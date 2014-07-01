В центре вниманияНарвский фестиваль движения 2017
22 июля в рамках проекта «Движемся вместе» пройдет Нарвский фестиваль движения 2017.
Фестиваль объединит в себе различные виды движения, которыми можно заниматься как в одиночку, так и компанией, вместе с друзьями. Это роликовые коньки, ориентирование, мастер-класс по танцевальной зумбе для детей и взрослых, самокаты, самооборона и танцы брейк-данс. Цель фестиваля – популяризация активного и здорового образа жизни, ознакомление людей с разными возможностями движения.
Фестиваль движения пройдет в Липовой ямке и на нарвском речном променаде с 12.00 до 15.00.
В программе:
- Обучение катанию на роликовых коньках (около кафе на променаде). Тренер Дарья Лисовская (спортивный клуб Äkke) проведет 2 увлекательные тренировки для всех желающих. Участники должны прийти со своими роликами и шлемами. Тренировки проходят в 12:30-13:15 и 13:45-14:30.
- Соревнование для детей на самокатах (начало променада со стороны Липовки). Ожидаем участников со своими самокатами. Шлем обязателен! С 12.00 до 15.00
- Школа велосипеда (Липовка). Фигурная езда по разным элементам, практические упражнения на велосипеде. Проводит спортивный клуб Äkke.
- Ориентирование (около берегового здания Липовки). Два разных вида ориентирования для детей и для взрослых - лабиринт и ориентирование с картой. Организует Нарвский клуб ориентирования Narva-Asimuut MTÜ.
- Тренировки по самообороне Wing Chun (Второй этаж пляжного здания). Тренер- Артур Заворотов. Тренировки проходят в 12:30-13:15 и 13:45-14:30
- Zumba-тренировки (площадка берегового здания). Тренер - Евгения Минова, М&M Zumba. Тренировки проходят в 12:30-13:15 и 13:45-14:30
Break-Dance (на третьем этаже пляжного здания). Пройдут соревнования по брейк-дансу с 12.00 до 18.00. (Poison Dance Studio, Алексей Колотков)
Приходите в субботу 22 ию ля в 12.00 на Липовую ямку и на нарвский речной променад, насладитесь движением всей семьей!
Проект организовывает спортивный клуб Мотус. Дополнительная информация: www.motus.ee.
Фестиваль поддерживают: городская управа г.Нарва, спортивный клуб Äkke, My Fitness, типография Koit, Astri Keskus, ajaleht Narva, инфо-портал www.tema.ee, информационный спонсор www.seti.ee, Нарвская Газета, Газета Город, SA Narva Linna arendus, Нарвский колледж Тартуского Университета.
Проект финансирует министерство внутренних дел и Целевой капитал гражданского общества.
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