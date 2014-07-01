Экономический форум на злобу дня

В центре вниманияЭкономический форум на злобу дня
Необходимость в проведении такого мероприятия продиктовала сама ситуация на рынке. Новый налоговый пакет стал «излюбленной» темой для обсуждения не только при создании правительственной коалиции, но и в предпринимательской среде.
Предприниматели недовольны новой налоговой политикой государства, и, не скрывая, говорят об этом. Работникитребуют роста заработной платы, в то время как прибыли предприятий снижаются уже третий год подряд. Старые методы продаж и продвижения не работают. Финансовую поддержку из различных структурных фондов могут получить далеко не все.
Программа форума очень насыщенная и составлена с учетом интересов предпринимателей.На форуме выступят 20 авторитетных докладчиков и около 200 предпринимателей придут их послушать и задать наболевшие вопросы.
Организатор мероприятия - Litau Büroo OÜ (издательство журналов «Бухгалтерских новостей» и Raamatupidamisuudised). Таллиннским экономический форум называется по месту его проведения. Власти города всячески одобряют это мероприятие, а и.о. мэра города Таави Аас лично поприветствует его участников.
На тему государственной налоговой политики будут говорить министр финансов Эстонии Свен Сестер, руководитель отдела контроля Налогово-таможенного департамента Яанус Вярк, вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров. Представитель оппозиции, экономический аналитик Марис Лаури считает, что правительство дало множество обещаний, которые теперь не в состоянии выполнить. С ней согласен и руководитель отдела формирования политики и права Торгово-промышленной палаты Марко Удрас, который охарактеризовал нынешние настроения предпринимателей как «крайнее негативные», о чем подробнее и расскажет на форуме.
Предприниматели - Вадим Лютов, Лариса Шабунова, Андрей Коробейник, Роман Хенсон, Андрей Грицков - расскажут, как новые налоговые изменения повлияли непосредственно на их деятельность.
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина пояснит, какая опасность кроется в ситуации, когда заработные платы работников растут стремительными темпами, а прибыли предприятий падают. Краткий обзор мировой экономической ситуации поможет лучше сориентироваться при принятии важных для ведения бизнеса решений.
Об оптимизации налогов и новшествах, связанных с автоматическим обменом информацией о зарубежных финансовых счетах, расскажет Леонид Агеев, партнер Larssen Capital LLC.
Руководитель Ассоциации малых и средних предприятий Марина Каас даст совет всем, кто рискнет обратиться за финансовой поддержкой из различных фондов (список предприятий, которым она на самом деле помогла получить деньги, довольно внушительный, поэтому не ждите тут теории - только по делу).
Представители ведущих банков страны, в свою очередь, попытаются убедить участников форума, что получить предпринимательский кредит сегодня - вполне возможно.
Известный в Эстонии петербургский маркетолог Валентин Савченко, который является одним из первопроходцев рекламы в Facebook на русскоязычном пространстве Европы, раскроет 7 самых важных аспектов успешного продвижения бизнеса в Facebook.
По вопросам сотрудничества и спонсорства можно обращаться по адресу: oksana@rup.ee
Примите участие в самом масштабном бизнес-мероприятии 2017 года на русском языке!
Полная инфомация и регистрация: rup.ee/forum2017
Источник: rup.ee
В мире
Положение России в мире может измениться в ближайшие дни...
Если у Запада есть, что предложить России, можно ожидать самых неожиданных решений...
Власти Петербурга предложили ввести бесплатные визы для...
Санкт-Петербург предлагает ввести бесплатные электронные визы...
Эрдоган добился победы на референдуме. Он сможет остаться у...
Расширение полномочий поддержали 51,7 процента турок, против выступили 48,6 процента...
Есть анекдот!
Особенности семейной жизни...
Если ты станешь моей женой, то я буду делать все возможное, чтобы прокормить свинью...
ОТБОРное видео
Голова в поле и свинка Пеппа...
Пенсионерка из Саяногорска освоила хромакей...
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Акция "Сбежавшие невесты"
Скоро отправляемся, регистрируйся!...
Акция будет проходить весь апрель и май, завершаясь 3 июня, в День города Нарвы...
От редакции
Видео. На конкурс "Светлая Пасха" принесли 205 работ...
Мы предлагаем вам выбрать того, кому достанется приз зрительских симпатий....
Выбор редакции
Каких кружков не хватает в Нарве?...
Осеньюзаработает новая государственная схема поддержки кружковой деятельности....
Нарвский музей остаётся в финансовой осаде...
Депутаты Нарвского городского собрания приняли дополнительный бюджет....
Шествие на Днях города пройдёт по новому маршруту...
Дни города в этом году пройдут с 1 по 4 июня....