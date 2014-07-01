День Европы в Нарве

Дата публикации: Вчера, 14:58

В субботу, 6 мая празднуем День Европы в Нарвском клубе юных моряков!

День Европы - ежегодная знаменательная дата, которую празднует единство Европы. Нaчиная с 1986 года, отмечается праздник 9 мая разными мероприятиями и празднованиями в большинстве государств Европейского Союза, а также государствах кандидатах.

В этом году празднуют День Европы в Эстонии 6 мая.

В Ида-Вирумаа мероприятие, посвященное Дню Европы, отмечается в Нарве, в обновленном средствами Европейского Союза Клубе юных моряков, по адресу ул. Виру 18. Больше информации здесь.

В программе с 12.00 до 15.00 множество интересных занятий для всей семьи!

— Викторина по теме Дня Европы — все правильно ответившие получают сувенир на тему Европейского Союза, кроме того участвуют в лотерее подарочной карты стоимостью 1000 евро во вторник 9 мая;

— Знакомство с обновленным зданием Клуба Юных Моряков, экскурсии заинтересованным;

— Игры и творческие мастерские на тему моря;

— Концерт;

— Уличное кафе.

Юлиана Янно