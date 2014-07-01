В субботу праздник - День променада!

Дата публикации: Сегодня, 10:58

В эту субботу 17 июня состоится «День променада». Всех жителей и гостей города приглашаем отметить этот праздник вместе с ЦУ Нарва Линна Арендус !

С 9:00 до 17:00 на парковке возле Пляжного здания на Липовой ямке для вас работает ярмарка ретро техники, детские аттракционы, батуты, сладкая вата, праздничный концерт с участием нарвских коллективов. Там же Вы сможете посетить интересную выставку ретромотоциклов. Среди экспонируемой двухколёсной техники есть уникальнейшие экспонаты, сохранившиеся в единичных экземплярах, с которыми можно будет не только сфотографироваться с друзьями или сделать селфи, но и насладиться поездкой на ретро такси по речному променаду.

В 15:00 состоится розыгрыш лотереи, среди призов подарочные карты в спортивный зал Йоаорг.

С 10:00 до 17:00 для маленьких гостей праздника нарвские художники проведут увлекательный мастер-класс по граффити, а также состоится конкурс рисунков на асфальте. Среди всех участников будут разыграны подарочные карты на услуги Пляжного здания на Липовой ямке.

А также в 14:00 на Ореховой горке состоится открытие первого в Нарве Мини-гольф клуба. В программе мини-турниры для взрослых и детей, победителей ждут призы. Мини-гольф является популярной игрой среди людей, которые любят спорт и активный отдых.

Ждем всех в эту субботу для проведения активного отдыха вместе!

--

Сергей Рымар