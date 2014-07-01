Сегодня в Эстонии начинается выдача стартовых наборов «Сделаем!»

В центре вниманияСегодня в Эстонии начинается выдача стартовых наборов «Сделаем!»
Начиная с сегодняшнего дня команда Дня полезных дел «Сделаем!» начинает выдачу стартовых наборов, предназначенных для всех, кто решил организовать свои толоки и зарегистрировал их на сайте. На утро пятницы зарегистрировано более 850 толок, и ровно столько стартовых наборов отправятся в путь с центрального склада Itella SmartPOST. День полезных дел «Сделаем!» в этом году состоится 6 мая. Все добрые люди и организации приглашаются к проведению своих и участию в организованных другими толоках по адресу www.teemeara.ee.
Стартовый пакет организатора толоки состоит из практичных средств и рекомендаций по проведению толоки и укомплектован при поддержке партнеров Дня полезных дел и волонтеров. В стартовый набор этого года входят: аптечка, рабочие перчатки, двухметровый мачтовый вымпел с символикой ЭР100, вручную заряжающийся карманный радио-фонарь, газета «Talguline», вкусное угощение, льготный купон в строительный и садовый магазин, опросник на тему готовности к природным бедствиям вместе с рекомендациями, сборник рецептов блюд из продуктов с длительным сроком хранения, плакаты для наружной рекламы вашей толоки, наклейки участника толоки, руководство на случай кризиса и т.п.
По словам руководителя Дня полезных дел, члена правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, темп регистрации толок ускоряется. «В настоящий момент на нашем сайте зарегистрировано больше толок, чем было в то же самое время год назад. Это показывает, что основные темы этого года людям по душе, и что сезон толок набирает обороты», - пояснил Тюйр. Он добавил, что от имени команды Дня полезных дел желает поблагодарить всех партнеров и волонтеров, которые помогли наполнить и укомплектовать стартовые наборы, т.к.без их помощи ничего бы не получилось. Укомплектовать стартовые наборы помогли волонтеры из Центра народной культуры и Опорного центра Power. Фотовоспоминание о том, как это было, находится по адресу: http://teemeara.ee/talgulood/pildid.
По числу толок в прошлом году было укомплектовано 2000 стартовых наборов. Команда дня полезных дел «Сделаем!» рекомендует регистрировать свои толоки заранее, поскольку непосредственно перед Днем полезных дел стартовых пакетов может не хватить. Организаторы толок получат стартовые наборы в почтовых автоматах по всей Эстонии благодаря Itella SmartPOST.
Как и в предыдущие годы, каждое сообщество само решает, какую работу следует выполнить сообща. Один из общереспубликанских призывов этого года – приведение в порядок площадок для флагштоков, а также их установка. Команда Дня полезных дел вместе с оргкомитетом программы «Эстонской Республике – 100» и Фабрикой флагов призывает умельцев по всей стране самостоятельно соорудить флагштоки. Совместно с XII молодежным праздником «Я остаюсь» жителей Эстонии призывают также выполнить необходимые работы по благоустройству открытых сцен и танцевальных площадок. Подгатавливаясь к юбилею эстонского государства нельзя оставлять без внимания и окружающую среду вместе с происходящими в ней изменениями. Этой весной команда «Сделаем!» вместе со Спасательным департаментом обращает внимание людей на влияние климатических изменений и необходимость быть готовым к стихийным бедствиям.
В случае крупных стихийных бедствий, при которых отключаются электричество и связь, оперативная информация становится особенно важной. Поэтому команда «Сделаем!» вместе со Спасательным департаментом положила в каждый стартовый набор один радио-фонарь LED, который заряжается механически и не требует батарейки. Это символическое напоминание общинам, чтобы они проверили свое оснащение. Для того, чтобы выявить возможные опасности, мы разработали опросник с рекомендациями, который помогает лучше просчитать риски и запланировать работы по толоке. Рекомендации находятся по адресу: http://teemeara.ee/organizatoru/podgotovka-k-prirodnym-bedstviyam
День полезных дел «Сделаем!» состоится 6 мая 2017 года, и все люди, общины и организации приглашаются к организации и проведению своих толок. Регистрация на толоки начнется 15 марта по адресу www.teemeara.ee. Распределение стартовых пакетов и регистрация участников толок начнется 7 апреля. В 2016 году в Эстонии состоялось по меньшей мере 1986 толок, в которых приняли участие 44 372 человека, или 3,4% населения Эстонии.
Организаторы Дня полезных дел: Фонд природы Эстонии, Движение деревень Эстонии «Родной край», а также сформированная ими сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, Департамент спасения, Фабрика флагов, Tamrex, Vizeum, Itella SmartPOST, Nordic Hotel Forum и др.
Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества . Департамент спасения, Фабрика флагов, Госканцелярия, Mars, Ecoprint и Bauhof. Стартовые пакеты организаторам толок доставит Itella SmartPOST. Мачтовый вымпел является подарком на сотый день рождения Эстонской Республики.
Руководитель Дня полезных дел, член правления Фонда природы Эстонии Taрмо Тюйр
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