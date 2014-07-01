ОПРОС. Может ли Эстония помочь Украине

Дата публикации: Сегодня, 09:13

Побывавший с визитом в Эстонии президент Украины Петр Порошенко выразил нашему президенту Керсти Кальюлайд благодарность за оказываемую Эстонией поддержку. Порошенко отметил, что Эстония внесла в помощь Украине per capita (на душу населения — прим.ред) самый большой вклад.

А чем, на ваш взгляд, Эстония может помочь Украине сейчас?

Юрий:

- В принципе ничем - тем более такому большому государству, как Украина. Потому что ни людскими, ни материальными ресурсами наша маленькая страна для этого не располагает. Разве что, поддержать чисто политически ту линию, которую проводит сама Украина. А это понятно, что означает - конфронтация с Россией. Может быть, вы обвините меня в российской пропаганде, но я читал в различных СМИ, что руководителей боевых групп для Майдана обучали в Эстонии.

Александр:

- Например, лекарствами, медикаментами. Но главное, думаю, для Украины может быть важна моральная поддержка со стороны Эстонии. Для украинцев Эстония — это прежде всего постсоветская страна, которая вышла из зоны влияния России, страна, которая в какой-то мере осуществила мечту Украины о самостоятельности, независимости от «большого брата».





Ирина:

- Украина такая огромная и богатая страна, что говорить о поддержке со стороны государства, численность населения которого меньше населения некоторых украинских городов, даже странно. Может быть, можем помочь своим опытом? Например, вхождения в Евросоюз (куда Украина так стремится) и пребывания там. Пусть познакомятся со всеми плюсами и минусами. Пусть приглядятся к тому, как не растерять окончательно богатство, которое им досталось в наследство от Советского Союза, сохранить свою промышленность, сельское хозяйство, транспорт.

Надежда:

- Трудно ответить, потому что, честно говоря, в последнее время меня больше интересовало все, что связано с выборами президента США, за этим я следила. А тема Украины вообще не волнует. Сама я на Украине никогда не была, знакомых и родственников у меня там нет. Да, жаль людей, которые там страдают. Скорее бы уже все там закончилось, сколько можно!

Владислав:

- А может, пусть они, прежде всего, сами себе помогут?! Я бывал на Украине. Это же такая богатая страна, как говорится, и житница, и здравница! Теперь все профукали. А мы давайте сначала себе поможем. Вон, все время собираем - то на больных или голодных детей, то на больницы, то на аппараты всякие медицинские, то на приюты для собак и кошек... Чуть ли не в каждом магазине копилки для сбора средств стоят. А населения-то всего чуть больше миллиона. Огромная Украина, думаю, справится и без нас.



Опрос провели Татьяна Завьялова и Николай Андреев

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