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"Зимние каникулы!" Основные мероприятия для школьников

Дата публикации: Сегодня, 13:24

"Зимние каникулы!" Основные мероприятия для школьников

 

Благотворительная акция «Помогать легко» - собираем подарки для богадельни при храме Нарвской иконы Божией Матери

23.12-04.01   10.00-18.00   Нарвская центральная библиотека   3591467

Акция «Бродячие игрушки» - игрушки в добрые руки

23.12-07.01   10.00-18.00   Кренгольмская библиотека   3569394
   

Акция «Хорошие книги в хорошие руки»- списанные книги в добрые руки

23.12-07.01   10.00-18.00   Кренгольмская библиотека   3569394

 

Рождественская выставка
23.12-08.01  Нарвский Дом детского творчества 3599577

 

Мастер-класс: талисман 2017 года «Золотой петух» (по предварительной регистрации)

23.12 11.00-13.00 Нарвский молодёжный центр 55585519

 

Массовое катание на коньках

23.12 12.00-13.00

24.-25.12 12.00-13.00,14.00-15.00 

27.12 12.00-13.00

28.12 12.00-13.00

29.12 12.00-13.00

30.12 12.00-13.00

31.12 12.00-13.00

03.01 12.00-13.00

04.01 12.00-13.00

05.01 12.00-13.00

06.01 12.00-13.00

07.-08.01 12.00-13.00, 19.00-20.00

Ледовый холл, 26 Июля 4  3566199, 3566182

Цены на катание на коньках в Ледовом холле. Декабрь: взрослые - 3 EUR, детский (до 18 лет) и пенсионеры - 1,50 EUR, прокат коньков - 1,50 EUR; январь: взрослые - 4 EUR, детский (до 18 лет) и пенсионеры - 2 EUR, прокат коньков - 1,50 EUR.

 

Плавание для школьников в бассейне
27.12 10.00-10.45 

29.12 10.00-10.45

03.01 10.00-10.45

05.01 10.00-10.45

Бассейн «Энергия», Выйду 4 3594834

Стоимость посещения плавательного бассейна для школьников (плавание для школьников): 45 минут -2,5 EUR. Инфо: тел. 3594834.

 

Поездка в деревню гномов Алутагузе для посетителей кафе-клуба EXIT (по предварительной регистрации)

27.12 10.00-15.00  Нарвский молодёжный центр 58112524

Дополнительная информация о работе кафе-клуба EXIT Нарвского молодёжного центра по тел. 58112524

 

Мастер-класс «Новогодняя ёлочка из бумаги» 7+

27.12 11.00  Кренгольмская библиотека 3569394

 

Утренник с «книжными» собаками 6+ (по предварительной регистрации)

27.12 12.00  Нарвская центральная библиотека 3591467


Мастер-класс по изготовлению отражателя (совместно с полицией) по предварительной регистрации
27.12 12.00-13.00  Нарвский молодёжный центр 55585519

 

Школа правильной тусовки «Скоро праздник!». Мастер-класс «Коктейль для ванны своими руками» 12+ (по предварительной регистрации)

27.12 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

 

«Фейерверк будет ?!»: всё о пиротехнике

28.12 11.00  Кренгольмская библиотека 3569394

 

Мастер-класс «Новогодняя открытка» (регистрация до 27.12)

28.12 11.00-13.00  Нарвский молодёжный центр 58112524

 

Рождество и Новый год в Финляндии. Читаем и мастерим 7+ (по предварительной регистрации)

28.12 12.00  Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Чемпионат Эстонии по хоккею (C klass)

28.12 18.00 Ледовый холл, 26 Июля 4 3566199, 3566182

 

Турнир «Что? Где? Когда?» (7-10 класс, регистрация команд из 6 человек до 27.12)

29.12 11.00-14.00  Нарвский молодёжный центр 55585519

 

Рождество и Новый год в России. Читаем и мастерим 7+ (по предварительной регистрации)

29.12 12.00  Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Рождественское кино

29.12 13.00-15.00  Нарвский молодёжный центр 3592581

 

Школа правильной тусовки. Новогоднее путешествие вокруг света (к 145-летию книги Ж.Верна «Вокруг света за 80 дней») 12+ (по предварительной регистрации)

29.12 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Новогодняя ёлка (7-13 лет, регистрация до 28.12)

30.12 13.00-15.00  Нарвский молодёжный центр 58112524

 

Мастер-класс «Оригами: жители морей» 7+

02.01 11.00  Кренгольмская библиотека 3569394

 

Легенда о Восточном календаре. Читаем и мастерим 7+ (по предварительной регистрации)

02.01 12.00  Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Игра «Угадай мелодию» (12-17 лет, регистрация до 30.12)

03.01 11.00-14.00 Нарвский молодёжный центр 58112524

 

Развлечение «В поисках Немо» 7+

03.01 11.00  Кренгольмская библиотека 3569394

 

Светлый праздник Рождества: встреча с представителем Нарвского Воскресенского кафедрального собора 6+ (по предварительной регистрации)

03.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Школа правильной тусовки. «Красота на раз, два!» – секреты ухода за кожей подростка. Советы эксперта Анны Полторухо 12+ (по предварительной регистрации)

03.01 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Поход на Äkkeküla (регистрация до 30.12)

04.01 11.00-15.00 Нарвский молодёжный центр 58112524

 

Мастер–класс «Морские рамки» (по предварительной регистрации) 7+

04.01 11.00  Кренгольмская библиотека 3569394

 

Рождество и Новый год в Японии. Читаем и мастерим 7+(по предварительной регистрации)

04.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Школа правильной тусовки. «Красота на раз, два!» – волшебное преображение, искусство макияжа. Советы эксперта Анны Полторухо 12+ 04.01 15.00  (по предварительной регистрации)
Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Развлечение «Пиратская вечеринка» 7+

05.01 11.00  Кренгольмская библиотека 3569394

 

Рождество эстонское, причудское и русское: обычаи и традиции: встреча с Мариной Кувайцевой, научным сотрудником Нарвского музея и руководителем фольклорного ансамбля «Супрядки» 7+ (по предварительной регистрации)

05.01 12.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Школа правильной тусовки. «Твои руки спасут жизнь!» - курс для молодежи по оказанию первой медицинской помощи и оживлению проводит Наталья Метелица, медицинская сестра Нарвской больницы 12+

05.01 15.00 Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Творческий вечер с музыкальной группой N-Sect

05.01 15.00-17.00 Нарвский молодёжный центр 3592581

 

Творческие мастерские от членов молодёжного парламента: изготовление отражателей (совместно с полицией), скрапбукинг, мыловарение, игра на гитаре, изготовление имбирного печенья piparkook (по предварительной регистрации)

06.01 11.00-13.00 Нарвский молодёжный центр 55585519

 

Развлечение «Необитаемый остров» 7+

06.01 11.00  Кренгольмская библиотека 3569394

 

Рождество Христово. Читаем и мастерим 7+ (необходима предварительная регистрация)

06.01 12.00  Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Школа правильной тусовки. История гаданий 12+ (по предварительной регистрации)

06.01 15.00  Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Мастер-класс «Морские пейзажи» 7+

07.01 11.00  Кренгольмская библиотека 3569394

 

Зимняя информина 7+

07.01 12.00  Нарвская центральная библиотека 3591467

 

Праздничный концерт (выступают ученики Нарвской музыкальной школы)

07.01 12.00  Нарвский замок 5232788

Концерт вокальной группы Palett

08.01 15.00 Центр Geneva, 3 этаж 3592691

 

Дополнительная информация

Время работы Нарвского музея: каждый день 10.00-18.00, 31.12 - 10.00-15.00. Музей закрыт - 24.-26.12, 01.01.

Время работы Нарвской центральной библиотеки и Кренгольмской библиотеки: 23.12. - 10.00-13.00; 24.12-26.12., 30.12.- -01.01. - закрыто.

* В план могут быть внесены изменения и дополнения.

 

 Отдел культуры Нарвской Городской Управы Инфо: www.narva.ee, тел. 35 99259, 35 99120.

 

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Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

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Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

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