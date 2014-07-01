+Галерея. Из начинающих — в победители

Дата публикации: Сегодня, 15:06

В пятницу в КЦ «Женева» был оглашен список победителей конкурса «Нарвский предприниматель -2016». Гран-при конкурса достался фирме, которая в прошлом году только вступила на «красную дорожку» - взяла номинацию «Начинающий нарвский предприниматель».

Сергей Мишенков: средний возраст работников в нашей фирме - 33 года, число работающих за год увеличилось в полтора раза. Николай Андреев

Участвуют заочно

Конкурс «Нарвский предприниматель» прошел в этом году в 15-й раз. С недавнего времени соревнование предприятий в рамках этого конкурса проходит заочно. Возможности заявить о себе через подачу заявки фирмы теперь не имеют (правда, при прежней системе этот шанс использовался нарвитянами по каким-то причинам довольно слабо).

Однако, уверяет директор департамента развития и экономики г.Нарва Георгий Игнатов, предприятия, выбираемые по новой системе, действительно имеют лучшие хозяйственно-экономические показатели. И конкуренция между ними получается достаточно плотной.

-В Нарве зарегистрировано около 3 тыс. предприятий, из них активно действующих - около 1600. Для оценивания мы берем список из 100 самых успешных по экономическим показателям фирм, - говорит Георгий Игнатов. - В Регистре коммерческой деятельности находим и изучаем их годовые отчеты, смотрим, как обстоят дела с уплатой налогов, поступлением средств в местный бюджет, есть ли рост численности персонала, какова средняя заработная плата и т. д. И уже по комплексу показателей выбираем победителей - исходя из количества номинаций, в этом году по решению конкурсной комиссии их было 8.

Победители Конкурса 2002 - Virelton OÜ

2003 - RD Electronic AS

2004 - Eesti ESM AS

2005 - еesti Energomontaaž AS

2006 - Glaskek-Narva AS

2007 - Metalliset Eesti AS

2008 - Altranet OÜ

2009 - RD Electronic AS

2010 - SKS Estonia Textile OÜ

2011 - Metalliset Eesti AS

2012 - Narva-Bark AS

2013 - Kreenholmi Manufaktuur OÜ

2014 - Fortaco Estonia OÜ

2015- Eesti Energomontaaž AS

«Ищем новые решения, чтобы не отстать от конкурентов»

Звания Лучшего предприятия Нарвы 2016 года удостоилась компания Febest Europe Distribution (члены правления Сергей Мишенков и Дмитрий Тимохин), продающая на всем Европейском континенте автомобильные запчасти известного немецкого бренда Febest.

Интересно, что в прошлом году Febest Europe Distribution OÜ победило в номинации «Нарвский лучший начинающий предприниматель». За год компания сделала серьезный шаг вперед в своем развитии: оборот вырос с 4.1 млн евро до 17.9 млн.

Сергей Мишенков объясняет такой рост показателей тем, что компания работает теперь не только с бизнес-клиентами, но и занимается интернет-продажами по индивидуальным заказам.

Тем не менее, признанная самой эффективной по результатам 2015 года и 1 полугодия 2016 года нарвская фирма - это всего 24 человека. Для сравнения - в прошлом году победило АО Eesti Energomontaaž, в котором на тот момент трудилось 250 человек.

Как сказал на церемонии награждения Сергей Мишенков, Febest Europe Distribution OÜ уже успешное и собирается стать еще более успешным. Чего, конечно, искренне хочется ему пожелать.

Чередуя номинации...

Надо сказать, что у некоторых участников конкурса это вполне получается. И, вероятно, новая система подведения итогов гарантирует им признание в рамках конкурса «Нарвский предприниматель» на долгие годы.

В главных героях на церемонии награждения снова оказалось Fortaco Estonia OÜ (член правления Ристо Сакари Лааксонен, руководитель в Нарве Лариса Шабунова). Основной вид деятельности предприятия - производство металлоконструкций и их частей. В 2014 году Fortaco Estonia OÜ получило Гран-при, в 2015 победило в номинации «Нарвский экспортёр». В этот раз компания стала лучшей в номинации "Нарвский инвестор 2016".

В списке победителей 2016 года также Fama Invest OÜ (член правления Тармо Клейманн), отмеченное за организацию мероприятий в торговом центре и за работу по привлечению в город туристов. Оно было признано победителем в номинации «За вклад в имидж города Нарва», которая оказалась для него счастливой также в 2007, 2009, 2011 и 2012 году.

Акционерное общество Hanza Mechanics Narva (член правления Микко Петери Лейден, руководитель в Нарве Юрий Смеловский), удостоенный титула «Нарвский экспортер 2016», тоже не новичок в конкурсе. В 2011 компания, предшественник которой назывался Metalliset Eesti AS, получила Гран-при.

Вновь отметились в конкурсе наши энергетики. До изменения правил его проведения Нарвские электростанции (новое название Enefit Energiatootmine AS, члены правления Тыну Аас и Артем Молодцов), по причине своего расположения за пределами территории Нарвы в конкурсе не участвовали. В 2014 году звание лучшего работодателя было присуждено концерну Eesti Energia, в который входили и Нарвские электростанции. В этом году комиссия приняла решение присвоить титул «Нарвский работодатель 2016» Enefit Energiatootmine AS - как самому крупному предприятию города (работает 598 нарвитян).

Во второй раз титула «Нарвский предприниматель- женщина» удостоено паевое товарищество Narva Perear-stikeskus OÜ (члены правления Валентина Мишенкова и Марина Васильева), занимающееся оказанием общей медицинской помощи. Таким образом семейный центр повторил успех 2014 года.

За то, что подсчетам не поддается

Но свежие лица на конкурсе, соответственно, и на церемонии награждения, все же были. Они фигурировали в номинациях, уже не столь строго завязанных на экономических показателях. Титул «Нарвский начинающий предприниматель 2016» в этом году был присужден S.H.A.R.K Anima-tionem Studio OÜ (член правления Андрей Самушин), образованному в 2014 году. Фирма занимается созданием анимационных фильмов, в том числе для планетариев и кинотеатров 3-6D, обучением созданию анимационных фильмов подростков и взрослых, включая зарегестрированных на бирже труда.

Победа в номинации «На- рвский предприниматель доброжелательный к детям» досталась некоммерческому объединению (что допускается правилами конкурса) Äkke Suusaklubi (член правления Владимир Вшивцев). Награду получал Владимир Вшивцев, уже на протяжении более 10 лет занимающийся развитием городской спортивно-оздоровительной зоны Äkke-küla. Владимир организовал и и провел множество городских мероприятий, а также мероприятий республиканского масштаба. Был удостоен звания «Деятель года Ида-Вирумаа 2016» и награды «Regionaalmaasika 2016».

Благодарственными письмами и памятными подарками самоуправление отметило Sirtaki OÜ (члены правления Павел и Владимир Раковы) -за решение инвестировать в предприятие на территории Нарвы (строительство автоцентра Citroen).

За вклад в развитие предпринимательства в Нарве (3D лаборатория MakerLab в центральной библиотеке, программа Junior Achievement по предпринимательству) - посольство США в Эстонии (посол Джеймс Д. Мелвилл-младший).

За вклад в развитие зоны отдыха Äkkeküla и организацию спортивных мероприятий в городе Нарва, а также материальный вклад в развитие тропы здоровья ( (в том числе софинансирование приобретения снегоукатывающей машины в сумме 20 000 евро) поощрено целевое учреждение Eesti Terviserajad (член правления Ало Лыоке), деятельность которого распространяется на все имеющиеся в Эстонии Тропы здоровья.

Татьяна Завьялова





