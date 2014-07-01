ОПРОС. Жить стало лучше, жить стало веселей?

В центре вниманияОПРОС. Жить стало лучше, жить стало веселей?
Самая счастливая страна мира - Норвегия, сообщается в обнародованном рапорте ООН. В первую пятерку также вошли Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия. Эстония заняла 66-е место, из ее ближайших соседей Литва заняла 52-е, Латвия 54-е, Швеция 10 -е, а Россия 49-е место. В прошлом году Эстония была на 72 месте. При составлении рапорта учитываются в том числе ВВП в пересчете на жителя, прогнозируемая продолжительность здоровой жизни, социальные пособия, гражданские свободы и распространенность коррупции. Почувствовали ли вы на себе, что «жить стало лучше, жить стало веселей?»
- Не вижу изменений к лучшему, тем более с учетом названных критериев. О какой продолжительности здоровой жизни можно говорить, если в очередь к кардиологу (!) надо стоять по 3-4 месяца, а ведь речь может идти не просто о здоровье, а о жизни или смерти. Здоровое питание? Мои знакомые из развитых европейских государств приезжают и удивляются, почему у нас продаются по таким высоким ценам импортные продукты такого низкого качества. Если говорим о коррупции — то ни одного доведенного до реального конца дела.
- Не знаю, стало ли на самом деле жить лучше и веселей, но то, что у нас есть потенциал в этом плане, это точно. И даже скажу вам, как его реализовать — с подачи наших политиков, которые в последнее время активно и на полном серьезе обсуждают вопрос легализации марихуаны... Ну чем вам не путь к тому, чтобы люди почувствовали, что «жизнь налаживается»? И туристы к нам потянутся,и, надо думать, в больших количествах.
- Что касается меня, то лично я своей жизнью довольна. Мне 76-ть, есть муж, дети, внуки. Стабильности, конечно, не хватает. Хотелось бы, чтобы было больше уверенности в том, что бизнес моих дочерей будет успешно развиваться, чтобы было меньше волнений по этому поводу. Когда-то я переживала, что будет невозможно прожить на пенсию, оказалось, возможно - если, как говорится, жить по средствам. Внучка мне недавно сказала: вы с дедушкой самые счастливые, у вас все есть. И это так!
- С одной стороны, народ плачется, что жить стало трудно. С другой стороны, если отбросить эмоции, давайте оглянемся вокруг и увидим, например, что машин сейчас стало так много, что не припарковаться - ни у дома, ни у магазина, ни у работы. В семьях порой уже не по одной машине, а по две. Разве это не показатель, что благосостояние все же растет? Или, например, мобильные телефоны, которые сегодня есть, кажется, у каждого первоклассника. Тоже, на мой взгляд, достаточно красноречивый показатель.
- Скажу так: хуже не стало. Пенсионерам жить, конечно, нелегко, но можно. Мы в принципе привыкли довольствоваться малым, это, наверное, нас и спасает. Хоть мизерными порциями, но пенсии все время прибавляются. Жаль, что негде подработать пенсионеру, а то многие бы, наверное, были не прочь. По большому счету, если на улицах не стреляют, люди друг друга более-менее уважают — я имею в виду, что нет национальной розни (как, например, это наблюдается в Латвии), то и не стоит жаловаться на жизнь.
Опрос провела Светлана Зайцева
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