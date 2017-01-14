ОПРОС. Есть ли у вас идеи для Фестиваля мнений?

В центре вниманияОПРОС. Есть ли у вас идеи для Фестиваля мнений?
В понедельник организаторы пятого Фестиваля мнений, который состоится 11-12 августа 2017 года в Пайде, начали сбор идей. Каждая организация или житель Эстонии может предложить важную, по его оценке, тему, которая именно в данный момент нуждается в обсуждении, вовлечении людей и поиске решения. Свою идею темы для дискуссии можно предлагать до конца января по адресу: www.arvamusfestival.ee/ru/.
А какую тему для обсуждения предложили бы вы?
- На мой взгляд, надо обсудить тему о жизни наших пенсионеров. И, может быть, выйти на какие-то решения по поводу пенсионной реформы и всем, что с этим связано. Куда это годится: человек добросовестно работает на благо государства, общества, честно трудится много лет, а на склоне жизни вынужден считать каждую копейку, отказывать себе буквально во всем. Надо подумать и о том, как пожилых людей привлекать к общественной жизни, чтобы они не чувствовали себя забытыми.
- А что толку в этих обсуждениях? На мой взгляд, все эти фестивали мнений, дискуссии - совершенно пустая трата времени. Я в этом никогда не участвовал и участвовать не буду принципиально. Но если подумать, я предлагаю тему такую: пусть поразмышляют, как Эстонии сдружиться с Россией. Хватит бодаться! На мой взгляд, это важнее всего. Если ЕС развалится, с кем Эстония останется? Мы же маленькая страна, без каких-то ресурсов, за счет чего выживать будем? А Россия все же наш сосед — большой и богатый.
- Я бы предложила такую тему - развитие города. Прежде всего, хотелось бы, конечно, услышать мнения насчет родной Нарвы. Как здесь создавать рабочие места и какие, что надо предпринимать, чтобы народ не уезжал отсюда, а, напротив,чтобы сюда приезжали люди? Было бы интересно узнать об опыте развития других городов. Наверняка есть какие-то решения этих вопросов.
А вообще, на мой взгляд, Фестиваль мнений - полезная акция.
- Мне кажется, нужно обсуждать, как пересмотреть Закон о спорте, который стал тормозом в развитии спорта. Например, к соревнованиям, на которых спортсмен представляет свою страну, не допускаются спортсмены без эстонского гражданства. Подающая большие надежды шахматистка Валя Голубенко стала чемпионкой Эстонии, но, поскольку у неё российкое гражданство, представлять Эстонию на мировых соревнованиях ей не дали. В итоге сейчас она успешно выступает за Хорватию.
- Поскольку я тренер, меня больше всего волнует спорт, в частности, развитие нашего спортивного центра Äkkeküla. Там можно совместить и активный отдых, и соревнования достаточно высокого уровня. Сейчас в Эстонии всего 3 трассы, где есть искусственный снег. Мы хотим организовать это и в Нарве, чтобы люди могли заниматься оздоровительным спортом при любой погоде. Но нам для реализации задумки нужна поддержка людей. Вот это я хотел бы обсудить.
Опрос провели Татьяна Завьялова и Николай Андреев
NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.
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