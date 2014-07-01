Денис Полубояров: «Нарва для меня дом, в котором я черпаю вдохновение»

Дата публикации: Сегодня, 12:34

Денис Полубояров - новый городской художник, имеющий богатый опыт работы с театрами Англии и России. Почему он решил принять участие в конкурсе на вакантную должность, почему решил вернуться в Нарву и что видит своей задачей? Денис настроен позитивно и предрекает Нарве большие изменения в ближайшем будущем.

- Для наших читателей Вы - человек новый. Расскажите о себе.

- Родился в Нарве, учился в 1-й школе, заканчивал школьное образование в Пяхклимяэской гимназии, в классе педагога Ларисы Исерлис. После этого поступил в театральный институт Санкт-Петербурга, но уже на втором курсе понял, что режиссура - не моё. Я решил стать театральным художником и поступил в Таллиннскую Академию художеств. Закончил курс профессора Лили Блюменфельд.

Уже на втором курсе Академии я был приглашен знаменитым эстонским режиссером Арно Микком в Национальный оперный театр «Эстония» как художника ставить оперу «Моцарт и Сальери». Потом я работал на таллиннской мультипликационной студии с Рихо Унтом. Среди моих педагогов Ян Элькен, Айме и Лиина Унт. Будучи изначально носителем русской культуры, всё же я воспитан в эстонской традиции.

Затем последовало приглашение в Великобританию, где я и проработал художником-постановщиком в общей сложности 12 лет. Начал сотрудничество с шотландским режиссером Марком Колиманом, затем отработал несколько сезонов в Королевской опере, поставил несколько спектаклей в Глазго. Принимал участие в большом международном оперном проекте “Война и мир” по Сергею Прокофьеву (в нём были задействованы города Эдинбург, Глазго, Ростов-на- Дону).В Национальном балетном театре мне удалось поработать с действительно большой величиной - Эшли Пейджем над постановкой балета «Спящая красавица».

- У Вас была очень насыщенная жизнь, тесно связанная с культурой. Но сейчас вы решили вернуться и поработать, надо прямо сказать, служащим в таком небольшом городе, как Нарва. Почему?

- Всегда приходит время выбирать между окончательной эмиграцией и возвращением. В какой-то момент я приехал домой, в Нарву, и понял, что не хочу больше уезжать отсюда. Мне захотелось поработать и в Эстонии, и в России. Я понял, что если не уеду из Шотландии прямо сейчас, то могу опоздать сделать то, что хочу и что в силах сделать. Современный капиталистический мир очень жесткий, за тобой всегда стоит 150 молодых и новых, готовых занять твоё место. Поэтому, когда ты только начинаешь, ты бежишь, торопишься успеть как можно больше и не замечаешь, что ты не дома. Как только ты немного останавливаешься, то приходит это осознание.

Я долго взвешивал, но, как оказалось, сделал очень правильный шаг: вернувшись 4 года назад, сразу был приглашен Арменом Джигарханяном в Московский драматический театр работать художником-постановщиком. Там я познакомился с удивительными режиссёрами и актёрами. Сейчас я перешёл в другой театр, работаю с Сергеем Безруковым, и в конце этого года мы завершаем большой проект «Алиса в Стране чудес».

Ещё один момент: важно быть там, где ты можешь быть востребован. Думаю, что в своей жизни я подошел к такому моменту, когда я могу уже не только брать, но и отдавать. Как состоявшийся театральный художник, я могу поделиться с Нарвой своим международным опытом.

-Как Вы планируете совмещать работу городского художника и театральные проекты в России? Или придётся от чего-то отказаться?

- Моя работа театральным художником имеет то преимущество, что можно работать дистанционно. Я курирую проект, но не должен постоянно присутствовать на репетициях. Есть возможность вечером в пятницу сесть на поезд в Москву, в утром в понедельник быть уже на работе. Режим работы с 8 утра до 12 ночи для меня совершенно нормален и привычен. Семьёй я пока не обзавелся, поэтому могу отдавать всего себя творчеству и работе.

- Где Вы черпаете силы для такого напряженного ритма существования?

- Для меня этот источник - люди. Моя мама была директором Дворца пионеров. Я вырос в Нарве, в культурном и интересном городе 70-80-х годов, воспитан уникальным человеком Елизаветой Александровной Вейс-Вендт, можно сказать, жил в ее кукольном театре.

Я люблю Нарву, усть-наровские пляжи, Старый город (пусть его на самом деле и нет). Я - дома, и с возрастом ты начинаешь понимать, что это значит. Идёшь по улице, и тебе встречаются люди, которые знают тебя с двух лет. Нарва - это место, куда я постоянно приезжал, это место, где я энергетически подпитываюсь и черпаю силы для вдохновения. Сейчас у меня период подъема, поскольку я попал в новый прекрасный коллектив - Департамент городского планирования и архитектуры. Я среди интересных людей, и это придает силы и желание работать с полной отдачей. Вижу, что в коллективе есть взаимопонимание, что люди болеют за общее дело.

- Большинству обычных горожан не очень понятно, чем занимается городской художник. Какой Вы видите свою задачу?

- На профессиональном сленге говорят, что городской художник занимается “кожей” города: всё, что касается выбора цвета, в том числе, и фасадов; это реклама, архитектура малых форм. На самом деле, работа очень интересная.

Сейчас становится видно: период затишья заканчивается, чувствуются грядущие перемены. Взять, к примеру, здание Нарвского колледжа: я полагаю, что это визуальный прорыв в архитектуре города, пусть даже он кому-то и не нравится. Эйфелеву башню тоже какими только словами не называли, а теперь она - символ Парижа. Для меня поработать городским художником - профессиональный вызов. Интересно отдавать: вот взять и что-то сделать, причем, не в удобных и привычных обстоятельствах, а может, даже наперекор всему.

- Наверняка, определившись с местом работы в качестве городского художника, Вы посмотрели на родной город немного другими глазами. Что бросается в глаза, но не красит Нарву? Чего, на Ваш взгляд, не хватает? Что радует?

- Если говорить очень честно, то я вижу город в данный момент как чистый холст и подготовленный к чему-то. На самом деле, интуитивно есть ощущение, что грядут большие изменения, и не только в визуальном плане.

Издалека видно больше, поэтому в какой-то момент я вдруг увидел, что Нарва меняется: появилось много людей, у которых есть потребность жить в красивом месте, и они сами начинают преображать пространство вокруг себя. Это уже происходит. Совсем по-другому себя чувствуешь, когда кругом чисто и красиво.

Мои друзья из Шотландии, посетив Нарву, были впечатлены чистотой на улицах. Раньше, до строительства променада, на дороге у реки редко можно было встретить гуляющих, больше рыбаков да не совсем трезвых отдыхающих. А теперь? В любое время гуляют люди.

- Вы набрались интересного международного опыта, теперь, так сказать, спустились с эмпирей на землю. С чего Вы планируете начать?

- Лично мне как творческому человеку хочется интерактивных проектов с населением. Я полагаю, что жители города должны быть равноправными участниками процессов. Проблема разобщенности, особенно в маленьком пространстве, вызывает непонимание и раздражение. Но для этого само население должно быть активным и не снимать с себя ответственность.

Хочется построить конструктивный диалог, в первую очередь, с представителями квартирных товариществ. Как будет выглядеть дом, в конце концов, решать людям, живущим в нем, но предложить творческий подход, может быть, неожиданное профессиональное решение - вполне возможно. Я знаю, что всё упирается в деньги, но такая ситуация везде. Иногда лучше сделать меньше, да лучше.

- Как я вижу, Вы настроены очень оптимистично. Это свойство характера или жизненный опыт?

- В конце 20 века 60 процентов городов Европы пережили такую же трагедию, что и Нарва. Повсеместно закрывались производства, заводы, шахты, люди тысячами теряли работу в один день. Ливерпуль, Манчестер, Глазго испытали те же проблемы. Люди сначала массово уезжали, но потом потихоньку начали возвращаться домой. Если 15 лет назад Глазго входил в пятёрку самых плохих мест для проживания в Великобритании из-за безработицы и всеобщего упадка, то на сегодняшний день в нём находятся более 30 театров.

У Нарвы есть хорошие шансы привлечь к себе молодёжь более дешёвыми условиями жизни. Перед каждым молодым человеком встаёт вопрос: перестать заниматься тем, что нравится и пустить все силы на зарабатывание денег - или попытаться развить свой талант в более скромных условиях? На мой взгляд, лучше быть крупной рыбой в малой воде.

Европейские города уже имеют опыт по развитию провинции, вливанию в неё свежих сил, в том числе за счет молодежи. Как только появляются люди, появляются и рабочие места, жизнь возвращается. У Нарвы в этом смысле есть все возможности. Кстати, многие из московской театральной тусовки открыли для себя Нарву как место для отдыха и вдохновения. Неожиданно? На мой взгляд, ожидаемо.

Беседовала

Софья Боборенко