Несколько часов из жизни пожарной команды

Дата публикации: Сегодня, 11:52

В ночь с 7 по 8 декабря 2016 года нарвские пожарные Виктор Домнин, Андрей Каламаев и Максим Андреев спасли жизни четырех человек и справились с огнем. 19 сентября в Таллиннском Музее современного искусства состоялось награждение - спасатели были удостоены медалей «За спасение жизни» III класса.

Эти нарвские спасатели получили медали за спасение людей на пожаре.

Мы выяснили подробности этих тяжелейших часов дежурства у 24-летнего Максима Андреева, профессиональный стаж которого составляет 4 года. Максим окончил школу спасателей в Вяйке-Маарья. Там же располагается и Академия внутренней безопасности (Sissekaitseakadeemia), где получают уже высшее образование.

- Алексей, поздравляем вас и ваших коллег с заслуженной наградой. Расскажите, как начиналась та сложная для вашей команды ночь?

- Первый пожар случился 7 декабря около 10 часов вечера в одной из пятиэтажек на Уускюла, причем, на последнем этаже. Одна комната была вся в пламени, вырывавшемся из окна, другие наполнились дымом. По сигналу от соседей, в течение 3–4 минут прибыли две машины плюс еще одна с лестницей, всего 10–12 человек. Хорошо, что в команде были самый старший из нас Виктор Домнин с 34-летним стажем и начальник караула Андрей Каламаев, имеющий 21 год стажа. Работали по 2-й степени (сложность пожара оценивается по 4 степеням, или категориям).

- Скольких людей удалось спасти на том пожаре?

- Одну пожилую женщину эвакуировали сразу, а вот ее сын «застрял» в квартире. Поднялись на 4-й этаж, там уже подключили аппараты для подачи воздуха, так как дышать стало невозможно, и пошли дальше. Проникли внутрь квартиры, стали обследовать комнату за комнатой. Сначала вытащили кошку: живой осталась, а две другие погибли: животные часто инстинктивно бегут как раз к эпицентру возгорания. Двинулись дальше. Тушить сразу нельзя - резко повысится температура. В туалете обнаружили мужчину, лет 50-ти, уже без сознания. Сумели вынести его достаточно оперативно, а затем вернулись и, убедившись, что больше никого нет, затушили пожар.

- А когда подъехала скорая?

- Она уже была на месте. На самом деле бригады скорой помощи очень часто приезжают раньше нас: их машины меньше размером, они более маневренные, скорость выше. Имеются и общие трудности. Если, допустим, скорая или пожарная машина мчится по встречной полосе с включенным сигналом и мигалкой и вдруг происходит авария, то неправы будут именно спасатели. Получается, едем на свой страх и риск. Поэтому любой вызов оценивается разной степенью сложности, и далеко не каждая поездка проходит на скорости и сопровождается воем сирены. Иначе аварий было бы очень много.

- И что было дальше?

- Мы работаем сутками. Получилось так, что 7 декабря где-то за час или чуть больше мы со всем управились, пожар потушили и вернулись в часть, чтобы заправить воздухом баллоны, уложить чистые рукава и вообще сделать необходимые приготовления к возможному следующему вызову. И он последовал очень скоро, между часом и двумя ночи уже 8 декабря! Новый адрес оказался значительно ближе, в двух минутах езды. И вновь прибыли две основные машины и третья с лестницей. Мы оказались в том же составе.

- С какой ситуацией столкнулись на этот раз?

- Все та же 2-я категория, опять пятиэтажка, пожар на втором этаже. Пламени еще не было, но из окон валил густой черный дым. Я шел с термокамерой, благодаря которой был обнаружен лежащий без сознания мужчина. Вынес его на лестничный пролет и немедленно вернулся, так как услышал, что там, вроде, еще трое. Двигались мы ползком, поскольку температура была намного выше, и квартира горела сильнее, чем в первом случае. Нашли второго мужчину, довольно крупного: сумели вынести его только вдвоем с Виктором Домниным. А в это время Андрей Каламаев уже откачивал первого спасенного. Опять вернулись в квартиру, но никого больше не обнаружили и приступили к тушению. Справились и на этот раз. Уже подъехали машины скорой помощи, первого пострадавшего, которому на первых минутах помог Андрей, увезли в очень тяжелом состоянии, примерно неделю он находился в коме, шансы оценивались 50 на 50, но все-таки выжил! Второй же довольно быстро пришел в себя. Была еще женщина, так ее чуть раньше жаром буквально выдавило в окно, которое она открыла и уже готова была выпрыгнуть, но наши ребята успели подставить лестницу и она благополучно спустилась.

- Наградили вас всех?

- Верно, все получили медали. Обязательно надо отметить: эти медали - награды всего второго караула, дежурившего в ночь с 7 на 8 декабря 2016 года. Но, видимо, там наверху немного не поняли и решили, что было два случая в разные дни и наградили нас именно за первый, а Андрея Каламаева наградили за реанимационные действия, потому что в нашу службу пришло письмо из скорой помощи с выражением благодарности.

- Это первый такой серьезный случай за вашу службу?

- Нет, не первый, сложно сказать, никто не считает. Но, уж конечно, не сотый. Но действительно, в моей службе еще такого не было, чтобы две квартиры подряд загорелись с перерывом в два часа. Бывало так, что в одной квартире в самом деле пожар; потом следует новый вызов, приезжаешь, а там кто-то пельмени жарит, дым стоит, в общем, ничего страшного. Ну, сказали, чтоб проветрили квартиру, вывели всех, да и ладно. Но чтобы за такой короткий период две квартиры открытым пламенем и с пострадавшими, которых удалось спасти, - этого еще не было!

- Часто ли в Нарве случаются пожары?

- Если сравнивать, скажем, с советскими временами, с каждым годом все меньше и меньше. Мы ведь помогаем людям: ходим по домам, рассказываем о правилах безопасности, ставим дымовые датчики одиноким пенсионерам, многодетным семьям, а также нуждающимся бесплатно: достаточно позвонить по номеру 1524. По закону, такой датчик должен быть в каждом помещении или хотя бы один в квартире. И эти датчики действительно выручают в огромном большинстве случаев, благодаря всего лишь звуковому оповещению. А в крупных центрах - школах, магазинах и т.д. - установлены автономные системы, через которые сигнал поступает на компьютер местного дежурного, который это сигнал сначала проверяет и при необходимости вызывает спасателей. И здесь мы начеку: много ездим по школам, магазинам, ресторанам, вообще центрам и проверяем исправность оборудования. Лучше лишний раз перестраховаться.

Беседовал Сергей ТРОХАЧЕВ

Комментарий «НГ»

По данным прошлогоднего, уже 39-го по счету социологического исследования, более всего эстоноземельцы доверяют спасателям, а доверие к властным структурам, то есть к чиновникам, вышло на отрицательный уровень (Delfi. 15.06.2016). Между тем заработная плата спасателя в 2014 году, по сообщению «МК-Эстония» (16.07.2014) составляла 600–650 евро (в Финляндии, для сравнения, 2500). Причем, эта невзрачная цифра сопровождалась циничным заявлением бывшего министра внутренних дел насчет того, что и не надо поднимать спасателям зарплату, поскольку у них у всех есть вторая работа! К настоящему времени ситуация выправилась ровно на… сотню евро! Ясно, что люди вынуждены искать приработок. Впрочем, какое высшим чиновникам дело до людей, рискующих жизнью? Главное, что сами они при вдвое большем месячном содержании не рискуют ровно ничем и ни за что не несут ответственность. Поэтому им, как мы видели, не верят!