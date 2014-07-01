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ОПРОС. Как вы оцениваете работу правительства?

Дата публикации: Сегодня, 12:06

ОПРОС. Как вы оцениваете работу правительства?

22 ноября президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила в должности правительство, возглавляемое лидером Центристской партии Юри Ратасом. Rauno Volmar. rus.delfi.ee

 

Истекает 100 дней деятельности нового правительства. Как вы оцениваете его работу?

Надежда:
- Признаться, слежу за этим мало, поэтому аргументированно оценивать не берусь. Но общее ощущение такое: действуют достаточно активно. В наследство им, конечно, досталось немало, над чем придется поломать голову: одна административная реформа чего стоит.  Если говорить о личностях, то мне импонирует Ратас. Он не торопится, принимает взвешенные решения. Майлис Репс - опытный человек, уже была в правительстве. Я всегда приветствую таких людей. Пусть даже у человека негативный опыт, хорошо, когда он есть.

 

Ирина:
- По-моему, они пытаются что-то делать. Ну, например, предлагают ограничить продажу и рекламу алкоголя. Насколько помню, прежнее правительство этим вообще не занималось. Более того - пустили все на самотек. Не знаю, изменится ли что-то в итоге, но спасибо уже за то, что озаботились. Наверное, самое заметное, что сделали - увеличили пособия на детей. И, кажется, довольно значительно. Правда, мне запомнилась больше другая цифра - 60 млн евро на закупку боеприпасов. Вот и оценивайте...

Вадим:
- В этом переходном правительстве каждый, как говорится, обозначил свою поляну интересов и на ней пытается действовать. Но является ли это скоординированным и глубоко продуманным процессом - вопрос. Мне кажется, что за этим коалиционным договором, который весь построен на компромиссах, бушуют скрытые страсти. Или вот еще: собираются выдвигать свои кандидатуры на выборах в местные самоуправления. Значит, на своих местах в правительстве ничего толкового сделать не могут?!
Галина:
- Не могу оценить. У нас, людей в возрасте, самые большие ожидания связаны с увеличением пенсий. Вот он, один из критериев, по которому можно оценивать работу правительства — думает оно о своих людях или как. Одного не понимаю: почему нашей маленькой стране надо тратить больше двух процентов ВВП на оборону? В случае чего сами себя мы все равно не защитим, а платить такую цену за то, что нас защитят, я думаю, все же неразумно.
Игорь:
- Что-то ничего особенного я не заметил. Пусть пройдет побольше времени, чем сто дней, тогда и поговорим. А пока рано. Сейчас они могут наобещать чего угодно, рассказать о своих планах, о том, что собираются сделать. Но ведь не все может получиться, а из сделанного не все может оказаться положительным. Так ведь часто бывает: хотели как лучше, а получилось... как всегда.

 
Опрос провели Светлана Зайцева и Василий Кушков

 

NB!  Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.

 

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