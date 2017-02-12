Жизнь или смерть: дымовой датчик – самая дешевая страховка жизни

В центре вниманияЖизнь или смерть: дымовой датчик – самая дешевая страховка жизни
К сожалению, иногда приходится учиться на трагических примерах, которые произошли с другими людьми. К счастью, есть и те примеры, которые учат нас в позитивном ключе – соблюдая правила пожаробезопасности, приобщаясь к культуре безопасности, мы можем реально спасти свою жизнь и жизни других людей.
Иллюстративное фото
Два случая, произошедших в начале марта, заставляют задуматься о том, что каждый из нас может сделать для того, чтобы в идеале предотвратить пожар, но при его возникновении хотя бы сохранить жизнь и здоровье.
Случай первый: пожар унес жизнь женщины
5 марта произошел трагический случай – при пожаре в Кохтла-Ярве погибла 59-летняя женщина. В полдень в Центр тревоги пришло сообщение о том, что произошел пожар. Звонившим был сосед, который увидел дым в коридоре и открытые двери квартиры, из которой этот дым шел. Спасатели были на месте уже через десять минут, и сразу вошли в задымленное помещение. Через короткое время выше горящей квартиры была обнаружена женщина без сознания, спасательные мероприятия по возвращению ее к жизни не дали результата.
По первоначальной оценке, причиной пожара могло стать повреждение осветительного прибора, откуда искры достигли шкафа с одеждой, расположенного в прихожей, где возник очаг возгорания, не исключаются и другие версии, связанные с неисправностью в электросистеме. Предполагается, что погибшая обнаружила возгорание и попыталась справиться с ним своими силами, поняв, что у нее не получается, несколько раз позвала на помощь, но те, кто это слышал, возможно, не поняли, что женщине грозит реальная опасность и не могли или не осмелились оказать ей помощь.
Первым на шум отреагировал мужчина, живущий в соседней квартире, который, выйдя, не обнаружил никого на лестничной клетке, лишь увидел открытую дверь соседней квартиры, из которой валил темный дым. Мужчина вызвал спасателей.
Помощь погибшая пыталась получить и в находящейся этажом выше квартире, где ее и нашли. Соседи, увидевшие женщину с закопченным лицом, впустили ее, а когда она упала в коридоре, не сумели оказать ей помощь.
По словам дочери погибшей, в загоревшейся квартире был установлен дымовой датчик, однако он не работал, поскольку тремя неделями ранее из него были извлечены батарейки.
По оценке инспекторов бюро контроля противопожарной безопасности Восточного спасательного центра, правильно установленный и работающий дымовой датчик мог дать сигнал о возгорании гораздо раньше, с большой вероятностью погибшая женщина получила бы помощь раньше, и спасение ее жизни могло бы быть эффективнее, если бы соседи вовремя поняли, что имеет место пожар. К сожалению, в данной истории было упущено время для того, чтобы предотвратить трагическую смерть.
Случай второй: дымовой датчик и неравнодушие соседей спасли жизнь мужчине
Этот случай, который произошел тремя днями позже, 8 марта, в Раквере, окончился счастливо. В начале двенадцатого ночи спасатели получили сообщение о том, что в Раквере на одной из улиц случился пожар. Живущий в квартире инвалид-колясочник уснул, забыв на включенной плите готовящийся ужин. В этой квартире был дымовой датчик в исправном состоянии, который возвестил об опасности. Первыми отреагировали соседи, услышавшие тревожный звук. Они сразу же стали действовать: вызвали спасателей, а сами стуком разбудили живущего в квартире мужчину и открыли окна, начав проветривать квартиру еще до приезда спасателей, которые ликвидировали очаг возгорания и провели разъяснительные работы. Живущий в квартире мужчина, к счастью, не пострадал. Все могло закончиться гораздо трагичнее, если бы в квартире отсутствовал дымовой датчик.
Вывод: дымовой датчик не бесполезное требование, а реальный помощник в случае пожара
Многие пренебрегают установкой в своей квартире дымового датчика. Сначала марта в Кохтла-Ярве было проведено 52 домашних визита спасателей, которые консультировали на тему пожаробезопасности, и, к сожалению, выяснилось, что в 19 случаях дымовой датчик отсутствовал или находился в неисправном состоянии. В Нарве начиная с 4 февраля было проведено 184 визита, в 97 случаях дымовой датчик отсутствовал или находился в неисправном состоянии.
Спасательный департамент обращает внимание на то, что установка дымового датчика – это самая дешевая страховка вашей жизни и жизни ваших близких. В момент, когда вы спите, и происходит возгорание или же в случае, если в квартире ваших соседей произошло возгорание, а они не реагирует, дымовой датчик – тот самый страж, который быстрее всего возвестит об опасности. Здесь важно еще следующее: если вы слышите сигнал дымового датчика, который доносится из соседней квартиры, ни в коем случае не бездействуйте: необходимо отреагировать на этот сигнал, сообщив в Центр тревоги (112), по возможности разбудив соседей (если они спят) или оказав им посильную и разумную помощь (если стучат в дверь, просят вызвать неотложную помощь и проч.). Помните, что пожар в одной квартире представляет серьезную опасность для всего многоквартирного дома.
1524: зарегистрируйтесь для бесплатной консультации!
В рамках кампании Спасательного департамента, которая проходит до конца марта, по телефону 1524 можно зарегистрироваться для бесплатной консультации по пожаробезопасности вашего жилья. Спасатели запланируют визит к вам домой, и в ходе этого визита расскажут о том, как конкретно вы и конкретно в вашей квартире можно поднять уровень пожаробезопасности. Вас проконсультируют не только по поводу правильной установки и обслуживания дымовых датчиков, но и по вопросам безопасности, связанной с электро- и газовыми приборами и системами, действующими в вашей квартире. Помните, что часть пожаров возникает из-за выхода из строя электрического и газового оборудования и бытовой техники. Важное дополнение: спасатели в ходе домашних визитов не выступают в качестве инспекторов и не будут делать предписания или штрафовать. Их цель – консультирование и помощь советом!
Евгения Парв,
руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Спасательного департамента
Дежурный по городу
Задай вопрос специалисту отдела культуры...
Традиционный инфочас проведёт Дмитрий Вергун....
В мире
СБУ решила запретить российской певице въезд на...
Служба безопасности Украины подготовила документ, запрещающий въезд....
ООН назвала самой счастливой страной мира Норвегию...
В первую пятерку также вошли Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия....
Трамп назвал Путина «крепким орешком»...
Трампа в интервью Fox News просили в двух словах описать различных людей....
Есть анекдот!
Ой, и не спрашивайте!...
Хлопчик! Как мне таки пройти на Дерибасовскую?...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска
Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ
В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Пропала кошка
12.02.17 от дома 4 по улице Даумана. Не большая, серо-полосатая с белой грудкой (имя Зося). Могла быть вывезена на машине. Если располагаете какой либо информацией звоните 56479300
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Пенсионерка возьмёт в дар холодильник
Пенсионерка возьмёт в дар или недорого купит холодильник. Тел. 58091039
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Культурная афиша
Киноафиша
От редакции
Сладости и книжки - за самых красивых “нарисованных мам”...
В минувшее воскресенье авторы лучших работ конкурса получили призы. ...
Выбор редакции
Педагоги и город Нарва заключили договор...
После трёхлетних переговоров был заключён коллективный договор....
За практикой эстонского - в бесплатное кафе...
На сайте фонда «Наши люди» началась регистрация в языковых кафе....
Эва Леннук: “Если мы не будем развивать Эстонию, никто...
В Нарвском замке награды получили юноши и девушки из Нарвы и волости Вайвара....