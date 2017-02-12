В воскресение в Нарве широко отпразднуют масленицу

Дата публикации: Сегодня, 08:24

Масленица – это веселые проводы зимы, радостное ожидание приближающегося тепла, весеннего обновления. Этот народный праздник своими корнями уходит в далекое прошлое. В этот день мы попрощаемся с Зимушкой – Зимой, вспомним весенние заклички и позовем Весну-Красну.

26 февраля в 11.00 Дом Культуры Ругодив приглашает на праздник Масленицы, который в этом году пройдёт в Доме народов (Кренхольми 25). В празднике принимают участие и самые юные артисты и те, кто не один десяток лет выходил на сцену. Театр «Комиксы» и «Плюс» потешат вас «Скоморошиной» да веселыми играми, танцевальный ансамбль «Галатея» порадует удалью молодецкой, хороводами и танцами! Задушевные и лирические песни в исполнении ансамблей «Magic Land», «Шанс», «Купалинка» не оставят никого равнодушными.

Традиционно будет сожжено чучело Зимы. Вас угостят румяными, горячими блинами с чаем: они символ солнца, которое все ярче разгорается, удлиняя дни.

Билет на праздник Широкой Масленицы стоит 1 евро.

Масленица - это еще и семейный праздник. Ведь весна - это начало новой жизни! Приходите всей семьей! Это праздничное время пройдет для нарвитян и гостей города весело, сытно и тепло!

26 февраля в 13.30 Нарвский музей приглашает всех в замок, чтобы вместе отметить объединенный праздник Масленицу/Vastlapäev и попрощаться с зимой.

Начнётся празднование в 12.00 с шествия с чучелом от Художественной галереи до замка. Во дворе Нарвского замка горожане поучаствуют в традиционных гуляньях: развлекательное шоу по оцениванию и сожжению чучел, конкурсы, самые разные спортивно-развлекательные состязания, эстонские и русские народные игры, пляски и веселье, блюда эстонской и русской кухни. Вести праздник будет фольклорный ансамбль «Супрядки».

Вход на праздник свободный.

По информации Нарвской горуправы