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ОПРОС. Нужно ли нам отчество?

Дата публикации: Сегодня, 13:56

ОПРОС. Нужно ли нам отчество?

 

Госсуд Эстонии отказал юристу Мстиславу Русакову в праве на отчество в паспорте. Юрист инициировал судебный процесс для официального признания отчества в нашей стране, которое в 2014 году было рекомендовано Эстонии комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации. Теперь Русаков намерен подать жалобу в комитет.
Мешает ли гражданину Эстонии, русскому по происхождению, отсутствие отчества в паспорте?

Ольга:
- Я чувствую одинаковую принадлежность и к русской, и к эстонской общине. В советское время были и у моих эстонских родственников отчества, и они ими пользовались, говорили: я такой-то, сын такого-то… В отдельных случаях это было полезно, потому что люди с одинаковыми именами и фамилиями встречаются даже в нашей маленькой Эстонии. Но в целом в том, что отчества в паспорте теперь не указываются, проблемы не вижу. Возможно, потому, что пока не касалось.

 

Антс Лийметс, городской секретарь:
- У эстонцев отчества не было никогда - ни в городе, ни на хуторе. Это чисто русское явление. Мне кажется,  идентификация человека в том числе и через отчество поддерживает такую вещь, как коррупция. Потому что ты не рассматриваешься как только ты, но и как чей-то сын.  И если твой отец - человек с положением и возможностями, тогда у тебя формируется и определенный менталитет. В Эстонии фамилии давали по хуторам, а не по отчеству.

Нелли:
- Для меня отсутствие отчества в  паспорте не имеет значения.   Если этот юрист борется за такую формальность, значит, у него есть мотивация. В эстонском обществе принято обращаться  к человеку по имени, и никому хуже от этого, вроде бы, не бывает. Но вот я лично считаю, что если человек пожилой, надо бы к нему по имени-отчеству обращаться. А кстати, у меня есть молодые коллеги, к которым я так и обращаюсь, и это выглядит естественно. В общем, каждый пусть сам выбирает, что ему делать.
Виктор:
- Считаю, что под влиянием стиля общения, который сложился в Эстонии, вполне нормально, если люди обходятся именем. Исключения, конечно, по тем или иным причинам могут быть. К опытному учителю, скажем, хочется обратиться по отчеству. Но когда деление происходит в зависимости от ступеньки на служебной лестнице - это коробит. Я работал в свое время в одной организации, так там инженеров звали по имени-отчеству, мастеров по отчеству, а рядовых работников - чуть ли не по прозвищам.
Валентина:
- У меня у самой эстонский паспорт, отчество там не указано. Если его рассматривать как дань уважения к родителям,  так мы эту память храним по-другому. У меня есть родственники в России, они меня ни разу не упрекнули в том, что я якобы не помню родства, не соблюдаю традиций своего народа. Мир сейчас нацелен на всяческое упрощение, вот и у русских в Эстонии произошло это упрощение. Главное, чтобы мы друг к другу уважительно обращались, пусть и без отчества.

 
Опрос провели Татьяна Завьялова и Николай Андреев

 

NB!  Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.

 

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