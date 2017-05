C 1 июня условия пользования системой Goswift будут обновлены

Дата публикации: Сегодня, 14:04

Порядок въезда на территорию Международного Автомобильного Пункта Пропуска (МАПП) регулируется законом о государственной границе (RiPS). В соответствии с RiPS статья 8^2^ пункт 1 и статья 8^6^ пункт 1 Министерство Внутренних Дел Эстонии, в рамках договора нр. 7-3/620-1, передало право на организацию порядка въезда транспортных средств на территорию МАПП-ов Нарва, Лухамаа и Койдула организациям GoSwift OÜ, Collade OÜ, Paldiski Sadamate AS и AS Transservis-N, а также в рамках договора нр. 2-19/9-1 AS Sillamäe Sadam. В соответствии с изменениями в договоре, заключённым между Министерством Внутренних Дел и поставщиком услуги, уточняется порядок возврата оплаты за услугу зоны ожидания (публикация на портале "Riigi Teataja": -https://www.riigiteataja.ee/akt/110052017005).

Данная поправка позволяет оставить деньги за услуги зоны ожидания на счёте предоплаты или ходатайствовать о их возмещении, если место в очереди не было использовано. Уточняется, в каких случаях данная сумма не возвращается или не вносится в счёт предоплаты. А именно: для легковых машин (при бронировании пользователем в категорию очереди A, B или BC) если аннулирование услуг, со стороны пользователя, состоялось позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до запланированного времени пересечения границы; для грузовых транспортных средств или автобусов (при бронировании пользователем в категорию очереди C, CE или D) оплата не подлежит возмещению, если аннулирование услуг, со стороны пользователя, состоялось позднее чем за 48 (сорок восемь) часов до запланированного времени пересечения границы. Изменение бронирования по-прежнему возможно как и в ранее установленных правилах.

Источник: www.eestipiir.ee