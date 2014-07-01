1 июня в Нарве состоится День донора

Дата публикации: Сегодня, 14:21

Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы с 12 до 16 часов 1 июня проведет в Нарвской крепости очередной донорский день.

Центр крови от всего сердца благодарит доноров, сдавших кровь на прошедшем в Нарве 26 января донорском дне, и призывает совершить очередное доброе дело 1 июня.

«Мы очень ждем встречи с нарвитянами, потому что нарвские доноры каждый раз приходят на наши донорские дни в хорошем настроении и большом количестве и значительно пополняют наши запасы крови», - сказал директор по развитию центра крови Юло Ломп.

Прошлая акция центра крови прошла в Нарве 26 января этого года, в тот раз донорский день посетили 93 человека, а состояние здоровья позволило сдать кровь 78 людям. Центр в тот раз собрал около 35 литров крови.

BNS