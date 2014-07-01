Экономический форум на злобу дня

Дата публикации: Вчера, 18:41

Необходимость в проведении такого мероприятия продиктовала сама ситуация на рынке. Новый налоговый пакет стал «излюбленной» темой для обсуждения не только при создании правительственной коалиции, но и в предпринимательской среде.

Предприниматели недовольны новой налоговой политикой государства, и, не скрывая, говорят об этом. Работникитребуют роста заработной платы, в то время как прибыли предприятий снижаются уже третий год подряд. Старые методы продаж и продвижения не работают. Финансовую поддержку из различных структурных фондов могут получить далеко не все.

Программа форума очень насыщенная и составлена с учетом интересов предпринимателей.На форуме выступят 20 авторитетных докладчиков и около 200 предпринимателей придут их послушать и задать наболевшие вопросы.

Организатор мероприятия - Litau Büroo OÜ (издательство журналов «Бухгалтерских новостей» и Raamatupidamisuudised). Таллиннским экономический форум называется по месту его проведения. Власти города всячески одобряют это мероприятие, а и.о. мэра города Таави Аас лично поприветствует его участников.

На тему государственной налоговой политики будут говорить министр финансов Эстонии Свен Сестер, руководитель отдела контроля Налогово-таможенного департамента Яанус Вярк, вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров. Представитель оппозиции, экономический аналитик Марис Лаури считает, что правительство дало множество обещаний, которые теперь не в состоянии выполнить. С ней согласен и руководитель отдела формирования политики и права Торгово-промышленной палаты Марко Удрас, который охарактеризовал нынешние настроения предпринимателей как «крайнее негативные», о чем подробнее и расскажет на форуме.

Предприниматели - Вадим Лютов, Лариса Шабунова, Андрей Коробейник, Роман Хенсон, Андрей Грицков - расскажут, как новые налоговые изменения повлияли непосредственно на их деятельность.

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина пояснит, какая опасность кроется в ситуации, когда заработные платы работников растут стремительными темпами, а прибыли предприятий падают. Краткий обзор мировой экономической ситуации поможет лучше сориентироваться при принятии важных для ведения бизнеса решений.

Об оптимизации налогов и новшествах, связанных с автоматическим обменом информацией о зарубежных финансовых счетах, расскажет Леонид Агеев, партнер Larssen Capital LLC.

Руководитель Ассоциации малых и средних предприятий Марина Каас даст совет всем, кто рискнет обратиться за финансовой поддержкой из различных фондов (список предприятий, которым она на самом деле помогла получить деньги, довольно внушительный, поэтому не ждите тут теории - только по делу).

Представители ведущих банков страны, в свою очередь, попытаются убедить участников форума, что получить предпринимательский кредит сегодня - вполне возможно.

Известный в Эстонии петербургский маркетолог Валентин Савченко, который является одним из первопроходцев рекламы в Facebook на русскоязычном пространстве Европы, раскроет 7 самых важных аспектов успешного продвижения бизнеса в Facebook.

По вопросам сотрудничества и спонсорства можно обращаться по адресу: oksana@rup.ee

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Источник: rup.ee