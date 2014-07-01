Omniva открывает в Нарве новое почтовое отделение

Дата публикации: Сегодня, 11:10

3 июля в Нарве, в торговом центре Megamarket, Omniva откроет новое крупное почтовое отделение, куда переедет нынешнее отделение Pähklimäe.

Причиной переезда стало удобство пользования услугами доставки корреспонденции и посылок для населения. По словам руководителя розничной сети Omniva Эве Вукс, клиенты ждут от Omniva размещения почтовых отделений в удобных для доступа местах с возможностью парковки автомобиля. «Почтовое отделение в торговом центре намного дружественней к клиенту, чем отдельно стоящая маленькая почта. Теперь люди, посещающие Megamarket ради закупок, могут заодно зайти и на почту», – добавила Вукс.

Время работы нового почтового отделения Pähklimäe увеличится. Кроме того, в отличие от старого почтового отделения, на новом месте имеются отличные возможности для парковки, а в зале обслуживания клиентов ждет новейшая мебель и современный дизайн. Складские помещения просторны и включают необходимые работникам почты бытовые помещения, так что заказы будут выполняться с еще большим удовольствием.

Альтернативой почтовому отделению в этом районе являются четыре посылочных автомата – отправленные через них посылки прибывают на место в течение одного рабочего дня. Автоматы работают круглосуточно, оформить посылку можно быстро – заранее в интернете или на месте с помощью посылочного автомата.

"ВП"