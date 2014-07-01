Люди«Мне всегда было интересно изучать физику»
Представляем «Учителя года 2017» Михаила Емельянова — педагога Нарвской Пяхклимяэской гимназии. Этот преподаватель в среде своих коллег уже немалое время выделяется новаторским подходом к обучению и тем, что его ученики показывают высокие результаты на олимпиадах, причем, не только региональных, республиканских, но и международных.
Об иной профессии Михаил Емельянов больше не помышляет.Фото:Наталья Соболева
Судьба продолжить династию
Михаил Емельянов родился в Боровичах Новгородской области, а вырос в городе Кириши. Он закончил Новгородский государственный педагогический университет в 1995 году, после чего учительствовал в России. В 1999 перебрался в Эстонию, где с тех пор работает в Пяхклимяэской гимназии.
Михаил — потомственный педагог, несмотря на то, что еще в школе мечтал быть офицером. Но медкомиссия сказала свое твердое «нет», и юноша поступил в педагогический вуз на отделение физики и математики. «Мне, - признается Михаил, - всегда было интересно изучать физику». Придя на работу в школу (а педагогам в России в то время платили совсем немного), он подумывал о том, что со временем найдет для себя более оплачиваемый труд. Но втянулся в работу. А когда приехал жить в Эстонию, то попытки найти другое, более обеспеченное место, оставил и вовсе.
Михаил Емельянов: - Мне в школе интересно. Тем более, что сейчас я начал заниматься еще и робототехникой, для чего закончил курсы в Санкт-Петербурге. Это очень перспективное, на мой взгляд, для молодежи направление.
Начинать учить физику надо раньше
Михаил уверен, что на такой сложный предмет, как физика, современной учебной программой Эстонии отводится слишком мало времени.
Михаил Емельянов: - Считаю, что предмет этот нужно вводить немного раньше, но не в 8 классе. У нас он в шестом начинался, это самый подходящий возраст для того, чтобы заинтересовать подростка что-то испытывать или собирать своими руками какой-либо прибор. Мне кажется, интерес к предмету будет значительно выше, если ввести его раньше. Если до сих пор я работал с гимназистами, то в этом году впервые взял классное руководство в пятом классе. Это была моя инициатива - создать класс реально-естественного направления.
В понимании Михаила, учитель может заинтересовать учеников тем или иным предметом. Но чтобы эта заинтересованность привела впоследствии к созданию крепких специалистов в профессиях, связанных с науками реального и естественного циклов, государство, со своей стороны, должно позаботиться о повышении престижа этих профессий. Ведь нынешние ученики довольно практичны. Многие из них знают, куда пойдут учиться. И если инженеры будут получать зарплату выше, чем, к примеру, банковские работники, то интерес к его предмету непременно повысится.
Есть ли жизнь на Марсе?
Этот учитель не боится неожиданных вопросов своих пытливых учеников. Он готов рассуждать о гравитационных волнах и позволяющем их обнаружить приборе, авторы которого недавно были удостоены Нобелевской премии. Его не застать врасплох вопросом «есть ли жизнь на Марсе?». Сам он был бы не против того, что она есть, но вот современная наука, с сожалением признает, достоверными фактами на эту тему пока не располагает. Более определенно высказывается в отношении версии множества форм разумной жизни во Вселенной. «В той форме человека, каков он есть, - говорит Михаил Емельянов, - мы, может, и одиноки. Но другие формы жизни наверняка где-то существуют».
Наталья СОБОЛЕВА
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