Со вторника разрешен выход на лед водоемов на восточной границе

Дата публикации: Сегодня, 09:27

Со вторника погранохрана разрешает выходить на лед Теплого и Чудского озер, а также Нарвского водохранилища пешком и на внедорожном транспорте.

Выход на лед Чудского озера разрешен в пределах всего уезда Ида-Виру, а также уездов Йыгева, Тарту и Пылва, в то же время, на юге страны запрещено приближаться к устьям рек и ручьев на расстояние менее 150 метров, сообщил BNS департамент полиции и погранохраны. По-прежнему запрещено находиться на льду между Ухтинина и Пийриссааром, а также на юго-восток от Пийриссаара.

Разрешен выход пешком и на внедорожном транспорте на лед Нарвского водохранилища из порта Кулгу на 2,5 км вверх по течению до расстояния в один километр от эстонского берега, но к временной контрольной линии разрешено приближаться на расстояние не менее 50 метров. На льду Чудского озера в пределах Ида-Вируского уезда запрещено приближаться к устьям рек и ручьев на расстояние менее 500 метров, на Нарвском водохранилище — на расстояние менее 200 метров, а к истоку реки Нарвы — на расстояние менее километра.

По-прежнему разрешено выходить пешком на лед Псковского озера, озер Ванику, Крийва и Пабра, но, поскольку условия на озере Паттина стали опасными и лед может не выдержать человека, с 10 января туда выходить запрещается.

На озерах устанавливают предупреждающие таблички, которые будут располагаться с интервалом в 200 метров. Тем не менее, рыбакам следует быть внимательными, чтобы не попасть на территорию соседнего государства.

Глава кордона Васкнарва Иллар Йыги советует рыбакам перед выходом на лед адекватно оценить свое состояние и физические возможности, чтобы не навредить себе, и обязательно одеться в соответствии с погодой. «При выходе на лед нужно наряду с рыболовным снаряжением обязательно взять с собой заряженный мобильный телефон, в котором сохранен контактный номер кордона, время от времени следует поддерживать связь с близкими. Кроме того, для обеспечения своей безопасности стоит взять также навигационный прибор, ледовое шило и спасательный жилет, а алкоголь оставить дома», - добавил Йыги.

Выход на лед и возвращение рекомендуется регистрировать при помощи приложения piiriveekogu.ee или на кордоне. Так погранохрана может отслеживать, кто вернулся с озера, и при возникновении рисков немедленно приступать к поискам.

BNS