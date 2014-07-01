Народу важно. Праздновать от души или ходить строем?

Дата публикации: Сегодня, 11:36

Эстонской Республике скоро сто лет, а отмечать день рождения родины мы еще только учимся. В Нарве празднование главного дня страны порой сводится к ритуальным действиям, смысл которых далеко не всем горожанам даже понятен. Остальная страна судит о нас часто по тому, было флагов в городе много или мало.

Что для Нарвы годовщина республики - это праздник или просто выходной? Как этот день отмечать — как надо, или как хочется? Что мы подарим стране на юбилей и кого наградим? А что хотели бы получить на праздник —100 друзей (эстонцев) или 100 рублей?

По поводу грядущего дня рождения и столетия страны размышляют учитель истории Танель Мазур и архитектор Иван Сергеев.

Ведущие: Юрий Николаев и Сергей Степанов.

Источник: ETV+