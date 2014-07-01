ОПРОС. Относите ли вы себя к группе физически активных людей?

Дата публикации: Сегодня, 10:14

Проведенное по заказу Инновационного кластера оздоровительного движения Sport-Est и объединения «Спорт для всех» исследование популярности физкультуры и любительского спорта показало, что регулярно (не реже двух раз в неделю) занимающиеся физкультурой, любительским спортом впервые оказались в Эстонии в большинстве.

А вы себя относите к группе физически активных людей? И если нет, то почему?

Людмила:

- К сожалению, я - физически пассивный любитель спорта. Может быть, потому, что есть другие увлечения, которые требуют и времени, и сил, может быть, потому, что просто ленюсь. Но, признаюсь, с восхищением отношусь к людям, которые постоянно занимаются физкультурой и спортом. Причем, делают это даже не выходя из дома и не тратя денег: находят интересные программы занятий в интернете или по телевидению, включают и занимаются. Это вдохновляет!

Валентина:

- Я отношу себя к группе людей, поддерживающих здоровье. А делать это без ежедневной зарядки и без посещения спортзала хотя бы раз в неделю, считаю невозможным. Зарядку я делаю, лежа в кровати. Не улыбайтесь! Есть специальные упражнения для позвоночника. И уже восемь лет хожу на пилатес со своими подругами. На мой взгляд, хорошо, когда ходишь за компанию - это дисциплинирует, возникает определенная ответственность и перед самой собой, и перед другими.





Юрий:

- Я в группе активных любителей спорта. Три последних года занимаюсь культуризмом. До этого была борьба. Пришлось поменять вид спорта из-за переезда в другой город. В зал хожу 4 раза в неделю, занимаюсь 1-1,5 часа. Для меня это прекрасное расслабление после работы. И плюс в том, что можно соревноваться. На мой взгляд, любые отговорки, почему человек (тем более, молодой) не занимается спортом, свидетельство лени, и не более.

Марина:

- Сегодня мой спорт - это, по меткому выражению моей подруги, грядко-фитнес. То есть вся моя физическая активность сосредоточена на даче. Увы! Хотя лет до сорока я занималась и шейпингом, и аэробикой, и танцами. Сейчас иногда дома вдруг начинаю - йога, растяжка. Но это не носит систематического характера. Наблюдаю за своими знакомыми и убеждаюсь: чтобы себя заставить заниматься спортом, нужна серьезная мотивация - необходимость поправить здоровье, изменить свою внешность, что-то иное.

Евгения:

- Постоянно никаким любительским спортом не занимаюсь. Хотя, когда училась в школе, бегала и в бассейн, и в спортхолл два раза в неделю на занятия пилатесом. Сейчас не посещаю спортзал по нескольким причинам. Во-первых, там очень много народа, какие тут занятия! Вечно все шкафчики в раздевалках заняты, стоишь переодеваешься, тебе народ буквально в затылок дышит. В MyFitnes довольно дорого. Хорошо бы Нарве иметь больше спортивных залов, разной ценовой категории.



Опрос провела Светлана Зайцева



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