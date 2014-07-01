А они не вернулись из боя…

Дата публикации: Сегодня, 16:09

Незадолго до того, как мне попасть в свой отряд, дислоцировавшийся в Джелалабаде, погибли два моих служивших в нем земляка: Урмас Варес из Пыльва и Виталий Якута из Таллинна. Я мог быть третьим. Но поскольку выжил, обязан рассказать о них - как служили и как погибли.

Ветеран Афганской войны, член правления НКО «Бастион» Алексей Левитский: мы ждем на открытии памятника воинам-афганцам обычных горожан, людей всех поколений.

Остался в живых благодаря эстонцу

При мне первым из моей группы погиб Чингиз Аталов: ребята были обнаружены на дневке (отдыхе - ред.) и атакованы превосходящими силами духов (душманов - ред.) Командир группы вызвал огонь на себя; погиб Чингиз, остальные семь бойцов выжили. До сих пор не могу с этим смириться и постоянно задаюсь вопросами: зачем? почему? а если бы?… Ничего не меняется, остается только помнить.

Я уверен, что в Средней Азии есть кому вспомнить нашего Урмаса Вареса, Виталия Якуту, Рому Сидоренко, и кто-то говорит, что остался жить благодаря ЭСТОНЦУ. А почему они забыты у себя дома?

Лучшая рекомендация

Урмас и Виталий служили в 154-м отряде спецназа ГРУ ГШ ВС СССР. Это было элитное подразделение спецназа с традициями, заложенными мусульманским батальоном (в 1979 г. участвовал в захвате дворца Амина). Для бойцов отряда не было ничего невыполнимого, собирались здесь на войну за пару минут и, сидя на броне, ждали приказа выдвинуться в любую точку.

Я служил в 1986-1988 годы, когда накал борьбы противостоящих сторон был особенно сильным. Едва перешагнув порог казармы, я вызвал к себе немалый интерес. «А правда, у вас не милиция, а полиция? А правда, у вас деньги другие?» - спрашивали меня мои сослуживцы, оказывается, для этих людей я «прибыл из-за границы». Личный состав отряда: 100 таджиков, 100 казахов, ни одного еврея, один эстонец. Ты, что называется, как голый на плацу - по тебе составляют мнение об Эстонии, ты здесь без права на ошибку.

Ташкент, 1988, подхожу к воинской части, новому месту службы. Два узбека спрашивают: ты откуда?- Из Джелалабада.- А вообще откуда?- Из Эстонии. - А Андрея K. знаешь? Не ходи никуда, идем с нами: если знаешь Андрея, ты нам брат. Авторитетный, наверное, был боец…

Восемь против ста пятидесяти

Засады, налеты, облеты - все это было там привычной повседневностью для бойца, в том числе и для меня. А было тому бойцу 18 лет.

За сухими армейскими сводками зачастую стояли эпизоды войны, где жизнь и смерть для наших солдат ходили бок о бок. Одним таким эпизодом было взятие укреп- района Гошта. Группа из 8 человек сидела в засаде на караван, когда ими был обнаружен головной дозор духов, 150 человек. Передав информацию, наши бойцы, можно сказать, превратились в камни. Пропустив караван, обеспечили себе эвакуацию и атаковали хвост каравана, при этом выполнив еще одну важную задачу: захватили стингеры, бывшие на вооружении у душманов и использовавшиеся против советских войск.

«Уходите, я прикрою!»

Виталий Якута был радистом, он погиб при взятии укрепрайона «Карера». Его позывной был «Ласка 2». Располагающий голос «Ласки 2» передавал данные о захвате рубежей и линий противника. И спокойно настраивал: «Работаем дальше».

… Их группа оказалась на территории Пакистана. Закрепившись на высоте, бойцы наблюдали, как «по их души» направлялись грузовики, принадлежащие армии Пакистана. Группа врылась в камни, обложив себя трофейным оружием. Завязалась схватка, в спс Виталия (защитное сооружение пехотного бойца), влетел снаряд. В том бою с нашей стороны погибло 10 человек.

Урмас Варес на момент гибели был командиром группы, он погиб на Шахидане. При обнаружении нашей группы духами произошел жестокий бой. Варес дал приказ: отходите, я прикрою… Это был парень, который во всем был примером - и как воин, и как человек. Таким он запомнился сослуживцам.

Где эта улица?

Мы чувствовали себя в Афганистане победителями, волками спецназа. Если мы теряли друзей, наше братство укреплялось, росло чувство долга перед погибшими. Даже через 30 лет они заставляют нас помнить, искать друг друга по всему бывшему Союзу, по всему Евросоюзу.

За время моей службы наш отряд потерял убитыми 55 бойцов. Всего же жертвами афганской войны (раненые, убитые) стали 50 тыс. солдат и офицеров Советской армии, из них призванные из Эстонии - 1600 человек. 37 эстоноземельцев с этой войны не вернулись. Каждая смерть заставляла нас, в ту пору еще мальчишек, мнивших себя очень взрослыми, остановиться и задуматься о ценности жизни. Ведь каждый из нас, преклонив колено, провожал боевых друзей в вечность и осознавал, что может стать следующим. Однажды посмотреть смерти в глаза довелось и мне.

... Может быть, когда-то я приеду в город Пыльва, и, гуляя по самой маленькой, самой короткой улице имени Урмаса Вареса, вдруг услышу, как маленький сын спрашивает отца: кто такой Урмас Варес? И услышу ответ: «Это наш эстонский спецназовец, охотник за караванами. Ему было 19 лет, он геройски погиб на войне».

Алексей Левитский