ОПРОС. Что вы думаете о муниципальной полиции?

В центре вниманияОПРОС. Что вы думаете о муниципальной полиции?
У министерства внутренних дел есть план расширить полномочия муниципальной полиции, в частности, предоставить муниципальным полицейским право определять состояние опьянения, задерживать нарушителя на срок до 48 часов, применять наручники в случае необходимости, высаживать из общественного транспорта непокорного безбилетного пассажира и проч. Канцлер права против, поскольку считает, что у муниципальных полицейских отсутствуют необходимые для этого навыки, знания и обучение. А вы за то, чтобы расширить полномочия муниципальной полиции?
- Я против. Права, обязанности, ответственность должны быть четко разграничены. Боюсь, что на стыке действий профессиональных полицейских и «муниципалов» как раз-таки возникнут большие «терки», а в итоге страдать будут рядовые граждане. И все это в конечном счете приведет к снижению безопасности. Конечно, понятно, почему у МВД возникла такая идея — чисто по бедности, как профессиональной, так и кадровой. Так может быть, разумнее забрать излишек, который мы пускаем на оборону, и перенаправить его в МВД?
- Я за то, чтобы полномочия были расширены частично. У наших нарвских муниципальных полицейских, насколько я понимаю, и так слишком много функций. Как писали в газетах, они призваны обеспечивать общественный порядок в плане автопарковок, состояния дорог, вести контроль за заброшенными зданиями, свалками, незаконным спиливанием деревьев, ну и все, что касается вопросов благоустройства. Им бы с этим управиться! Так что я за то, чтобы не полномочия их расширять, а количество самих муниципальных полицейских увеличивать
Как человек, имеющий опыт работы в охране, я против расширения полномочий. Взять хотя бы право в случае необходимости применять такие спецсредства, как наручники. Нас учили этому 15 часов кряду, потому что это очень серьезная вещь. А я знаю, как у нас любят экономить на обучении. В итоге может получиться так, что будут заправлять непрофессионалы с уверенностью, что имеют право применить силу. Все это подорвет доверие людей к полиции вообще.
- Не в данном виде. В последние годы просматривается тенденция: государство хочет спихнуть с себя «финансово емкие» функции на муниципальные структуры. И речь идет не столько об эффективности действий, сколько об экономии средств. Сейчас у нас муниципальная полиция — это не полицейские, а городские чиновники. И, наверное, нет смысла разделять настоящие полицейские функции на 2 структуры разного типа. Либо отдавать все муниципалитету вместе с финансированием, либо оставить все государству, как сейчас.
- Я не за расширение полномочий; пусть каждый занимается тем, что он хорошо знает и умеет. Все перечисленное — задержание, наручники, определение опьянения — это, думаю, все же прямые функции «обычной» полиции. Люди должны быть подготовлены к этой работе, в том числе, и психологически. А муниципальной полиции, на мой взгляд, и без того можно найти широкое применение. Главное, чтобы люди проходили хорошую подготовку. Ведь речь в любом случае идет о соблюдении законов.
Опрос провели Светлана Зайцева и Николай Андреев
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