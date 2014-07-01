Видео. Американские солдаты пришли в гости к студентам НКТУ

В центре вниманияВидео. Американские солдаты пришли в гости к студентам НКТУ
9 февраля в НКТУ пришла группа американских солдат. Они общались в неформальной обстановке со студентами, отвечали на вопросы присутствующих. Язык встречи был английский, что позволило нашим студентам сравнить говоры из различных штатов и практиковаться. Так как на встрече могли присутствовать все желающие, студенты, в случае необходимости, обеспечивали синхронный перевод вопросов и ответов.
"ВП"
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Приключения американских солдат в Ида-Вирумаа: марш-бросок в -20, общение с детьми и страх перегреться
Foto: Madis Veltman
Американцы в Синимяэ боятся не замерзнуть, а перегреться, пишет Eesti Päevaleht.
Во вторник днем в зимний поход длиною в 53 км отправились 200 солдат, в их числе и военнослужащие 503 кавалерийского полка США. Символичности данному мероприятию добавляет и тот факт, что оно происходит в Ида-Вирумаа: через Силламяэ, Синимяэ, Усть-Нарву солдаты движутся в Нарву — к границе с Россией.
”Дети отреагировали живо, были заинтересованы, но имелся некоторый языковой барьер. Нам помогали несколько эстонских военнослужащих: они переводили и помогали в общении с детьми”, — поведал сержант Коди Флодин (Cody Flodin). По его мнению, (сержант Флодин прибыл в Эстонию на прошлой неделе) такого рода походы и встречи — это хорошая возможность увидеть Эстонию и эстоноземельцев вне военной службы. ”У нас в единице есть люди, которые даже из США не выезжали, и это для них хорошая возможность увидеть и другие страны”, — добавил он.
Обо всем поговорили
Одной из самых активных оказалась ученица третьего класса Синимяэской школы Стелла. Она очень похвалила встречу с солдатами. ”Очень здорово! Обо всем поговорили, носили жилетки и шлемы. Раньше одноклассники с подозрением относились к прибытию этих солдат, а теперь они их увидели, и их мнение изменилось”, — поделилась Стелла.
В ходе трехдневного марш-броска солдаты посетят шесть учебных заведений Ида-Вирумаа. Помимо Синимяэской основной, навестят также и среднюю школу Нарва-Йыэсуу, а в последний день американцы прочтут лекции в трех нарвских гимназиях и Нарвском колледже Тартуского университета.
Хотя вчера на Северо-Востоке Эстонии местами температура опустилась ниже -20, солдатам это не помешало. По словам старшины роты капитана Кристофера Сэлисбёри (Christopher Salisbury), американцы тут пребывают полгода, и уже порядочно закалились: во время марш-броска на морозе большая опасность — не замерзнуть, а перегреться.
Все дело в outfit’е
”Мы делали упражнение на лыжах, выяснилось, что самое главное — верно подобранная одежда. В такие холода возникало желание одеться в несколько слоев, но при передвижении на длинную дистанцию тогда начнешь сильно потеть, и, остановившись, это может стать опасным. Мы выяснили, что надо одеваться не так тепло. Теплые вещи ждут нас в точке назначения, и по прибытии их надо быстро надеть”, — объяснил капитан Сэлисбёри.
Вместе с американскими военнослужащими вчера в поход отправились и солдаты Скаутского батальона, кайтселийтчики из дружины Алутагузе и члены молодежной организации Noored Kotkad (”Молодые орлы” — прим. ред.). Когда военная единица, состоявшая из нескольких сотен бойцов, маршировала по Силламяэ, местные парни, курившие у местного торгового центра ”Плаза”, от неожиданности разинули рты.
Михкель Тамм
Редактор: Ольга Привалова
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