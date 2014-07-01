Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

В центре внимания
+Галерея. Из начинающих — в победители

Дата публикации: Сегодня, 15:06

В пятницу в КЦ «Женева» был оглашен список победителей конкурса «Нарвский предприниматель -2016». Гран-при конкурса достался фирме, которая в прошлом году только вступила на «красную дорожку» - взяла номинацию «Начинающий нарвский предприниматель».

 

+Галерея. Из начинающих — в победители

Сергей Мишенков: средний возраст работников в нашей фирме - 33 года, число работающих за год увеличилось в полтора раза. Николай Андреев

Участвуют заочно

Конкурс «Нарвский предприниматель» прошел в этом году в 15-й раз. С недавнего времени соревнование предприятий в рамках этого конкурса  проходит заочно. Возможности заявить о себе через подачу заявки  фирмы теперь не имеют (правда, при прежней системе этот шанс использовался нарвитянами по каким-то причинам довольно слабо).

   Однако, уверяет директор департамента развития и экономики  г.Нарва Георгий Игнатов, предприятия, выбираемые по новой системе, действительно имеют лучшие хозяйственно-экономические показатели. И конкуренция между ними получается достаточно плотной.  

-В Нарве зарегистрировано около 3 тыс. предприятий, из них активно действующих - около 1600. Для оценивания мы берем список из 100 самых успешных по экономическим показателям фирм, - говорит Георгий Игнатов. - В Регистре коммерческой деятельности находим и изучаем их годовые отчеты, смотрим, как обстоят дела с уплатой налогов, поступлением средств в местный бюджет, есть ли рост численности персонала, какова средняя заработная плата и т. д.  И уже по комплексу показателей выбираем победителей - исходя из количества номинаций, в этом году по решению конкурсной комиссии их было 8.

 

Победители Конкурса

2002 - Virelton OÜ
2003 - RD Electronic AS
2004 - Eesti ESM AS
2005 - еesti Energomontaaž AS
2006 - Glaskek-Narva AS
2007 - Metalliset Eesti AS
2008 - Altranet OÜ
2009 - RD Electronic AS
2010 - SKS Estonia Textile OÜ
2011 - Metalliset Eesti AS
2012 - Narva-Bark AS
2013 - Kreenholmi Manufaktuur OÜ
2014 - Fortaco Estonia OÜ
2015- Eesti Energomontaaž AS

«Ищем новые решения, чтобы не отстать от конкурентов»

Звания Лучшего предприятия Нарвы 2016 года удостоилась компания Febest Europe Distribution  (члены правления Сергей Мишенков и Дмитрий Тимохин), продающая на всем Европейском континенте автомобильные запчасти известного немецкого бренда Febest.  

Интересно, что в прошлом году Febest Europe Distribution OÜ победило в номинации «Нарвский лучший начинающий предприниматель». За год компания сделала серьезный шаг вперед в своем развитии: оборот вырос с 4.1 млн евро до 17.9 млн.

Сергей Мишенков объясняет такой рост показателей тем, что компания работает теперь не только с бизнес-клиентами, но и занимается интернет-продажами по индивидуальным заказам.

 Тем не менее,  признанная самой эффективной по результатам  2015 года и 1 полугодия 2016 года нарвская фирма  - это всего 24 человека. Для сравнения - в прошлом году победило АО  Eesti Energomontaaž, в котором на тот момент трудилось 250 человек.
Как сказал на церемонии награждения Сергей Мишенков, Febest Europe Distribution OÜ уже успешное и собирается стать еще более успешным. Чего, конечно, искренне хочется ему пожелать.

 

Чередуя  номинации...

Надо сказать, что у некоторых участников конкурса это вполне получается. И, вероятно, новая система подведения итогов гарантирует им признание в рамках конкурса «Нарвский предприниматель» на долгие годы.

 В главных героях на церемонии награждения снова оказалось Fortaco Estonia OÜ (член правления Ристо Сакари Лааксонен, руководитель в Нарве Лариса Шабунова). Основной вид деятельности предприятия - производство металлоконструкций и их частей. В 2014 году Fortaco Estonia OÜ получило Гран-при, в 2015 победило в номинации «Нарвский экспортёр». В этот раз компания стала лучшей в номинации "Нарвский инвестор 2016".

В списке победителей 2016 года также Fama Invest OÜ (член правления Тармо Клейманн), отмеченное за организацию мероприятий в торговом центре и  за работу по привлечению в город туристов. Оно было признано победителем в номинации «За вклад в имидж города Нарва», которая оказалась для него счастливой также в 2007, 2009, 2011 и 2012 году.

Акционерное общество Hanza Mechanics Narva (член правления Микко Петери Лейден, руководитель в Нарве Юрий Смеловский), удостоенный титула «Нарвский экспортер 2016», тоже не новичок в конкурсе. В 2011 компания, предшественник которой назывался  Metalliset Eesti AS, получила Гран-при.

Вновь отметились в конкурсе наши энергетики. До изменения правил его проведения Нарвские электростанции (новое название Enefit Energiatootmine AS, члены правления Тыну Аас и Артем Молодцов), по причине своего расположения  за пределами территории Нарвы  в конкурсе не участвовали. В 2014 году звание лучшего работодателя было присуждено концерну  Eesti Energia, в который входили и Нарвские электростанции. В этом году комиссия приняла решение присвоить титул «Нарвский работодатель 2016» Enefit Energiatootmine AS - как самому крупному предприятию города (работает 598 нарвитян).

Во второй раз титула «Нарвский предприниматель- женщина» удостоено паевое товарищество Narva Perear-stikeskus OÜ (члены правления Валентина Мишенкова и Марина Васильева), занимающееся оказанием общей медицинской помощи. Таким образом семейный центр повторил успех 2014 года.

 

За то, что подсчетам не поддается

Но свежие лица на конкурсе, соответственно, и на церемонии награждения,  все же были. Они фигурировали в номинациях, уже не столь строго завязанных на экономических показателях. Титул «Нарвский начинающий предприниматель 2016» в этом году  был присужден S.H.A.R.K Anima-tionem Studio OÜ (член правления Андрей Самушин), образованному в 2014 году. Фирма занимается созданием анимационных фильмов, в том числе для планетариев и кинотеатров 3-6D, обучением созданию анимационных фильмов подростков и взрослых, включая зарегестрированных на бирже труда.

Победа в номинации «На- рвский предприниматель доброжелательный к детям» досталась некоммерческому объединению (что допускается правилами конкурса) Äkke Suusaklubi (член правления Владимир Вшивцев). Награду получал Владимир Вшивцев, уже на протяжении более 10 лет занимающийся развитием городской спортивно-оздоровительной зоны Äkke-küla. Владимир организовал и и провел множество городских мероприятий, а также мероприятий республиканского масштаба. Был удостоен звания «Деятель года Ида-Вирумаа 2016» и награды «Regionaalmaasika 2016».

Благодарственными письмами и памятными подарками самоуправление отметило  Sirtaki OÜ (члены правления Павел и Владимир Раковы) -за решение инвестировать в предприятие на территории Нарвы (строительство автоцентра Citroen).

За вклад в развитие предпринимательства в Нарве (3D лаборатория MakerLab в центральной библиотеке, программа Junior Achievement по предпринимательству) - посольство США в Эстонии (посол Джеймс Д. Мелвилл-младший).

За вклад в развитие зоны отдыха Äkkeküla и организацию спортивных мероприятий в городе Нарва, а также материальный вклад в развитие тропы здоровья ( (в том числе софинансирование приобретения снегоукатывающей машины в сумме 20 000 евро) поощрено целевое учреждение Eesti Terviserajad (член правления Ало Лыоке), деятельность которого распространяется на все имеющиеся в Эстонии Тропы здоровья.

 

Татьяна Завьялова


Галерея
+Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители +Галерея. Из начинающих — в победители
Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
четыре + два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

В мире

Теракт в берлине...

Полиция заявила о намеренном характере наезда на людей....

0 100 / Подробнее...

Убит посол России в Турции....

В ООН, США и ЕС осудили убийство российского посла в Турции....

0 112 / Подробнее...

ЧМ по бобслею и скелетону вместо Сочи примет Кенигзее...

Немецкий город примет чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года....

0 104 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Про Сигала...

- Пойдешь на "Адмирала Кузнецова". Пока коком....

0 286 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Большой собачий побег

(2016) мультфильм

Другой мир: Войны крови

(2016) ужасы, боевик  

Землетрясение

(2016) драма

Моана

(2016) мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Новогодний корпоратив

(2016) комедия

Самый счастливый день в жизни Олли Мяки

(2016) драма, спорт
Вся афиша кино

Культурная афиша

Нарва - осенняя столица Эстонии 2016

Нарва - осенняя столица Эстонии 2016

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 45000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Продам 1 - комн. квартиру на Таллиннском шоссе

1-комн. квартиру на Таллиннском шоссе, 33. 1/9, 38,4 м2. {Тел.} 5545546.

Продам детскую двухъярусную кровать

Детскую двухъярусную кровать в очень хорошем состоянии с 2 матрасами. Рзборная на 2 отдельные кровати. 160х79 см, высота 130 см. Цена до 100 евро. {Тел.} 58016751.

Сниму 2-комн. квартиру в Нарве

2-комн. квартиру, срочно и недорого. Желательно первый или второй этаж, в районе Кренгольма или ул. Энергия. {Тел.} 58103445.

Продам автомобиль

Hyndai Getz 2007 года. Бензин, двигатель 1.4 см3. Цена 4300 евро. {Тел.} 5098991.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.

Требуется

Водитель такси со своим автомобилем. Просьба не беспокоить безответственных, не терпеливых, грубых людей. Знание эстонского приветствуется. {Тел.} 58206977.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

От редакции

Праздник двух газет прошел по-семейному...

В нынешний День читателя нашей команде пришлось серьезно побороться за гостей....

0 584 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Министр обороны хочет возродить молодежные лагеря...

Маргус Цахкна, ставший министром обороны, посетил Тапа, Йыхви и Нарву....

0 788 / Подробнее...

Оставить только ресторан?...

Депутатская комиссия предлагает урезать финансирование ЦУ “Нарвский музей”....

1 1322 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100