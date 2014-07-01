26 января в Нарвском замке состоится День донора

Дата публикации: Вчера, 17:50

Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы приглашает всех новых и постоянных доноров пожертвовать кровь в четверг, 26 января с 12.00 до 16.00 в Нарвский замок (Петербургское шоссе, 2).

На традиционном расширенном Дне донора, кроме сдачи крови, запланировано много интересных мероприятий для молодежи: викторина между школами, лекция на тему донорства и совместный просмотр фильма.

Приходите в качестве донора, если:

• Вы здоровы, на данный момент не болеете никакими вирусными заболеваниями и не принимаете никаких лекарств;

• Вы отдохнули и поели;

• Ваш вес тела более 50 кг;

• Ваш возраст от 18 до 60 лет.

С момента последнего пожертвования крови должно пройти у мужчин 60 дней, а у женщин 90 дней. Если донору проводились иглоукалывание, татуировка или проколы кожи, то снова сдавать кровь можно только спустя 4 месяца после проведения этих процедур.

Желающие поучаствовать в дне донора должны запастись примерно 45 минутами времени, из которых 5-10 минут уйдет непосредственно на сдачу крови, а остальное время — на заполнение анкеты, медосмотр и небольшой отдых после взятия крови. Процедура сдачи крови безболезненна и безопасна. В ходе процедуры берется 450 мл крови, что составляет 8% от ее общего количества в организме. Объем крови восстанавливается сразу, а количество кровяных клеток — в среднем в течение 72 часов.

Собираясь пойти на сдачу крови, возьмите с собой удостоверяющий личность документ с фотографией.

Донорская кровь применяется при тяжелых операциях и родах, для лечения кровотечений, тяжелых травм, анемии, лейкемии, раковых заболеваний и болезней печени, ожогов и многих других заболеваний. При поддержке доноров также возможно проведение многих плановых операций, которые в ином случае из-за слишком большой кровопотери было бы невозможно осуществить.

Последний раз Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы приезжал в Нарву 13 октября, и тогда на День донора пришли 83 человека, кровь пожертвовали 67 из них.