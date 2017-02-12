Как Нарва отметит День независимости Эстонской республики

Дата публикации: Сегодня, 16:54

23 февраля

18.00. Нарва-Йыэсуу, концертный зал СПА-отеля «Нарва-Йыэсуу».

Праздничный концерт, посвященный 99-й годовщине независимости Эстонской Республики.

Выступают танцевальный коллектив «Кулеркупп» и ансамбль каннелистов из Кивиыли.

24 февраля

07:18 Нарвский замок

Восход солнца. Поднятие флага в честь Дня независимости Эстонской республики во дворе Нарвского замка.

09:30 Нарвское Гарнизонное кладбище

Возложение венков к монументу в память об Освободительной войне.

Оттправление автобуса с Петровской площади в 9.00.

11:00 Äkkeküla

Нарвский лыжный заезд 2017



Основная дистанция составит 15 км, дистанция детских заездов всего1 км. Малышам от 10 лет будет предложено преодолеть на лыжах 300 м фигурной лыжной езды. В детских лыжных стартах можно принять участие без своих лыж, для участия в соревновании их будут давать в аренду бесплатно. Первыми в 11.15 на трассу отправятся участники в подгруппе «деятели» - это известные спортивные деятели, политики, бизнесмены и чиновники Нарвы. Между всеми участниками заезда будут разыгрываться 2 лыжных комплекта норвежского производителя лыжного инвентаря фирмы Madshus от Sportland. В заезде смогут участвовать как опытные спортсмены, так и любители.

Зарегистрироваться можно в день старта на месте.

11:00 Александровский cобор

Праздничное богослужение

24 февраля на ETV+ из Нарвы

На 24 февраля телеканал ETV+ подготовил обширную программу трансляций праздничных мероприятий, в течение всего дня будет работать праздничная студия в Таллинне и в Нарве, состоится премьера авторского проекта Артура Тюленева «Портреты независимости», а также телепремьера документального фильма Алены Суржиковой «Снег в Красной Поляне». Вечером зрители ETV+ увидят художественный фильм «Георг» о знаменитом Георге Отсе.

Поднятие флага, военный парад, вручение государственных наград, торжественную речь президента, а также праздничный прием зрители увидят с профессиональным русскоязычным комментарием.

Праздничная студия ETV+ в Таллинне и Нарве начнет работу в 8 утра; с перерывами трансляции будут продолжаться до 21.50. Подробнее с праздничной программой трансляции можно ознакомиться на портале etvpluss.err.ee, с программой празднования в Нарве - в приложении «Телевиза».

"ВП"