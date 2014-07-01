Готов трудиться - жди удачного года. Астрологический прогноз на 2017

В центре вниманияГотов трудиться - жди удачного года. Астрологический прогноз на 2017
2017 год – это год Красного Огненного Петуха. Астрологи обещают, что он будет неспокойным, поэтому всегда нужно быть начеку. Однако, несмотря на воинственность знака, год принесет практически всем лишь благоприятные изменения в социальной и деловой сфере. Для того, чтобы год Петуха стал плодотворным, нужно лишь немного потрудиться и проводить регулярные работы над собой, стремясь к лучшему результату.
Гороскоп говорит, что нужно оставить лень абсолютно всем знакам зодиака. Петух – весьма напористое животное, посему необходимо позабыть о собственных привычках, мешающих развитию, особенно, в самом начале года. По расположению звезд следует, что именно в начале года нас ждет самый трудный, но и самый значимый период. Прежде всего, каждому человеку нужно будет бороться со своими комплексами или вредными привычками – всем тем, что может помешать успеху. В профессиональном плане дело также сдвинется с мертвой точки.
Год невероятно удачен для самореализации, освоения новых профессиональных вершин или для смены места работы. Представители многих знаков зодиака перестанут терпеть недопонимания на рабочем месте и попросту захотят сменить сферу своей деятельности.
Для бизнеса год Петуха обещает быть очень успешным. Большинство задумается над открытием собственного дела, а мелкие компании и фирмы начнут стремительно расти и расширяться. И если первая половина года будет плодотворной, то во второй половине многие расслабятся и будут «почивать на лаврах», что ни в коем случае нельзя делать, ведь для деловой сферы очень важна как раз вторая половина года.
Петух – большой скряга, он любит деньги, но он также любит им счет. К деньгам следует относиться со всей серьезностью и трезво оценивать все риски и свои возможности. По возможности, в самом начале года, нужно уберечь себя и своих близких от рискованных сделок. В противном случае прибыльное и выгодное, на первый взгляд, дело окажется полным провалом.
Нужно лишь прислушаться к себе, своему мироощущению и поступать так, как подсказывает сердце.
god2017.com
Астрологический прогноз на 2017
Звезды гороскопа обещают, что в наступающем году энергии у Овна будет больше обычного, однако расходоваться она будет неравномерно – короткие периоды бурной активности будут сменяться довольно продолжительными периодами расслабления. Из-за этого весь год у энергичного Овна то и дело может возникать ощущение, что он тратит на достижение своих целей сил меньше, чем того следует. На самом деле, ощущение это будет ложным.
В самом деле, зачем тратить лишние силы, когда на горизонте нет ничего важного? Не лучше ли заняться чем-либо приятным и провести это время с удовольствием? Поверьте, когда в наступающем году обстоятельства потребуют от Овна действовать, тут уже его неистощимая энергичность и покажет себя в полную силу!
Тельцу в новом году гороскоп приготовил испытание на прочность, и орудием этих испытаний будут различного рода соблазны и удовольствия. Осторожнее! В наступающем году тяга к удовольствиям у Тельца обострится настолько, что они легко могут затянуть его в свой сладкий омут, выбраться из которого будет непросто! И это касается любых сфер его жизни, будь то любовные игры, вкусная еда или развлечения. Даже банальная лень, и та может засосать Тельца с головой.
Если Телец желает добиться успеха, ему просто необходимо будет максимально сдерживать свое жизнелюбие, ведь последствия житейских соблазнов могут не лучшим образом сказаться и на карьере, и на личной жизни, и даже на фигуре Тельца!
Близнецам гороскоп на 2017 год предоставляет уникальный шанс сделать что-то действительно большое и важное, что может очень позитивно сказаться на всей их дальнейшей жизни. В наступающем году им будет проще сосредоточиться на конкретных делах, не отвлекаясь на пустяки и выбирая из множества целей наиболее перспективные.
Но самое, пожалуй, интересное заключается в том, что в этот год у Близнецов обострится чутье на интересные и прибыльные проекты. Вплоть до того, что Близнецов можно было бы использовать в качестве барометра, определяющего перспективно то или иное дело, или же нет.
В наступающем 2017 году звезды гороскопа обещают Раку множество интересных, неординарных и, главное, неожиданных событий. С одной стороны, весь год он будет стараться спокойно и неторопливо сосредоточиться на своих привычных домашних делах, заняться обустройством собственного быта, с другой же – едва ли этим уютным мечтам суждено сбыться.
Как и в прошлом году, жизнь то и дело будет выманивать неторопливого Рака из его панциря, соблазняя неожиданными перспективами и мечтами. В этом году Рака ожидает большое количество новых встреч и знакомств, причем какие-то из них вполне могут стать судьбоносными.
В наступающем году Лев услышит немало сладкоречивых комплиментов в свой адрес, однако расслабляться ему не стоит. Звезды подсказывают, что за льстивыми словами чаще всего будет скрываться хитрый расчет.
Амбициозный Лев, знающий себе цену и привыкший всегда и во всем полагаться прежде всего на себя, способен достичь в 2017 году головокружительных высот. Его быстрая реакция поможет не упустить множество благоприятных возможностей, которые щедро предоставит ему жизнь как в карьере, так и в собственном бизнесе.
Деве в наступающем 2017 году будет не в пример обычному сложно сосредоточиться на своих повседневных делах – звезды гороскопа то и дело будут вносить неожиданные коррективы в ее текущие планы, а в ее двери и окна раз за разом будет врываться неугомонный ветер перемен.
На протяжении всего года судьба будет не раз предоставлять Деве шансы на то, чтобы привнести в свою жизнь свежую струю, наполнить ее новыми чувствами, новыми красками, новыми знакомствами, и только от Девы зависит, воспользуется ли она этими шансами.
Для Весов наступающий год обещает быть очень удачным в плане творчества и любви. Раз за разом периоды спокойной гармонии и безмятежности будут сменяться у них периодами творческого подъема и вдохновения, наполняя Весы ощущением неподдельного счастья. В этом году они в полной мере могут ощутить на себе, что означает выражение «дышать полной грудью».
А вот в плане организации гороскоп Весов не столь оптимистичен. Увы, но любые вопросы, требующие четкости, аккуратности и дисциплины, будут вызывать у них затруднения. Больше того, погруженные в мир собственных чувств и эмоций, Весы в наступающем году могут уделять текущей работе недостаточно времени.
Скорпион весь наступающий год будет находиться в своей привычной стихии, чувствуя себя как рыба в воде. Его привычка полагаться только на себя и бесконечная вера в собственные силы позволят Скорпиону максимально использовать многочисленные возможности, которые щедро обещают предоставить ему звезды гороскопа. Там где другие готовы будут семь раз испугаться и отступить, не теряющий хладнокровия Скорпион найдет оптимальные пути для достижения цели и, несомненно, добьется успеха. В наступающем году ему по плечу будут даже самые амбициозные и труднодостижимые цели.
Стрелец в наступающем году может обнаружить у себя скрытые таланты, о существовании которых он, возможно, даже и не подозревал. Его творческие и интеллектуальные способности будут максимально обострены, и было бы непростительно упускать столь благоприятные возможности.
Конечно же, это не значит, что каждый Стрелец обязательно сотворит в 2017 году что-либо гениальное, но те вещи, которые он сделает, будут получаться у него значительно легче и лучше, чем обычно. А главное, что Стрельцу самому будет интересно то, чем он будет заниматься.
Козерогу звезды гороскопа советуют быть предельно осторожным – он рискует совершить непростительную ошибку, которая может разом перечеркнуть все его планы. И причиной этому могут стать неожиданно сильные чувства, вспыхнувшие в его душе. Увы, Козерог, который обычно отличается практичностью и повышенным самоконтролем, в наступающем году может вдруг потерять голову от внезапно нахлынувших эмоций и наломать дров.
В первую очередь опасность подстерегает Козерога в сфере любви. Здесь как никогда высока вероятность того, что мимолетное увлечение может внезапно оказаться столь сильным, что Козерог не сможет устоять и станет безвольной жертвой собственных страстей.
В наступающем 2017 году жизнь Водолея может самым неожиданным образом измениться. Хочет он того или нет, но непредсказуемые звезды в его гороскопе то и дело будут подбрасывать ему разнообразные возможности, за которые Водолей не преминет ухватиться. И, что характерно, возможности эти будут появляться безо всякого участия с его стороны, как бы сами собой. Вопрос же здесь заключается в том, сумеет ли Водолей использовать выпадающие ему шансы на благо или не сумеет.
Суть в том, что шансы шансами, но для успеха одних шансов мало, нужно еще уметь правильно ими воспользоваться. А вот с этим-то у Водолея как раз и могут возникнуть сложности. В погоне за собственными целями своевольный Водолей в наступающем году вполне может пойти против правил, и при этом наломать таких дров, что от шансов на успех не останется и следа.
Для Рыб в наступающем 2017 году самой разумной стратегией поведения будет не противиться быстро меняющимся обстоятельствам.
Какие бы планы ни строили Рыбы на наступающий год, переменчивые звезды в их гороскопе все равно будут вносить в эти планы очень серьезные, а возможно, даже и радикальные коррективы. И просчитать подобные повороты заранее не получится.
Конечно, это не означает, что Рыбам совсем уж не нужно ничего планировать на ближайший год.
Напротив, планировать нужно, просто при этом следует быть готовым к тому, что в самый неожиданный момент эти планы могут резко измениться. И это, нужно заметить, не так уж плохо, ведь во многих случаях у Рыб при этом будет шанс использовать эти перемены себе на благо.
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