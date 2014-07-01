Чтобы вдохнуть жизнь в свой уголок города

Дата публикации: Вчера, 13:56

В среду, 29 марта, в Нарвском колледже ТУ с 15.00 до 17.30 пройдет семинар на тему свободных объединений горожан, созданных с целью улучшить жизнь своего района.

В эстонском языке для подобных объединений существует свое название - сельтс (selts). Сельтс может быть сформирован для того, чтобы решить какую-либо насущную проблему жителей, ратовать совместно за какой-либо общий интерес, вдохнуть жизнь в свой уголок города посредством организации уличных фестивалей, облагораживания внутриквартальных территорий и т. д.

Сельтсы – инструмент гражданского общества, феномен, который преобразил не один район Таллинна и Тарту. Теперь пришла пора задуматься над их развитием и в Нарве.

На семинар, который пройдет в Нарвском колледже, ожидаются как представители квартирных товариществ, так и просто активные горожане, заинтересованные в том, чтобы облагородить свою домашнюю городскую среду.

Среди обсуждаемых тем: что такое «сельтсы» и кому они нужны, формы организации и работы сельтсов на примере таллиннских районов Пельгулинна, Теллискиви, Ласнамяэ, финансирование проектов, поддержка деятельности и многое другое.

Рабочий язык семинара - русский.

Больше информации на страничке мероприятия в сети фейсбук: https://www.facebook.com/events/1396234173773543/

По информации Нарвской горуправы