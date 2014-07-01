ОПРОС. Академией МВД или ее тренировочная база?

Дата публикации: Сегодня, 14:43

В правительстве не могут решить, как поступить с академией МВД - ее переезд в Нарву вновь под вопросом.

На сегодняшний день наиболее вероятным с финансовой точки зрения является частичный перенос академии и создание в Нарве тренировочной базы.

Считаете ли вы, что это все-таки придаст импульс развитию Нарвы?

Василий:

- Думаю, что нет. Тренировочная база означает, что к нам будут временами наезжать кадеты - считай, те же туристы. Появление в городе даже «лишней» сотни туристов, которые совсем не намерены делать какие-то покупки, вряд ли повлияет на наш город экономически. Другое дело, если бы к нам перевели всю академию. Местная молодежь смогла бы получить приличное образование без лишних материальных затрат - все-таки ближе к дому, что очень существенно. А правительство бы получило полицейских, которые не боятся работать в Ида-Вирумаа.

Рената:

- Если действовать с умом, то да. Например, можно было бы попытаться решить в Нарве вопрос с заброшенными зданиями и территориями. Вот стоит у нас пустующее здание Нарвского колледжа на Креэнхольми, оконные стекла в пристройке уже все побили. Рядом стадион, он превратился в место для выгула собак. А создание пусть даже только тренировочной базы Академии МВД помогло бы исправить положение дел, и стадион, и здание общежития, и учебный корпус были бы полностью задействованы.





Александра:

- С моей точки зрения, это было бы замечательно, если бы вся Академия МВД все же была переведена в Нарву. Но если сейчас возможно перевести только тренировочную базу - тоже хорошо. Для нарвитян, которые там учатся, вообще отлично - будут почаще бывать дома. В любом случае идея вдохновляющая, ведь в Нарве может стать больше молодежи, приличных молодых ребят. Кстати, я тоже когда-то мечтала поступить в Академию МВД, но не случилось.

Виктор:

- Перенос только тренировочной базы не даст Нарве практически ничего. К тому же, наверняка эта база будет построена за пределами города. Приехали, уехали. А вот если бы академия полностью сюда перебралась, совсем другое дело. Наконец появилась бы естественная языковая среда, отсутствие которой не дает возможности освоить эстонский. У местной молодежи появилась бы возможность учиться поближе к дому. У многих, глядя на образованных, спортивных молодых людей, вообще бы появилась мотивация учиться, стремиться к чему-то. Вот он, импульс к развитию!

Владимир:

- Никакого импульса для развития Нарвы ни размещение здесь всей академии, ни ее тренировочной базы не даст. Это будет пустая трата государственных средств. Рабочих мест у нас от этого не прибавится. Ведь приедут свои преподаватели из Таллинна и не больше. Эстонский мы лучше не выучим - что они, с нами на эстонском разговаривать будут? Это же временные люди. Приехали, часы свои отработали и уехали в Таллинн, домой, к семье. Вот есть у академии своя база в Таллинне, пусть ее и развивают.



Опрос провели Татьяна Завьялова



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