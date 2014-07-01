В Нарве пройдёт велогонка с препятствиями

Дата публикации: Вчера, 14:51

8 июля на спортивных трассах Ореховой горки пройдёт велосипедная гонка в олимпийском формате XCO – Äkke GP MTB XCO 2017. Формат XCO в горном велосипеде - это классическая гонка по кругам. Желающим участвовать лучше зарегистрироваться до 6 июля.

Велосипедные трэйлы Äkkeküla уже давно стали темой для обсуждения в велокругах Эстонии и России. Именно на трассах Ореховой горки прошёл двухдневный Чемпионат Эстонии по горному велосипеду в формате XCO в 2016 году.

Нарвские трассы славятся своей техничностью и плотностью сложных элементов на один квадратный метр. Гоночный круг обладает всеми элементами современного кросс-кантри, сложных для участников и в то же время привлекательных для зрителей: корни, камни, трамплины, спуски с дропами и ступеньками, пампы, имеются несколько полноценных рокгарденов (каменные препятствия), один из них имеет две траектории на выбор.

Для участия в гонке необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте akkesport.net, которая закрывается 6 июля в 22:00. Регистрация на месте будет дороже.

Программа соревнований:

09:00 - 10:00 - подтверждение участников, выдача номеров;

11:00 - собрание представителей команд;

12:00 - старт.