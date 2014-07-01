Мошенники предлагают легковерным людям крупные кредиты

В центре вниманияМошенники предлагают легковерным людям крупные кредиты
В этом году к полиции обратились уже шесть человек, ставших жертвами мошенников, которые предлагают крупные кредиты без залога.
Действующие в западноафриканской стране Бенин мошенники посредством социальных сетей и электронной почты предлагают крупные кредиты без залога. Хотя, по словам полиции, на опасность указывает уже то, что клиентам предлагают кредиты в размере сотен тысяч евро без залога, многие люди не обращают на это внимание.
«Мошенники хорошо подготовились, чтобы завоевать доверие связавшихся с ними людей, они присылают им копии подписанных договоров и прочих документов и тем самым производят впечатление компании, которая реально предлагает кредиты», - сказал глава службы мошенничеств и киберпреступности Пыхьяской префектуры Ханнес Келт.
«После того, как потенциальная жертва попалась на удочку, от нее начинают требовать оплату разных услуг», - сказал Келт. Например, обратившемуся за кредитом человеку сообщают, что до поступления суммы нужно оплатить заключение договора, страхование или почтовые расходы. «Мошенники требуют перевести деньги через Western Union, когда человек так и делает, они требуют деньги снова. Сумма кредита на счет жертвы так и не поступает».
«Перевод денег вслепую через Western Union или посредством иной услуги — это неразумно и может обернуться денежными убытками. При подозрениях нужно обсудить подобное предложение со знакомыми и спросить, не звучит ли оно слишком соблазнительно, чтобы быть правдой. Так может снизить риск стать жертвой мошенничества», - сказал Келт.
Суммы, полученные мошенниками в Эстонии, составляют от 400 до 8000 евро, размер зависит от суммы кредита. Жертвы — люди в возрасте от 24 до 35 лет.
Келт добавил, что наряду с тем, что мошенники добывают у людей деньги, они также требуют присылать копии документов. «Мошенники используют полученные копии документов, чтобы завоевать доверие новых кредитополучателей».
«При принятии любых крупных финансовых обязательств следует внимательно перечитывать условия сделки. При отсутствии условии или если они выглядят абсурдно выгодными, нужно всерьез задуматься над вероятностью, что речь может идти о мошенничестве», - сказал Келт и повторил, что при возникновении подозрений всегда стоит обращаться к близким и специалистам.
Келт добавил, что подобные мошенничества достигают Эстонии волнами. «Чем больше людей будет знать о приемах мошенников, тем сложнее им будет действовать здесь и они сосредоточатся на какой-либо другой стране».
BNS
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