Дни керамики «В печь!» в Нарвском замке

Дата публикации: Сегодня, 11:58

Нарвский музей приглашает всех в Северный двор Нарвского замка 8-9 июля на Дни керамики. Тематические дни под названием «В печь!» дадут возможность посетителям познакомиться с процессом изготовления посуды больших размеров для новой печи Северного двора, а также увидеть, как создаются лампы с изображением животных в стиле 17 века.

Уже 5 июля под руководством хозяйки керамической мастерской Северного двора Ольги Шелеповой (Россия) приглашённые в гости художники по керамике приступят к работе. В течение пяти дней можно будет любоваться работой мастеров из Украины, Белоруссии и России.

На выходных же любой желающий сможет попробовать себя в роли гончара. Вместе поговорим об истории керамики и изготовим различные изделия.

Вход на Дни керамики по билету музея.

Мероприятие Дни керамики в Фейсбуке: https://www.facebook.com/events/123286188255576

По информации Нарвского музея