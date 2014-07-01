У Наровы появился свой день

Дата публикации: Сегодня, 07:53

Организаторы нового праздника - «День реки» приглашают нарвитян и гостей города в эту субботу, 15 июля, на Липовую ямку.

Для гостей праздника, сообщают организаторы, приготовлена весёлая концертная программа и розыгрыш призов. В программе праздника: концерт с участием нарвских коллективов, игры и конкурсы для детей.

- На мероприятии Вы узнаете об истории реки, какая рыба водится в Нарове, какие и когда здесь пришвартовывались корабли, - говорится в приглашении.

Также можно будет увидеть выступление театра «Королевский жираф», Нарвский молодежный центр проведет викторину и мастер-классы. Затем состоится запуск в реку «корабликов желаний» ( можно принести свой кораблик или смастерить на месте и поучаствовать в гонке). Во время праздника будет работать рыбная ярмарка. Запланирован розыгрыш лотереи, где главный приз – поход на яхте «Диана» по Нарове. Начало праздника в 12:00.