Департамент полиции и погранохраны советует заранее бронировать время пересечения границы

В центре вниманияДепартамент полиции и погранохраны советует заранее бронировать время пересечения границы
Хотя в предстоящие праздники на пограничных пунктах будет задействовано больше технического ресурса и сотрудников, все же из-за большего числа желающих пересечь границу людей могут возникнуть временные задержки в движении и очереди.
„Опыт последних лет показывает, что в период праздников в Нарвском погранпункте число пересекающих границу может доходить до 13 000 человек в сутки и в Лухамаа до 3500 человек. В обычные дни границу в Нарве пересекает в среднем 8000 человек и 1200 транспортных средств в сутки, в Лухамаа 1000 человек и 700 транспортных средств. Поэтому советуем всем, у кого есть такая возможность, использовать для пересечения границы погранпункты Лухамаа или Койдула, так как на этих погранпунктах время ожидания в живой очереди будет меньше, чем на погранпункте в Нарве", — говорит руководитель бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Тамар Тамм.
На въезде в Эстонию самый интенсивный период на пограничных пунктах приходится на время с 24 декабря до 4 января и на выезд с 4 до 9 января. "Всем, кому необязательно пересечь границу именно в это время, мы советуем перепланировать свое путешествие и перенести его на послепраздничный период. Вместо ожидания пересечения границы в очереди вы сэкономите этим ценное время, которое можно провести в праздники со своими близкими," — советует Тамм.
Тамм добавил, что на выезде из Эстонии избежать длинных очередей поможет заранее забронированное время для пересечения границы на сайте www.eestipiir.ee. На этом сайте можно также получить информацию о том, сколько транспортных средств находится в данный момент в очереди на погранпунктах Нарва, Лухамаа и Койдула, и информацию о времени ожидания в очереди. "На погранпунктах мы будем делать все от нас зависящее, чтобы пересечение границы было плавным. Заранее забронированное время пересечения границы сделает процесс пересечения границы существенно быстрее", — советует он.
При пересечении внешней границы Европейского Союза у путешественника при себе должен быть действующий рейсовый документ. У постоянных жителей Эстонии без определенного гражданства или постоянных жителей Эстонии, являющихся гражданами третьих стран, при пересечении границы при себе должны быть действующий паспорт и карта вида на жительство. Граждане третьих стран, пребывающие в Эстонии на основании визы, должны следить за сроком действия визы и за разрешенным временем пребывания. По окончании срока действия визы или разрешенного времени пребывания иностранец обязан покинуть Эстонию. В противном случае пребывание иностранца в Эстонии является незаконным. Путешествуя на автомобиле, следует убедиться, что техническое состояние автомобиля в порядке и в автомобиле нет запрещенных в Эстонии предметов, например, антирадаров или электрошокеров.
Керли Вирк
пресс-секретарь
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