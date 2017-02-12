Обращение к нарвским хоккейным болельщикам!

Дата публикации: Сегодня, 15:36

Обращение к уважаемым и многочисленным нарвским хоккейным болельщикам!

Большое вам спасибо за поддержку родной команды PSK в течение регулярного чемпионата Эстонии и в играх финальной серии. В этом плане Нарва всегда являлась самой массовой и преданной дружиной. Подтверждением тому стал недавний рекорд посещений в Эстонии игр чемпионата страны по футзалу с участием команды Narva United в решающей игре турнира - 872 официально зарегистрированных болельщика! Да и на последней игре в Ледовом холле нас было больше 1000 человек.

Все мы знаем, что хоккей полон единоборств, жесткой силовой борьбы, энергетики и азарта как непосредственно на площадке, так и на трибунах. За что его и любим! Порой мы и болельщики других клубов недовольны действиями и решениями судей по отношению к своей любимой команде. Но, как известно, человеческий фактор всегда имеет место и в их непростой деятельности. Ошибки случаются. И это тоже хоккей, вне зависимости от уровня или лиги. Да и наши эмоции в адрес судей очень часто бывают слишком бурными и перешагивают некую грань дозволенного и приличного. Все мы, и с той, и с другой стороны, люди со своими минусами и плюсами.

Эстонский хоккейный союз после экстренного заседания по результатам прошедшего в субботу, 19 марта, в Нарвском ледовом холле матча, предъявил нам определенные, вероятно, в чем-то обоснованные претензии по поводу не совсем корректного поведения местных болельщиков в адрес судейской бригады во время и после окончания второй финальной игры между PSK и таллиннским "Викингом". Окончательное решение ЭХС в этом направлении может негативно отразиться как в финансовом, так и спортивном плане на нашей команде. А мы, в свою очередь, можем лишиться любимого нами хоккейного зрелища в родных стенах.

Уважаемые земляки! Давайте уже 25 марта, во время 4-ой финальной игры (начало в 20.00.) проявим разум и будем достойно, корректно, с позитивной активностью, добротой и любовью болеть и переживать за наших! Давайте докажем, что в нашем городе болельщики не лишены культуры и уважения как к спортсменам команды гостей, так и к судейской бригаде. Уверены, что у нас это получится.

PSK - ЧЕМПИОН! Шайбу! Шайбу!

Заранее, большое спасибо за понимание!

С уважением,

Инициативная группа нарвских хоккейных болельщиков