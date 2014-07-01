Заключительный концерт фестиваля Мравинского в Нарвском замке

Дата публикации: Сегодня, 10:49

XXIII Международный музыкальный фестиваль им. Евгения Мравинского

Заключительная, третья программа XXIII Международного фестиваля им. Е. Мравинского будет представлена слушателям 19 июня в Нарвском замке. В сопровождении фестивального оркестра под управлением Анатолия Щура выступит концертмейстер Заслуженного коллектива России, симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Лев Клычков. Прозвучит знаменитый цикл скрипичных концертов Антонио Вивальди «Времена года».

Начало концерта в 18.30.

Лев Клычков (скрипка)

Фестивальный оркестр

Дирижер Aнатолий Щура

Иоганн Себастьян Бах Ария из оркестровой сюиты № 3 Ре мажор

(1685 – 1750) Бранденбургский концерт № 3 Соль мажор

Allegro Adagio Allegro

Иоганн Пахельбель Канон Ре мажор

(1653 – 1706)

Антонио Вивальди «Времена года», 4 концерта для скрипки и струнного оркестра

(1678 – 1741)

Лев Клычков родился в 1960г. Концертную деятельность начал в 1976 году. С 1982 г. работает в Заслуженном Коллективе России Академический Симфоническом оркестре Санкт-Петербургской Филармонии. С 1998 года - первый концертмейстер оркестра. Работал с такими дирижерами как Е. Мравинский, Ю. Темирканов, В. Гергиев, Сэр Георг Шолти, С. Бычков, Неэми Ярви, Арвид и Марис Янсонсы, В. Юровский,И. Менухин, Ю. Симонов, В. Синайский, Г. Рождественский и многие другие.

Ведет активную сольную деятельность в России и за рубежом - как солист, так и участник различных камерных ансамблей. Сотрудничал с многими известными музыкантами, среди которых Хиллари Хан, И.Солженицын, Д.Ситковецкий, А.Рудин и др.

С середины 90х годов регулярно проводит мастер-классы в Корее, Тайване, Италии, Японии, а также в Таллинне и Тарту.

Награжден почетным званием Заслуженный Артист России.

В репертуаре концерты Брамса, Чайковского, Сибелиуса, Глазунова, Стравинского, Лало, Бриттена, Шумана, Респиги, Моцарта и т.д.

Фестивальный оркестр создан специально для участия в концертах XXIII Международного фестиваля им. Е. Мравинского. Его основу составили музыканты Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, которым на протяжении полувека руководил Евгений Александрович Мравинский. Также в составе Фестивального оркестра – музыканты Оркестра Северо-Запада России и Нарвского симфонического оркестра.

Анатолий Щура окончил в 1990 году композиторский факультет Белорусской государственной консерватории, класс профессора Евгения Глебова. По рекомендации Альфреда Шнитке в декабре 1990 года был принят в состав Союза композиторов СССР. В 1991-92 годах Анатолий Щура - директор камерного оркестра Смоленской областной филармонии.

В 1994 году на основе камерного ансамбля педагогов и выпускников Нарвской музыкальной школы создал симфонический оркестр, которым руководит и в настоящее время. В феврале 1998 года решением Нарвского городского собрания оркестр получил статус Нарвского городского симфонического оркестра.

В феврале 1998 года за создание коллектива Правительством Эстонии Анатолию Щура было предоставлено эстонское гражданство.

По инициативе Анатолия Щура и при участии оркестра осуществлены такие

культурные проекты, как Международный музыкальный фестиваль имени Е. Мравинского, Республиканский юношеский конкурс инструментального концерта, общедоступные концерты на открытом воздухе, благотворительные концерты. Анатолий Щура является автором новаторской сценической версии повести А. Пушкина «Метель» и музыкальных иллюстраций к ней Г. Свиридова. Музыкальный спектакль при участии актера Русского драматического театра в Эстонии Эдуарда Томана транслировался по республиканскому радио и телевидению, дважды осуществлена запись на CD, а также запись на телеканал «Культура» Российского государственного телевидения.

В 1996-2001 годах Анатолий Щура изучал симфоническое дирижирование в Эстонской Музыкальной Академии в классе профессора Романа Матсова. Участвовал в мастеркурсах Йорма Панула. Гастролировал в России, Финляндии, Польше, Германии. В марте 2005 года с симфоническим оркестром филармонии г. Зелена Гура (Польша) принимал участие в Международном музыкальном фестивале «Дни музыки над Одером».

В сотрудничестве с Ансамблем солистов Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии выступал в программах филармонии с участием мировых звезд джаза.

Лауреат премии фонда Kultuurkapital за популяризацию классической музыки и премии «Жемчужина культуры». В феврале 2008 года президентом Эстонской республики А. Щура был награжден орденом Белой звезды V степени.

В марте 2016 года решением Нарвского городского собрания Анатолию Щура было присвоено звание Почетного гражданина Нарвы.

По информации Нарвской горуправы