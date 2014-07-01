Дата публикации: Сегодня, 11:48

Миграционное сальдо Эстонии за 2016 было позитивным на тысячи человек - это означает, что

По данным департамента статистики, в течение 2016 года в Эстонию въехали 14 822 человека, а покинули страну 13 792 человека, таким образом плюс составляет 1030 человек.

Иммиграция превысила по своим показателям эмиграцию второй год подряд. Большинство мигрировавших были гражданами Эстонии, хотя в отношении этой группы миграционное сальдо было негативным.

Больше всего мигрировали через границу страны люди в возрасте 20–39 лет. В результате миграции больше всего выросло население возрастной группы 15–39 лет.

60 процентов мигрантов составили мужчины, 40 процентов - женщины. Миграционное сальдо мужчин вчетверо превышает миграционное сальдо женщин: мужчин в 2016 году прибыло в Эстонию на 800 больше, чем отбыло из Эстонии, женщин — на 200.

Большинство мигрировавших были гражданами Эстонии, однако большинство из граждан Эстонии покидало страну, поэтому в отношении этой группы мигрантов миграционное сальдо 2016 года было негативным на 2000 человек. Мигрировали граждане Эстонии в возрасте 20–59 лет, тем самым возрастная группа миграции была обширной, отмечает департамент статистики.

В результате миграции в Эстонии больше всего выросла численность граждан Украины – в 2016 году в Эстонию прибыло на 850 граждан Украины больше, чем отбыло из Эстонии. За ними по численности в миграционном сальдо следуют граждане России, Финляндии и Латвии.

Больше всего в Эстонию прибыло мигрантов из Финляндии, они составили 45 процентов всех въехавших. С Украины и из России прибыл по 11 процентов. 88 процентов мигрантов были из Европы, по большей части из стран Европейского союза.

Главным пунктом направления убывавших из Эстонии была по-прежнему Финляндия, туда направились 58 процентов выехавших, на втором месте Великобритания с 9 процентами. 94 процента выехавших направились в страны ЕС.

Из стран за пределами Европы в Эстонию прибыло больше всего мигрантов из США, Австралии и Индии. У выезжавших из эстонии самыми популярными были США и Австралия.

BNS