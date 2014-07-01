Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

В центре внимания
Видео. Американские солдаты пришли в гости к студентам НКТУ

Дата публикации: Вчера, 16:35

Видео. Американские солдаты пришли в гости к студентам НКТУ

 

9 февраля в НКТУ пришла группа американских солдат. Они общались в неформальной обстановке со студентами, отвечали на вопросы присутствующих. Язык встречи был английский, что позволило нашим студентам сравнить говоры из различных штатов и практиковаться. Так как на встрече могли присутствовать все желающие, студенты, в случае необходимости, обеспечивали синхронный перевод вопросов и ответов.

 

 

"ВП"

 

Далее материал rus.delfi.ee

 

Приключения американских солдат в Ида-Вирумаа: марш-бросок в -20, общение с детьми и страх перегреться

 

Видео. Американские солдаты пришли в гости к студентам НКТУ

Foto: Madis Veltman

 

Американцы в Синимяэ боятся не замерзнуть, а перегреться, пишет Eesti Päevaleht.

Во вторник днем в зимний поход длиною в 53 км отправились 200 солдат, в их числе и военнослужащие 503 кавалерийского полка США. Символичности данному мероприятию добавляет и тот факт, что оно происходит в Ида-Вирумаа: через Силламяэ, Синимяэ, Усть-Нарву солдаты движутся в Нарву — к границе с Россией.

”Дети отреагировали живо, были заинтересованы, но имелся некоторый языковой барьер. Нам помогали несколько эстонских военнослужащих: они переводили и помогали в общении с детьми”, — поведал сержант Коди Флодин (Cody Flodin). По его мнению, (сержант Флодин прибыл в Эстонию на прошлой неделе) такого рода походы и встречи — это хорошая возможность увидеть Эстонию и эстоноземельцев вне военной службы. ”У нас в единице есть люди, которые даже из США не выезжали, и это для них хорошая возможность увидеть и другие страны”, — добавил он.

Обо всем поговорили

Одной из самых активных оказалась ученица третьего класса Синимяэской школы Стелла. Она очень похвалила встречу с солдатами. ”Очень здорово! Обо всем поговорили, носили жилетки и шлемы. Раньше одноклассники с подозрением относились к прибытию этих солдат, а теперь они их увидели, и их мнение изменилось”, — поделилась Стелла.

В ходе трехдневного марш-броска солдаты посетят шесть учебных заведений Ида-Вирумаа. Помимо Синимяэской основной, навестят также и среднюю школу Нарва-Йыэсуу, а в последний день американцы прочтут лекции в трех нарвских гимназиях и Нарвском колледже Тартуского университета.

Хотя вчера на Северо-Востоке Эстонии местами температура опустилась ниже -20, солдатам это не помешало. По словам старшины роты капитана Кристофера Сэлисбёри (Christopher Salisbury), американцы тут пребывают полгода, и уже порядочно закалились: во время марш-броска на морозе большая опасность — не замерзнуть, а перегреться.

Все дело в outfit’е

”Мы делали упражнение на лыжах, выяснилось, что самое главное — верно подобранная одежда. В такие холода возникало желание одеться в несколько слоев, но при передвижении на длинную дистанцию тогда начнешь сильно потеть, и, остановившись, это может стать опасным. Мы выяснили, что надо одеваться не так тепло. Теплые вещи ждут нас в точке назначения, и по прибытии их надо быстро надеть”, — объяснил капитан Сэлисбёри.

Вместе с американскими военнослужащими вчера в поход отправились и солдаты Скаутского батальона, кайтселийтчики из дружины Алутагузе и члены молодежной организации Noored Kotkad (”Молодые орлы” — прим. ред.). Когда военная единица, состоявшая из нескольких сотен бойцов, маршировала по Силламяэ, местные парни, курившие у местного торгового центра ”Плаза”, от неожиданности разинули рты.

 

Михкель Тамм

Редактор: Ольга Привалова

 

 

 

Похожие новости
Комментарии (2)
avatar инкогнито Вчера, 17:34
Цитировать
Союзники за Эстонию!
avatar инкогнито Вчера, 20:23
Цитировать
Конечно, когда в Эстонии бойцов нет. Прихлебатели.
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
ноль + три (ответ пишите цифрами)
Ответ:

В мире

25 мая Трамп встретится с главами государств и правительств...

Об этом сообщил в твиттере премьер-министр Бельгии Шарль Мишель....

0 59 / Подробнее...

В Нигерии пираты захватили моряков из России и Украины...

Посольство России в Нигерии подтвердило, что пираты захватили в заложников....

0 77 / Подробнее...

Стало известно о российско-израильском «кодексе поведения»...

Intelligence online сообщил о наличии секретного соглашения между Россией и Израилем....

0 123 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Чего нет в женской сумочке?...

Чего нет в женской сумочке? — Чего-чего? Места, в ней нет!...

0 41 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Гуляй, Вася!

(2016) комедия

Герои

(2017)  комедия

Лего Фильм: Бэтмен

(2017) мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

Притяжение

(2017) фантастика

На пятьдесят оттенков темнее

(2017) драма, мелодрама

Джон Уик 2

(2017) боевик, триллер, криминал
Вся афиша кино

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

ПРОДАМ MAZDA 5 2008 года выпуска

Машина проходила техническое обслуживание только в Mazda центре (Таллинн). {Тел.} 53303644.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ

В чайном магазине ТЦ «Астри», 1 этаж — БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВОСТОЧНЫХ СЛАДОСТЕЙ, ЧАЯ И КОФЕ. Порадуй себя и своих близких! www.teemaailm.ee {Тел.} 53303644.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Типовые и индивидуальные проекты

Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Выбор редакции

Александр Брокк стал почётным гражданином Нарвы...

Нарвского горсобрание единогласно присвоило Александру Брокку звание....

0 408 / Подробнее...

Застройщики Усть-Нарвы по-прежнему надеются на россиян...

"ВП" продолжает разговор о состоянии местного рынка недвижимости....

1 366 / Подробнее...

+Галерея. С новыми вызовами поможет справляться старый метод...

Шахта «Эстония» сумела существенно повысить эффективность добычи сланца....

0 424 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100