Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

В центре внимания
Готов трудиться - жди удачного года. Астрологический прогноз на 2017

Дата публикации: Сегодня, 12:48

Готов трудиться - жди удачного года. Астрологический прогноз на 2017

 

2017 год – это год Красного Огненного Петуха. Астрологи обещают, что он будет неспокойным, поэтому всегда нужно быть начеку. Однако, несмотря на воинственность знака, год принесет практически всем лишь благоприятные изменения в социальной и деловой сфере. Для того, чтобы год Петуха стал плодотворным, нужно лишь немного потрудиться и проводить регулярные работы над собой, стремясь к лучшему результату.

Гороскоп говорит, что нужно оставить лень абсолютно всем знакам зодиака. Петух – весьма напористое животное, посему необходимо позабыть о собственных привычках, мешающих развитию, особенно, в самом начале года. По расположению звезд следует, что именно в начале года нас ждет самый трудный, но и самый значимый период. Прежде всего, каждому человеку нужно будет бороться со своими комплексами или вредными привычками – всем тем, что может помешать успеху. В профессиональном плане дело также сдвинется с мертвой точки.

Год невероятно удачен для самореализации, освоения новых профессиональных вершин или для смены места работы. Представители многих знаков зодиака перестанут терпеть недопонимания на рабочем месте и попросту захотят сменить сферу своей деятельности.
Для бизнеса год Петуха обещает быть очень успешным. Большинство задумается над открытием собственного дела, а мелкие компании и фирмы начнут стремительно расти и расширяться. И если первая половина года будет плодотворной, то во второй половине многие расслабятся и будут «почивать на лаврах», что ни в коем случае нельзя делать, ведь для деловой сферы очень важна как раз вторая половина года.

Петух – большой скряга, он любит деньги, но он также любит им счет. К деньгам следует относиться со всей серьезностью и трезво оценивать все риски и свои возможности. По возможности, в самом начале года, нужно уберечь себя и своих близких от рискованных сделок. В противном случае прибыльное и выгодное, на первый взгляд, дело окажется полным провалом.
Нужно лишь прислушаться к себе, своему мироощущению и поступать так, как подсказывает сердце.

 

god2017.com

 

Астрологический прогноз на 2017

Овен 
Звезды гороскопа обещают, что в наступающем году энергии у Овна будет больше обычного, однако расходоваться она будет неравномерно – короткие периоды бурной активности будут сменяться довольно продолжительными периодами расслабления. Из-за этого весь год у энергичного Овна то и дело может возникать ощущение, что он тратит на достижение своих целей сил меньше, чем того следует. На самом деле, ощущение это будет ложным.
В самом деле, зачем тратить лишние силы, когда на горизонте нет ничего важного? Не лучше ли заняться чем-либо приятным и провести это время с удовольствием? Поверьте, когда в наступающем году обстоятельства потребуют от Овна действовать, тут уже его неистощимая энергичность и покажет себя в полную силу!

 

Телец 
Тельцу в новом году гороскоп приготовил испытание на прочность, и орудием этих испытаний будут различного рода соблазны и удовольствия. Осторожнее! В наступающем году тяга к удовольствиям у Тельца обострится настолько, что они легко могут затянуть его в свой сладкий омут, выбраться из которого будет непросто! И это касается любых сфер его жизни, будь то любовные игры, вкусная еда или развлечения. Даже банальная лень, и та может засосать Тельца с головой.
Если Телец желает добиться успеха, ему просто необходимо будет максимально сдерживать свое жизнелюбие, ведь последствия житейских соблазнов могут не лучшим образом сказаться и на карьере, и на личной жизни, и даже на фигуре Тельца!

Близнецы
Близнецам гороскоп на 2017 год предоставляет уникальный шанс сделать что-то действительно большое и важное, что может очень позитивно сказаться на всей их дальнейшей жизни. В наступающем году им будет проще сосредоточиться на конкретных делах, не отвлекаясь на пустяки и выбирая из множества целей наиболее перспективные.
Но самое, пожалуй, интересное заключается в том, что в этот год у Близнецов обострится чутье на интересные и прибыльные проекты. Вплоть до того, что Близнецов можно было бы использовать в качестве барометра, определяющего перспективно то или иное дело, или же нет.
Рак
В наступающем 2017 году звезды гороскопа обещают Раку множество интересных, неординарных и, главное, неожиданных событий. С одной стороны, весь год он будет стараться спокойно и неторопливо сосредоточиться на своих привычных домашних делах, заняться обустройством собственного быта, с другой же – едва ли этим уютным мечтам суждено сбыться.
Как и в прошлом году, жизнь то и дело будет выманивать неторопливого Рака из его панциря, соблазняя неожиданными перспективами и мечтами. В этом году Рака ожидает большое количество новых встреч и знакомств, причем какие-то из них вполне могут стать судьбоносными.
Лев
В наступающем году Лев услышит немало сладкоречивых комплиментов в свой адрес, однако расслабляться ему не стоит. Звезды подсказывают, что за льстивыми словами чаще всего будет скрываться хитрый расчет.
Амбициозный Лев, знающий себе цену и привыкший всегда и во всем полагаться прежде всего на себя, способен достичь в 2017 году головокружительных высот. Его быстрая реакция поможет не упустить множество благоприятных возможностей, которые щедро предоставит ему жизнь как в карьере, так и в собственном бизнесе.
Дева
Деве в наступающем 2017 году будет не в пример обычному сложно сосредоточиться на своих повседневных делах – звезды гороскопа то и дело будут вносить неожиданные коррективы в ее текущие планы, а в ее двери и окна раз за разом будет врываться неугомонный ветер перемен.
На протяжении всего года судьба будет не раз предоставлять Деве шансы на то, чтобы привнести в свою жизнь свежую струю, наполнить ее новыми чувствами, новыми красками, новыми знакомствами, и только от Девы зависит, воспользуется ли она этими шансами.
Весы
Для Весов наступающий год обещает быть очень удачным в плане творчества и любви. Раз за разом периоды спокойной гармонии и безмятежности будут сменяться у них периодами творческого подъема и вдохновения, наполняя Весы ощущением неподдельного счастья. В этом году они в полной мере могут ощутить на себе, что означает выражение «дышать полной грудью».
А вот в плане организации гороскоп Весов не столь оптимистичен. Увы, но любые вопросы, требующие четкости, аккуратности и дисциплины, будут вызывать у них затруднения. Больше того, погруженные в мир собственных чувств и эмоций, Весы в наступающем году могут уделять текущей работе недостаточно времени.

 

Скорпион 
Скорпион весь наступающий год будет находиться в своей привычной стихии, чувствуя себя как рыба в воде. Его привычка полагаться только на себя и бесконечная вера в собственные силы позволят Скорпиону максимально использовать многочисленные возможности, которые щедро обещают предоставить ему звезды гороскопа. Там где другие готовы будут семь раз испугаться и отступить, не теряющий хладнокровия Скорпион найдет оптимальные пути для достижения цели и, несомненно, добьется успеха. В наступающем году ему по плечу будут даже самые амбициозные и труднодостижимые цели.

Стрелец
Стрелец в наступающем году может обнаружить у себя скрытые таланты, о существовании которых он, возможно, даже и не подозревал. Его творческие и интеллектуальные способности будут максимально обострены, и было бы непростительно упускать столь благоприятные возможности.
Конечно же, это не значит, что каждый Стрелец обязательно сотворит в 2017 году что-либо гениальное, но те вещи, которые он сделает, будут получаться у него значительно легче и лучше, чем обычно. А главное, что Стрельцу самому будет интересно то, чем он будет заниматься.


Козерог
Козерогу звезды гороскопа советуют быть предельно осторожным – он рискует совершить непростительную ошибку, которая может разом перечеркнуть все его планы. И причиной этому могут стать неожиданно сильные чувства, вспыхнувшие в его душе. Увы, Козерог, который обычно отличается практичностью и повышенным самоконтролем, в наступающем году может вдруг потерять голову от внезапно нахлынувших эмоций и наломать дров.
В первую очередь опасность подстерегает Козерога в сфере любви. Здесь как никогда высока вероятность того, что мимолетное увлечение может внезапно оказаться столь сильным, что Козерог не сможет устоять и станет безвольной жертвой собственных страстей.
Водолей 
В наступающем 2017 году жизнь Водолея может самым неожиданным образом измениться. Хочет он того или нет, но непредсказуемые звезды в его гороскопе то и дело будут подбрасывать ему разнообразные возможности, за которые Водолей не преминет ухватиться. И, что характерно, возможности эти будут появляться безо всякого участия с его стороны, как бы сами собой. Вопрос же здесь заключается в том, сумеет ли Водолей использовать выпадающие ему шансы на благо или не сумеет.
Суть в том, что шансы шансами, но для успеха одних шансов мало, нужно еще уметь правильно ими воспользоваться. А вот с этим-то у Водолея как раз и могут возникнуть сложности. В погоне за собственными целями своевольный Водолей в наступающем году вполне может пойти против правил, и при этом наломать таких дров, что от шансов на успех не останется и следа.
Рыбы
Для Рыб в наступающем 2017 году самой разумной стратегией поведения будет не противиться быстро меняющимся обстоятельствам.
Какие бы планы ни строили Рыбы на наступающий год, переменчивые звезды в их гороскопе все равно будут вносить в эти планы очень серьезные, а возможно, даже и радикальные коррективы. И просчитать подобные повороты заранее не получится.
Конечно, это не означает, что Рыбам совсем уж не нужно ничего планировать на ближайший год.
Напротив, планировать нужно, просто при этом следует быть готовым к тому, что в самый неожиданный момент эти планы могут резко измениться. И это, нужно заметить, не так уж плохо, ведь во многих случаях у Рыб при этом будет шанс использовать эти перемены себе на благо.
Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть + восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

В мире

Комиссия назвала техническую неисправность причиной...

Глава Минтранса заявил, что на борту самолета нештатно сработала техника....

0 105 / Подробнее...

Трамп призвал США «заняться своей жизнью» вместо санкций...

Трамп считает, что следует оставить споры по поводу предполагаемого взлома....

0 88 / Подробнее...

Наиболее отрицательно к России относятся в Северной Европе...

Наиболее отрицательно к России относятся жители Швеции, Дании и Нидерландов....

0 96 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Дед Мороз и подарки...

Лет в 7 я увидел, как в спальне Дед Мороз переодевается в папу...

0 66 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Снежная королева 3. Огонь и лед

(2016) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Ёлки 5

(2016) семейный, комедия

Кредо убийцы

(2016) фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Изгой-один. Звёздные войны: Истории

(2016) фантастика, боевик, приключения, военный

Пассажиры

(2016) фантастика, драма, мелодрама, приключения  

28 Панфиловцев

(2016) военный, драма
Вся афиша кино

Культурная афиша

Новогодний праздник на Петровской площади в Нарве

31 декабря c 6 утра просим не парковать машины на Петровской площади

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 45000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Продам детскую двухъярусную кровать

Детскую двухъярусную кровать в очень хорошем состоянии с 2 матрасами. Рзборная на 2 отдельные кровати. 160х79 см, высота 130 см. Цена до 100 евро. {Тел.} 58016751.

Сниму 2-комн. квартиру в Нарве

2-комн. квартиру, срочно и недорого. Желательно первый или второй этаж, в районе Кренгольма или ул. Энергия. {Тел.} 58103445.

Продам автомобиль

Hyndai Getz 2007 года. Бензин, двигатель 1.4 см3. Цена 4300 евро. {Тел.} 5098991.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.

Требуется

Водитель такси со своим автомобилем. Просьба не беспокоить безответственных, не терпеливых, грубых людей. Знание эстонского приветствуется. {Тел.} 58206977.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

От редакции

Видео. Челлендж с Пушкина, 20...

Как только у нас выдалась свободная минутка, мы этот вызов приняли: смотрите видео!...

0 385 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Ответ на запрос депутатов нарвского городского собрания...

Ответы на вопросы о детском отделении ЦУ "Нарвская больница"....

2 439 / Подробнее...

Нарвитянка победила на Международной олимпиаде по русскому...

Анастасия и ее учитель по русскому языку Наталья Буйницкая вернулись из Москвы....

0 327 / Подробнее...

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТ» - для центра «МАТВЕЙКА»...

В этом году адресат акции Радио 4 - нарвский детский центр «Матвейка»....

0 335 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100