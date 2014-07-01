Евгений Осиновский: безопасность лечения не должна зависеть от языка

Дата публикации: Сегодня, 14:17

Неправильное использование лекарственных препаратов может быть опасным для жизни. До сих пор в группе риска находились русскоязычные жители страны, в первую очередь, пенсионеры, для которых из-за недостаточного знания языка и в силу возраста инструкция, прилагающаяся к лекарствам, часто могла оставаться непонятной. Теперь этой несправедливой истории положен конец: благодаря разработанному Министерством социальных дел плану, все инструкции к безрецептурным лекарствам, которые продаются в Эстонии, переведены на русский язык.

Я и мои коллеги из Социал-демократической партии занимаемся этим вопросом давно. Еще будучи в оппозиции, мы не раз поднимали тему перевода инфолистков в парламенте, подавали соответствующие законопроекты, но тогда все наши инициативы были подавлены. Ни правящая коалиция, ни Лекарственный департамент, ни тогдашнее Министерство социальных дел нас не поддержали. Причины отказа были самые разные. Одни утверждали, что необходимые для этого проекта средства превышают возможную пользу; другие - что инфолисток никаким образом не поместится в упаковку лекарств.

Войдя в правительство, мы от своих намерений не отказались. Когда портфель министра здоровья и труда отошел нам, мы принялись за разработку оптимального решения проблемы. Было решено, что переводом аннотаций к безрецептурным препаратам займется Лекарственный департамент, а готовые тексты будут внесены в регистр лекарств, откуда их смогут распечатать для клиентов аптекари. Я рад сообщить, что к сегодняшнему дню все безрецептурные лекарства, продающиеся в Эстонии, переведены.

Как же это будет выглядеть на практике? Возможность получить инфолисток на русском для пациента является свободой выбора, для аптек же это стало обязанностью. Это значит, что при желании пациента, аптекарь должен распечатать имеющийся в регистре инфолисток на русском языке. Если же по какой-то причине вам аптекарь отказал, обратитесь, пожалуйста, в министерство.

Кроме того, все переведенные инструкции можно получить и не выходя из дома – все они уже находятся в открытом доступе на сайте Министерства социальных дел.

Пару слов о том, почему мы говорим только о безрецептурных лекарствах. Так как подобный проект осуществляется впервые, мы решили начать с безрецептурных лекарств, так как эти препараты являются наиболее часто применяемыми. Кроме того, стоит пояснить, что рецептурные лекарства можно купить лишь в том случае, если их выписал врач, а он, в свою очередь, обязан объяснить пациенту как его принимать.

Также меня часто спрашивают: а нельзя ли было не тратить бюджетные средства, а обязать производителей перевести инструкции? Увы, нельзя. Согласно европейской директиве, производители не должны переводить инфолистки на языки, которые не являются официальными в Евросоюзе. Если правила изменить, то многие производители просто не будут продавать лекарства в Эстонии, так как рынок у нас слишком маленький. В итоге было найдено оптимальное решение, которое позволит лечиться людям правильно и на своем родном языке.

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Как найти самостоятельно официальную инструкцию к безрецептурному препарату?

Зайдите на сайт Министерства социальных дел.

По информации СДПЭ