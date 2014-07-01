Нарвское общество древностей восстановило захоронение своего основателя

Дата публикации: Сегодня, 19:23

В череде промозглых дождливых дней октября выдалась одна сухая и необычайно солнечная суббота. Именно в этот красивый день, расцвеченный веселыми и яркими мазками золотой осени, на Волковском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга появилась новая мемориальная плита. Ее на месте захоронения Генриха Ганзена, написавшего в середине 19 века первую книгу по истории Нарвы, установило Нарвское общество древностей, носящее имя этого выдающегося краеведа.

Так теперь выглядит захоронение Генриха Ганзена. Фото: Юрий Сидоров



О поездке в Санкт-Петербург, предпринятой с такой важной миссией, «Нарвской Газете» рассказал Юрий Сидоров, председатель Нарвского общества древностей.

Юрий Сидоров с картой Волковского кладбища. Фото: Наталья Соболева

- Юрий, расскажите, пожалуйста, почему понадобилось менять плиту на захоронении?

- Это была уже завершающая стадия большой работы, проделанной нами ранее. А занимаемся этим мы, во-первых, потому, что наше общество носит имя этого человека, многое сделавшего для Нарвы. Работая в Нарве, Ганзен занимался приведением в порядок нарвского городского архива. Имея перед глазами первоисточники, он настолько увлекся, что захотел написать историю Нарвы. И написал. Его «История города Нарвы» вышла в свет в 1858 году. Эта книга была выпущена на нижнесаксонском диалекте старонемецкого языка и ни разу не переиздавалась. Оттого это издание является библиологической редкостью и первоисточником многих исторических сведений: в связи с тем, что нарвский архив, как единое целое, в наши дни не сохранился, а разбросан по различным архивам не только Эстонии, но и Швеции, современные историки, желающие провести какое-то исследование, всегда обращаются к этой книге Ганзена.

- ...И благодаря еще одному направлению работы вашего общества они теперь имеют экземпляр этой книги в своем личном собрании.

- Именно. В Нарвском музее существовал перевод этой книги, выполненный г-ном Шепскисом еще в советские времена. Для нас, членов общества, было важно сделать эту книгу доступной не только для специалистов, но и всех людей, интересующихся историей. Поэтому мы перевели книгу на русский язык и издали ее. Это было заметным событием в городе в прошлом году. Тогда изданных 300 экземпляров оказалось явно недостаточным, поэтому мы были вынуждены срочно допечатывать еще 200 экземпляров. Все они моментально разошлись, чему мы были очень рады.

Кроме написанной книги о Нарве, к числу заслуг Ганзена принадлежит создание общества древностей в Нарве, или, как его тогда еще называли, археологического общества. В этом обществе собирали различные артефакты, которые имели значение для истории Нарвы. В дальнейшем эти предметы послужили основой коллекции для первого городского музея. Первым официальным городским музеем стал нарвский домик Петра 1, не сохранившийся, к сожалению, до наших времен. Император Александр II в ответ на обращение к нему нарвитян дал свое разрешение на использование этого домика для деятельности археологического общества.

Портрет Генриха Ганзена. Фото из частной коллекции Дирка Эрпенбека

Как искали могилу Ганзена

- Юрий, давайте вернемся к рассказу о поисках места захоронения Ганзена.

- Ганзен умер в Санкт-Петербурге. Мы решили попытаться поискать его следы в городе на Неве. Узнали, что в Питере есть немецкое общество, возглавляемое господином Венедиктом Григорьевичем Бёмом. Он нам здорово помог. Бём является автором 4-томного издания «Захоронения немцев на территории кладбищ Санкт-Петербурга». В этом труде указаны координаты очень многих захоронений этнических немцев. От Бёма мы и узнали, что захоронение Ганзена находится на Волковском кладбище.

В ходе своей первой экспедиции в Санкт-Петербург мы разыскали небольшой пустырь, где могло находиться захоронение. При повторном обращении к господину Бёну мы поинтересовались тем, как нам поступать дальше, он предложил план действий, который мы и стали осуществлять.

Для начала обратились в ГКУП (государственное казенное учреждение специализированной службы Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела). Оттуда получили ответ, что без архивной справки ничего делать на кладбище они нам не разрешат. Тогда запросили в Государственном архиве Санкт-Петербурга сведения о Г. Ганзене, умершем в 1900 году в СП-б. Из архива пришли ответы со всеми выписками из ведомости с указанием, когда, от чего умер и где похоронен Ганзен.

- Эти документы помогли определить точное место захоронения?

- Да. Ведомости гласили, что Генрих Иоганнович Ганзен — нарвский купец второй гильдии — захоронен на Волковском кладбище, и была приложена новая карта с координатами захоронения.

- Вероятно, сложность поисков была связана с тем, что от могилы мало что осталось?

- Конечно. От прежнего невысокого ограждения могилы Ганзена сохранились лишь остовы столбиков, на которых оно держалось. Ни памятника, ни надгробной плиты не было.

Мы предоставили эти архивные документы в ГКУП и нам дали разрешение на благоустройство и восстановление захоронения. Все необходимые согласования: внешний вид плиты, эскиз памятника, надпись и прочие детали обговаривались в переписке по Интернету. Памятную плиту мы заказали в Нарве. Работы по расчистке места захоронения (а оно заросло не просто травой, но густым кустарником) и по установке плиты провела кладбищенская служба. Высадили на могиле привезенный из Эстонии вереск. Поклонились, зажгли свечку, подписали акт об установке плиты. На плите указано, что памятный знак на могиле Ганзена установлен по инициативе и на деньги Нарвского общества древностей имени Г. Ганзена.

- Большая была делегация на церемонии установки памятной плиты?

- Микроавтобус, заказанный обществом, смог доставить на церемонию в Санкт-Петербург 8 человек – Ю. Сидоров, Е. Сычевский, Н. Васькова, М. Чудинова, С. Ильменская, С. Микрюков, И. Давыдов и бывший депутат Рийгикогу Эльдар Эфендиев, который стал полноправным членом нашего общества. Нам очень приятно, что наши ряды пополнились таким человеком, учитывая его знания истории, его кругозор, и компетентность как политического и общественного деятеля.

На обратном пути заехали в г. Пушкин (Царское Село), где посетили Екатерининский дворец, отстояв двухчасовую очередь. Фото: Юрий Сидоров

Будет и сборник легенд о Нарве

- Чем сейчас занимается общество древностей?

- Одно из основных направлений работы нашего общества — возвращение нарвитянам их исторического наследия в виде книг или публикаций, которые в лучшем случае лежат в архивах различных библиотек и мало востребованы оттого, что о них, в принципе, никто не знает. Поэтому мы решили еще и издавать исторический альманах: за два с лишним года работы общества выпущено уже 4 альманаха.

Параллельно работаем над выпуском еще одной книги. Это «Легенды города Нарвы». Намерены собрать в сборнике максимальное количество легенд о Нарве и издать их на двух языках: русском и эстонском. Ориентируемся в этой работе как на старые средневековые легенды из книги А. Тынуристе (1924, А. Tõnurist «Narva Lossid»), так и на легенды уже более позднего времени, охватывающего эпоху Петра 1 и Северной войны, из книги, выпущенной Тартуским университетом под редакцией Катри Райк (2002, «Narva legendid»). Помимо того, в сборник войдут и конвертируемые в легенды современные были и истории, которыми город обрастал во время современного этапа своего развития. Также в планах подготовить сборник научных и публицистических статей нарвского археолога и публициста Александра Никитюка.

- Что движет вами и на какие средства все это делаете?

- У нас некоммерческая организация, и каждый член общества — энтузиаст своего дела. Сначала сбрасывались собственными деньгами, потом стал помогать город, который закупает часть тиража альманахов и распространяет их по школам и библиотекам. Это большая помощь, за которую мы очень благодарны. Нарвская библиотека дает помещения, где мы проводим свои заседания и презентации альбомов. В печатном деле наш партнер типография Sata.

Наталья СОБОЛЕВА