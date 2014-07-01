Профсоюз нарвских энергетиков отклонил предложение госпримирителя

Дата публикации: Сегодня, 15:20

Государственный примиритель Меэлис Виркебау. Фото из архива "ВП"

На состоявшемся во вторник собрании профсоюз нарвских энергетиков (NEAÜ) отклонил предложение государственного примирителя по условиям заработной платы и отпусков для разрешения продолжающегося полгода трудового спора между профсоюзом и компанией Enefit Energiatootmise AS.

По словам государственного примирителя Меэлиса Виркебау, еще в марте разногласия были чрезвычайно велики, однако к настоящему моменту остались лишь несколько пунктов, по которым стороны придерживаются разного мнения. "В настоящий момент еще не решено, насколько по коллективному договору должна была бы подняться основная зарплата и о количестве дней дополнительного отпуска. По прошлому договору у работников было 7 дней дополнительного отпуска зимой и другие семь дней в зависимости от условий работы летом, эти условия распространялись на производственных рабочих",- сказал Виркебау BNS.

Меньшее, чего, по его словам, не удалось договориться, - это продолжительность действия коллективного договора. "Стороны акцептировали предложение, что оставят до мая решение, может ли договор продолжаться с июля нынешнего года до конца следующего года",- сказал Виркебау.

По словам председателя Союза профсоюзов работников энергетики Эстонии Сандера Вайкма, участники состоявшегося во вторник собрания единодушно решили, что предложение государственного примирителя не может быть принято. "Профсоюз последовательно отстаивает свои позиции и ожидает от госпримирителя ответ на свое предложение не позднее пятницы. В случае неудовлетворительного ответа государственного примирителя попросят прекратить дело по трудовому спору без результата",- сказал Вайкма.

Государственный примиритель прекращает делопроизводство, если все последние консультации не дали результатов. "Мы продолжим договорный процесс Jи переговоры с обеими сторонами, чтобы договор был заключен. Но я не уверен, что завершим эту работу на текущей неделе, поскольку договорный процесс может инициировать сторона работодателя или подрядчика, но производство по трудовому спору может прекратить только государственный примиритель",- сказал Вайкма.

По словам Вайкма, профсоюзное собрание решило в ближайшее время собрать общее собрание NEAÜ, которое должно будет утвердить последующие действия в поддержку своих требований. "Профсоюз готов для защиты своих требований организовать всевозможные формы акций, которые есть в практике борьбы за интересы трудящихся и которые не запрещены законом",- сказал Вайкма.

BNS