В центре внимания"Зимние каникулы!" Основные мероприятия для школьников
Благотворительная акция «Помогать легко» - собираем подарки для богадельни при храме Нарвской иконы Божией Матери
23.12-04.01 10.00-18.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Акция «Бродячие игрушки» - игрушки в добрые руки
23.12-07.01 10.00-18.00 Кренгольмская библиотека 3569394
Акция «Хорошие книги в хорошие руки»- списанные книги в добрые руки
23.12-07.01 10.00-18.00 Кренгольмская библиотека 3569394
Рождественская выставка
23.12-08.01 Нарвский Дом детского творчества 3599577
Мастер-класс: талисман 2017 года «Золотой петух» (по предварительной регистрации)
23.12 11.00-13.00 Нарвский молодёжный центр 55585519
Массовое катание на коньках
23.12 12.00-13.00
24.-25.12 12.00-13.00,14.00-15.00
27.12 12.00-13.00
28.12 12.00-13.00
29.12 12.00-13.00
30.12 12.00-13.00
31.12 12.00-13.00
03.01 12.00-13.00
04.01 12.00-13.00
05.01 12.00-13.00
06.01 12.00-13.00
07.-08.01 12.00-13.00, 19.00-20.00
Ледовый холл, 26 Июля 4 3566199, 3566182
Цены на катание на коньках в Ледовом холле. Декабрь: взрослые - 3 EUR, детский (до 18 лет) и пенсионеры - 1,50 EUR, прокат коньков - 1,50 EUR; январь: взрослые - 4 EUR, детский (до 18 лет) и пенсионеры - 2 EUR, прокат коньков - 1,50 EUR.
Плавание для школьников в бассейне
27.12 10.00-10.45
29.12 10.00-10.45
03.01 10.00-10.45
05.01 10.00-10.45
Бассейн «Энергия», Выйду 4 3594834
Стоимость посещения плавательного бассейна для школьников (плавание для школьников): 45 минут -2,5 EUR. Инфо: тел. 3594834.
Поездка в деревню гномов Алутагузе для посетителей кафе-клуба EXIT (по предварительной регистрации)
27.12 10.00-15.00 Нарвский молодёжный центр 58112524
Дополнительная информация о работе кафе-клуба EXIT Нарвского молодёжного центра по тел. 58112524
Мастер-класс «Новогодняя ёлочка из бумаги» 7+
27.12 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394
Утренник с «книжными» собаками 6+ (по предварительной регистрации)
27.12 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Мастер-класс по изготовлению отражателя (совместно с полицией) по предварительной регистрации
27.12 12.00-13.00 Нарвский молодёжный центр 55585519
Школа правильной тусовки «Скоро праздник!». Мастер-класс «Коктейль для ванны своими руками» 12+ (по предварительной регистрации)
27.12 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
«Фейерверк будет ?!»: всё о пиротехнике
28.12 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394
Мастер-класс «Новогодняя открытка» (регистрация до 27.12)
28.12 11.00-13.00 Нарвский молодёжный центр 58112524
Рождество и Новый год в Финляндии. Читаем и мастерим 7+ (по предварительной регистрации)
28.12 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Чемпионат Эстонии по хоккею (C klass)
28.12 18.00 Ледовый холл, 26 Июля 4 3566199, 3566182
Турнир «Что? Где? Когда?» (7-10 класс, регистрация команд из 6 человек до 27.12)
29.12 11.00-14.00 Нарвский молодёжный центр 55585519
Рождество и Новый год в России. Читаем и мастерим 7+ (по предварительной регистрации)
29.12 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Рождественское кино
29.12 13.00-15.00 Нарвский молодёжный центр 3592581
Школа правильной тусовки. Новогоднее путешествие вокруг света (к 145-летию книги Ж.Верна «Вокруг света за 80 дней») 12+ (по предварительной регистрации)
29.12 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Новогодняя ёлка (7-13 лет, регистрация до 28.12)
30.12 13.00-15.00 Нарвский молодёжный центр 58112524
Мастер-класс «Оригами: жители морей» 7+
02.01 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394
Легенда о Восточном календаре. Читаем и мастерим 7+ (по предварительной регистрации)
02.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Игра «Угадай мелодию» (12-17 лет, регистрация до 30.12)
03.01 11.00-14.00 Нарвский молодёжный центр 58112524
Развлечение «В поисках Немо» 7+
03.01 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394
Светлый праздник Рождества: встреча с представителем Нарвского Воскресенского кафедрального собора 6+ (по предварительной регистрации)
03.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Школа правильной тусовки. «Красота на раз, два!» – секреты ухода за кожей подростка. Советы эксперта Анны Полторухо 12+ (по предварительной регистрации)
03.01 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Поход на Äkkeküla (регистрация до 30.12)
04.01 11.00-15.00 Нарвский молодёжный центр 58112524
Мастер–класс «Морские рамки» (по предварительной регистрации) 7+
04.01 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394
Рождество и Новый год в Японии. Читаем и мастерим 7+(по предварительной регистрации)
04.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Школа правильной тусовки. «Красота на раз, два!» – волшебное преображение, искусство макияжа. Советы эксперта Анны Полторухо 12+ 04.01 15.00 (по предварительной регистрации)
Нарвская центральная библиотека 3591467
Развлечение «Пиратская вечеринка» 7+
05.01 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394
Рождество эстонское, причудское и русское: обычаи и традиции: встреча с Мариной Кувайцевой, научным сотрудником Нарвского музея и руководителем фольклорного ансамбля «Супрядки» 7+ (по предварительной регистрации)
05.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Школа правильной тусовки. «Твои руки спасут жизнь!» - курс для молодежи по оказанию первой медицинской помощи и оживлению проводит Наталья Метелица, медицинская сестра Нарвской больницы 12+
05.01 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Творческий вечер с музыкальной группой N-Sect
05.01 15.00-17.00 Нарвский молодёжный центр 3592581
Творческие мастерские от членов молодёжного парламента: изготовление отражателей (совместно с полицией), скрапбукинг, мыловарение, игра на гитаре, изготовление имбирного печенья piparkook (по предварительной регистрации)
06.01 11.00-13.00 Нарвский молодёжный центр 55585519
Развлечение «Необитаемый остров» 7+
06.01 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394
Рождество Христово. Читаем и мастерим 7+ (необходима предварительная регистрация)
06.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Школа правильной тусовки. История гаданий 12+ (по предварительной регистрации)
06.01 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Мастер-класс «Морские пейзажи» 7+
07.01 11.00 Кренгольмская библиотека 3569394
Зимняя информина 7+
07.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467
Праздничный концерт (выступают ученики Нарвской музыкальной школы)
07.01 12.00 Нарвский замок 5232788
Концерт вокальной группы Palett
08.01 15.00 Центр Geneva, 3 этаж 3592691
Дополнительная информация
Время работы Нарвского музея: каждый день 10.00-18.00, 31.12 - 10.00-15.00. Музей закрыт - 24.-26.12, 01.01.
Время работы Нарвской центральной библиотеки и Кренгольмской библиотеки: 23.12. - 10.00-13.00; 24.12-26.12., 30.12.- -01.01. - закрыто.
* В план могут быть внесены изменения и дополнения.
Отдел культуры Нарвской Городской Управы Инфо: www.narva.ee, тел. 35 99259, 35 99120.
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