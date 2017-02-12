Вместо фонтана - возможно, цветочный вазон

Дата публикации: Сегодня, 08:06

Когда в 2007 году у ДК «Ругодив» состоялось торжественное (даже помпезное) открытие нового фонтана в виде ладьи, мало кто из нарвитян остался к этому сооружению равнодушным. Большинству пришлись по душе высокие струи воды и яркая мозаика. Теперь, спустя 10 лет, фонтан решено демонтировать.

Ладья у ДК «плавала» всего 5 лет. Архив «ВП»

Немного истории

Но уже в 2007 году велись дебаты по поводу стоимости этого сооружения. Напомним, фонтан обошёлся городскому бюджету примерно в 2,5 миллиона евро (более 160 тысяч евро по курсу того года), хотя изначально предполагалось, что сумма проекта будет почти в пять раз (!) меньше. Затем, весной 2012 года, последовали неполадки в работе фонтана, причиной которых стала его неправильная консервация осенью предыдущего, 2011 года: тогда был проведен неполный слив воды из водопроводной системы и чаши фонтана, что привело к замерзанию воды и разрушению водопроводной системы.

Также выяснилось, что при строительстве фонтана были допущены недостатки в проектной и исполнительной документации, есть нарушения и в самом строительстве. В 2013 году всё же запущенный фонтан затопил подвалы Дома культуры, и было принято решение демонтировать его внешнюю часть. Нарвской городской управой предпринимались попытки провести конкурс и отремонтировать сооружение, но все они проваливались из-за стоимости предложений, выходящих далеко за рамки выделенных средств.

400 тысяч так и не нашли

В итоге фонтан у ДК «Ругодив» будет демонтирован и законсервирован в этом году. Об этом сообщила журналистам Татьяна Леннук, руководитель отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства.

- Новый фонтан, спроектированный фирмой Sweko Projekt два года назад, получился визуально очень красивым, современным, лёгким в эксплуатации. Он отлично подошёл бы к модерновой окраске «Ругодива». Но при обсчёте проекта выяснилось, что его стоимость будет примерно 400 тысяч евро.

Поскольку городу тяжело найти такие средства, проект остался нереализованным. Если ремонтировать старый фонтан (в той же чаше), то эти работы обойдутся городскому бюджету в 150 тысяч евро. Тоже недёшево, - заметила госпожа Леннук.

По словам чиновника, в этом году в дополнительном бюджете заложено около 10 тысяч евро на то, чтобы привести в порядок территорию, где располагался фонтан. Предполагается снять чашу фонтана, а также наружные коммуникации, внутреннюю же их часть законсервировать таким образом, чтобы сохранить возможность использовать в случае строительства нового сооружения. Место расположения фонтана будет облагорожено: выложено плиткой и украшено - цветочным вазоном или другим способом, который предложат специалисты. Трибуны планируется отремонтировать и использовать, как и раньше. Работы начнутся уже весной, как только позволит погода.

Фонтан у ДК «Ругодив» снесут, но так, чтобы в будущем — если появятся деньги — была возможность построить новый. Николай Андреев

Надежда остаётся

- Место у ДК «Ругодив» очень красивое, и хотелось бы там сохранить возможность обустроить фонтан, который украсил бы город. Всё же мы надеемся, что средства на строительство нового фонтана найдутся: возможно, государство начнёт выделять деньги на маленькие проекты, может быть, город станет богаче, а может быть, найдутся спонсоры или меценаты. Кстати, к нам обращались нарвские предприниматели с желанием помочь, но они располагали совсем другими суммами и их техническое решение не подошло. Это говорит о том, что интерес к этому месту есть, - заметила Татьяна Леннук.

Софья Боборенко





