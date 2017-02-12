Блошиный рынок откроется в стенах колледжа

Дата публикации: Вчера, 11:29

Когда блошиный рынок проводится летом, продавцы и покупатели занимают Ратушную площадь. Но в холодную погоду их приютит Нарвский колледж ТУ.

Очередной блошиный рынок ждет посетителей в субботу, 11 марта. Мероприятие пройдет в галерее Нарвского колледжа ТУ с 11 до 14 часов.

Блошиный рынок стал уже традиционным мероприятием, которое проводится с целью приобщить людей к повторному использованию вещей и поддержать экологический образ мышления, а также — не в последнюю очередь — приятно провести время. На субботний блошиный рынок зарегистрировались уже более 40 продавцов как из Нарвы, так и из других городов Ида-Вирумаа.

Для продавцов это прекрасная возможность найти нового владельца для хороших, но уже ненужных вещей, которые жалко выкинуть или некому отдать. Для посетителей это возможность приобрести практически новые или находящиеся в хорошем состоянии вещи, причём, по очень выгодной цене. Ассортимент обычно разнообразный: женская и мужская одежда, одежда и игрушки для детей, украшения и изделия ручной работы от местных художников и ремесленников.

Блошиный рынок проходит обычно раз в квартал, в холодное время – в Нарвском колледже ТУ, а летом – на открытом воздухе. Мероприятие организует НКО Loomeloom.