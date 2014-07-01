В знак добрых намерений Нарвский музей откроется в Ночь музеев

Дата публикации: Сегодня, 10:21

11 мая в повестку дня, очередного заседания Нарвского городского собрания, которое пройдет 18 мая, был включен вопрос о выделении Нарвскому музею суммы, до сих пор остававшейся в резерве. Положительное решение этого вопроса спасло бы музей от затянувшегося финансового кризиса.

Принимая во внимание сегодняшнее решение правления Нарвского городского собрания, Нарвский музей все же будет участвовать в международной акции Ночь музеев и откроет свои двери для посетителей. Получит ли музей эти спорные 200 000 евро, станет известно за два дня до мероприятия.

«В знак добрых намерений коллективом Нарвского музея было решено принять участие в Ночи музеев в любом случае», - заверил директор музея Андрес Тооде.

В субботу, 20 мая состоится Ночь музеев под девизом «Игры в ночи». В Нарвском замке и Художественной галерее можно будет больше узнать об исторических играх и при желании принять в них участие. В Северном дворе будет открыта детская игровая зона, выступит ансамбль "Aer" и ресторан Рондель угостит деликатесами .

Нарвский музей будет бесплатно открыт для всех посетителей в Ночь музеев с 18.00 до 22.00

Лина Пульгес,

руководитель отдела маркетинга Нарвского музея