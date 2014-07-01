Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

В центре внимания
С 1 апреля изменится дневная ставка пособия на трудоспособность

Дата публикации: Сегодня, 14:23

С 1 апреля изменится дневная ставка пособия на трудоспособность

 

Дневная ставка пособия на трудоспособность индексируется каждый год 1-го апреля в соответствии с индексом государственной пенсии, который в текущем году составляет 1,051 евро.  С 1 апреля 2017 года дневная ставка пособия на трудоспособность человека с отсутствующей трудоспособностью составит 11,82 евро (в среднем 354,6 евро в месяц) и человека с частичной трудоспособностью 6,74 евро (57% от дневной ставки, т.е. в среднем 202,1 евро в месяц).

Пособие на трудоспособность за предыдущий месяц выплачивается 10-го числа текущего месяца. В апреле пособие на трудоспособность будет выплачиваться за март месяц, т.е. по старой дневной ставке. Пособия, рассчитанные по новой дневной ставке, начнут выплачиваться с мая. Предоплата пособий на трудоспособность за апрель месяц будет выплачиваться по новой дневной ставке тем людям, которые подали ходатайство о пособии на трудоспособность в срок действия постоянной нетрудоспособности, и в отношении которых решение об оценке трудоспособности принято в срок действия постоянной нетрудоспособности.

Пособие на трудоспособность не индексируется, если пособие назначено в размере ранее выплачиваемой пенсии по нетрудоспособности.

Если доход человек за месяц, предшествующий выплате пособия, больше чем 90-кратный размер дневной ставки пособия, то размер пособия на трудоспособность будет уменьшаться. Размер 90-кратной дневной ставки пособия после индексации составит 1063,8 евро. В случае частичной трудоспособности пособие не будет больше выплачиваться, если доход человека будет выше 1468 евро в месяц, а в случае отсутствующей трудоспособности, если доход будет выше 1773 евро в месяц.

 

Эстонская касса по безработице

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
четыре - один (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Дежурный по городу

Задай вопрос специалисту по европроектам...

Анне Веево - руководитель Отдела проектов Департамента развития....

1 133 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

СМИ: Мэй уведомила Брюссель о начале Brexit...

  Представитель Великобритании при ЕС вручил письмо главе Европейского совет....

0 110 / Подробнее...

Лидеры ЕС в Римской декларации: Наш союз целостный и...

Признана возможность и различия в скорости интеграции....

0 228 / Подробнее...

+Видео. В Киеве убит бывший депутат Госдумы Вороненков...

Вороненков вместе с охранником шли на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей...

0 297 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Маскарад...

Встречали по одежке, провожали по уму. Короче, избили дважды....

0 258 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Дуют все!...

Угадайте, в чем прикол?...

0 251 / Подробнее...
Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска

Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ

В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Киноафиша

Уйти красиво

(2017) комедия, криминал

Призрак в доспехах

(2017) фантастика, боевик, триллер, драма, криминал, детектив

Smurfs: The Lost Village

(2017) мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный

O любви

(2017) мелодрама

Везучий случай!

(2016) комедия

Никита Кожемяка

(2016) мультфильм, комедия, семейный, фэнтези, приключения
Вся афиша кино

Акция "Сбежавшие невесты"

Сбежавшие невесты-2017. Мы начинаем!...

Дорогие друзья! Мы объявляем начало нового сезона акции «Сбежавшие невесты»!...

0 1036 / Подробнее...
Все материалы рубрики

От редакции

На конкурс "Cветлая Пасха" начали поступать работы...

Алексей Щетинин и Александр Гриценко первыми принесли свои работы на конкурс....

0 545 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Педагоги и город Нарва заключили договор...

После трёхлетних переговоров был заключён коллективный договор....

83 1713 / Подробнее...

+Галерея. «Нарва — любопытное и заманчивое место для работы...

Четыре дня в Нарве живут и работают студенты, магистранты и преподаватели отделения...

0 571 / Подробнее...

Идея из Москвы: давайте дадим гражданство всем соседям...

Владение русским языком и рождение на территории бывшего СССР - основной критерий....

2 523 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100