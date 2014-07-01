Отметьте заслуги любознательных взрослых

В центре вниманияОтметьте заслуги любознательных взрослых
Эстонская ассоциация преподавателей взрослых «Андрас» приглашает отметить взрослых учащихся, педагогов, работающих со взрослыми людьми, дело в сфере образования, дружественные к обучению организации и библиотеки. Кандидатов можно представить до 15 мая.
История жизни каждого человека – в определенном смысле также и история его обучения. Истории взрослых учащихся, получивших признание, вдохновили многих людей и придали им решимости снова взяться за неоконченную учебу или и вовсе пойти учиться совершенно новой специальности.
Взрослый учащийся 2016 года, Лийс Рейманн, несколько лет назад пошла получать среднее образование вместе с сыном. Начиная с десятого класса, в течение трех лет они всячески поддерживали друг друга в учебе. По словам учителей, такая взаимопомощь сработала замечательно.
Неделя образования взрослых, проходящая в октябре, уже стала традиционным всеэстонским мероприятием, цель которого – популяризация образования для взрослых и знакомство с имеющимися возможностями. На первом мероприятии недели, 19 октября, будут объявлены лауреаты во всех категориях.
Кандидатов можно представить до 15 мая на сайте Эстонской ассоциации преподавателей взрослых «Андрас» www.andras.ee или по электронной почте, andras@andras.ee, заполнив форму, предложенную на интернет-странице.
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