Дискуссионная программа "Время решать" проведет прямой эфир в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 12:35

В среду, 17 мая в 20:30 стартует прямой эфир программы "Время решать" в атриуме торгового центра FAMA. Мы обсудим самые актуальные проблемы будущего Нарвы. Приходите и задайте свой вопрос!

ВНИМАНИЕ! Мы риглашаем Вас к 19:00, чтобы у нас было время разместить всех гостей в импровизированной студии. Регистрируйтесь для участия в программе по адресу: https://goo.gl/nRhglH

Среди всех, кто зарегистрировался, разыгрываются призы от Fama Keskus и ETV+.

Время решать: Прямой эфир из Нарвы

17 мая мы обсудим, кто на самом деле управляет городом и как привлечь к власти молодежь и простых честных граждан?

В октябре нарвитяне будут выбирать себе новую власть. На этот раз смогут голосовать и 16-летние. Это значит, что у молодых кандидатов будет больше шансов пройти во власть. Но хотят ли они этого, готовы ли вступать в политическую борьбу с опытными политиками? Насколько свободны в своих действиях нынешние политики и общественные деятели, есть ли свободна слова в Нарве? Какие актуальные проблемы стоят на повестки дня и с какими обещаниями и в каком составе кандидаты пойдут на выборы? Больше половины нарвских школ возглавляют директора - члены партии. Как избежать манипуляций голосами школьников и их родителей? Чего ждут избиратели и кому верят?

До и после эфира в центре FAMA для всех жителей Нарвы будет работать свободный микрофон. У горожан будет уникальная возможность задать свой вопрос премьер-министру и членам правительства, которые редакция программы "Время решать" обязательно переадресует членам кабинета. Каждый имеет право быть услышанным, мы донесем Ваш голос до Тоомпеа и получим живые видео-ответы, которые будут опубликаваны на всех интернет-платформах ETV+, в том числе в открытой группе программы "Время решать" в социальной сети Facebook.

Валерия Михайлова

Координатор программы "Время решать"