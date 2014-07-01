Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

В центре внимания
Сегодня в Эстонии начинается выдача стартовых наборов «Сделаем!»

Дата публикации: Сегодня, 16:40

Начиная с сегодняшнего дня команда Дня полезных дел «Сделаем!» начинает выдачу стартовых наборов, предназначенных для всех, кто решил организовать свои толоки и зарегистрировал их на сайте. На утро пятницы зарегистрировано более 850 толок, и ровно столько стартовых наборов отправятся в путь с центрального склада Itella SmartPOST. День полезных дел «Сделаем!» в этом году состоится 6 мая. Все добрые люди и организации приглашаются к проведению своих и участию в организованных другими толоках по адресу www.teemeara.ee.

 

Сегодня в Эстонии начинается выдача стартовых наборов «Сделаем!»

 

Стартовый пакет организатора толоки состоит из практичных средств и рекомендаций по проведению толоки и укомплектован при поддержке партнеров Дня полезных дел и волонтеров. В стартовый набор этого года входят: аптечка, рабочие перчатки, двухметровый мачтовый вымпел с символикой ЭР100, вручную заряжающийся карманный радио-фонарь, газета «Talguline», вкусное угощение, льготный купон в строительный и садовый магазин, опросник на тему готовности к природным бедствиям вместе с рекомендациями, сборник рецептов блюд из продуктов с длительным сроком хранения, плакаты для наружной рекламы вашей толоки, наклейки участника толоки, руководство на случай кризиса и т.п. 

По словам руководителя Дня полезных дел, члена правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, темп регистрации толок ускоряется. «В настоящий момент на нашем сайте зарегистрировано больше толок, чем было в то же самое время год назад. Это показывает, что основные темы этого года людям по душе, и что сезон толок набирает обороты», - пояснил Тюйр. Он добавил, что от имени команды Дня полезных дел желает поблагодарить всех партнеров и волонтеров, которые помогли наполнить и укомплектовать стартовые наборы, т.к.без их помощи ничего бы не получилось. Укомплектовать стартовые наборы помогли волонтеры из Центра народной культуры и Опорного центра Power. Фотовоспоминание о том, как это было, находится по адресу: http://teemeara.ee/talgulood/pildid.

По числу толок в прошлом году было укомплектовано 2000 стартовых наборов. Команда дня полезных дел «Сделаем!» рекомендует регистрировать свои толоки заранее, поскольку непосредственно перед Днем полезных дел стартовых пакетов может не хватить. Организаторы толок получат стартовые наборы в почтовых автоматах по всей Эстонии благодаря Itella SmartPOST.

 

Сегодня в Эстонии начинается выдача стартовых наборов «Сделаем!»

 

Как и в предыдущие годы, каждое сообщество само решает, какую работу следует выполнить сообща. Один из общереспубликанских призывов этого года – приведение в порядок площадок для флагштоков, а также их установка. Команда Дня полезных дел вместе с оргкомитетом программы «Эстонской Республике – 100» и Фабрикой флагов призывает умельцев по всей стране самостоятельно соорудить флагштоки. Совместно с XII молодежным праздником «Я остаюсь» жителей Эстонии призывают также выполнить необходимые работы по благоустройству открытых сцен и танцевальных площадок. Подгатавливаясь к юбилею эстонского государства нельзя оставлять без внимания и окружающую среду вместе с происходящими в ней изменениями. Этой весной команда «Сделаем!» вместе со Спасательным департаментом обращает внимание людей на влияние климатических изменений и необходимость быть готовым к стихийным бедствиям.

В случае крупных стихийных бедствий, при которых отключаются электричество и связь, оперативная информация становится особенно важной. Поэтому команда «Сделаем!» вместе со Спасательным департаментом положила в каждый стартовый набор один радио-фонарь LED, который заряжается механически и не требует батарейки. Это символическое напоминание общинам, чтобы они проверили свое оснащение. Для того, чтобы выявить возможные опасности, мы разработали опросник с рекомендациями, который помогает лучше просчитать риски и запланировать работы по толоке. Рекомендации находятся по адресу: http://teemeara.ee/organizatoru/podgotovka-k-prirodnym-bedstviyam

День полезных дел «Сделаем!» состоится 6 мая 2017 года, и все люди, общины и организации приглашаются к организации и проведению своих толок. Регистрация на толоки начнется 15 марта по адресу www.teemeara.ee. Распределение стартовых пакетов и регистрация участников толок начнется 7 апреля. В 2016 году в Эстонии состоялось по меньшей мере 1986 толок, в которых приняли участие 44 372 человека, или 3,4% населения Эстонии.

Организаторы Дня полезных дел: Фонд природы Эстонии, Движение деревень Эстонии «Родной край», а также сформированная ими сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, Департамент спасения, Фабрика флагов, Tamrex, Vizeum, Itella SmartPOST, Nordic Hotel Forum и др.

Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества . Департамент спасения, Фабрика флагов, Госканцелярия, Mars, Ecoprint и Bauhof. Стартовые пакеты организаторам толок доставит Itella SmartPOST. Мачтовый вымпел является подарком на сотый день рождения Эстонской Республики.

 

Руководитель Дня полезных дел, член правления Фонда природы Эстонии Taрмо Тюйр

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
ноль + два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Спросите о строительном надзоре...

Встречу с прессой проведёт руководитель Отдела строительного надзора Эллен Уускюла....

0 475 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма, есть...

Местное радио утверждает, что три человека погибли....

0 41 / Подробнее...
0 56 / Подробнее...

США нанесли ракетный удар по базе сирийской армии в Хомсе...

Около 60 "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море....

0 50 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Новые технологии...

Гугл — наверняка женщина: никогда не даст закончить фразу и предложит свой...

0 218 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Енот - маньяк...

ВНИМАНИЕ! В ролике присутствуют экспрессивные выражения....

0 139 / Подробнее...
Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Киноафиша

Босс-молокосос

(2017) мультфильм, комедия, семейный

Форсаж 8

(2017) боевик, триллер, криминал

Последствия

(2017) триллер, драма

Жена смотрителя зоопарка

(2017) драма, исторический эпос, биографический

Могучие рейнджеры

(2017) фантастика, боевик, приключения  

Живое

(2017) ужасы, фантастика, триллер
Вся афиша кино

Акция "Сбежавшие невесты"

Наших невест поддержит Прохор Шаляпин!...

В этом году мы ждем особенного гостя — поддержать девушек едет человек-праздник....

0 651 / Подробнее...
Все материалы рубрики

От редакции

Купоны для поддержки участников конкурса...

В этом номере газеты мы публикуем купон для поддержки любимого участника....

0 774 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Педагоги и город Нарва заключили договор...

После трёхлетних переговоров был заключён коллективный договор....

110 2196 / Подробнее...

В защиту нарвского центра собрано 600 подписей...

Нарвский центр Lapsele Oma Kodu передал группе опекаемых им семей наборы....

1 475 / Подробнее...

Порядок на одних парковках наводят за счёт других...

В редакцию обратился читатель, рассказавший, что  его машину разбили неизвестные....

0 461 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100