Как оплачивается больничный?

Дата публикации: Вчера, 10:55

«Слышали, что с этого года что-то изменилось в оплате больничных листов, а что именно?» - с этим вопросом в редакцию обратились сразу несколько человек. Что и понятно: сезон гриппа и ОРЗ в разгаре.

На этот вопрос «Виру Проспекту» ответила Яна Розенфельд, советник по прессе Министерства социальных дел:

- Система компенсации больничных листов не изменилась, все осталось, как и в прошлом году. На странице Больничной кассы есть информация о том, как компенсируются больничные, а также есть несколько примеров расчета больничного: https://www.haigekassa.ee/ru/cheloveku/denezhnye-kompensacii/kompensacii-po-bolezni

Что касается компенсаций работодателем второго и третьего дня болезни, то благодаря изменениям в законодательстве работодатели получат возможность (для работодателя это выбор, а не установленная законом обязанность) выплачивать компенсацию за больничный за второй и третий день болезни на тех же условиях, что и за 4-8 дни, то есть без обложения социальным налогом. У работодателя нет обязательства платить за второй и третий день болезни, закон дает ему теперь возможность платить за эти дни без социального налога. Размер суммы, которую будет выплачивать работодатель за второй и третий день, определяет сам работодатель. Так как для работодателя это добровольная возможность, то при болезни для начала стоит спросить, будут ли эти дни оплачены. И после этого узнать у работодателя, нужно писать заявление или не нужно.

Сейчас работодатель платит компенсацию с 4 по 8-й день заболевания в размере 70% от средней зарплаты, выплаты по больничному не облагаются социальным налогом.

Изменения в законодательстве дают возможность руководителям предприятий внести еще больший вклад в заботу о здоровье работников, а также создать лучшие условия для того, чтобы работники во время болезни оставались дома. Тогда и восстановление после болезни пройдет быстрее.

«ВП»