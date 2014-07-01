Российские велотуристы: доброжелательное настроение утраивалось, когда узнавали, что мы из Петербурга

Дата публикации: Сегодня, 11:58

Супруги Александр и Ирина Конаревы, сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ВИЗР), а также путешественники с более чем 30-летним стажем, въезжают на территорию Эстонской Республики всегда через Нарву.

В определенный момент, рассказывает Александр, «осознали, что для любимого горного или байдарочного туризма ресурсов организма уже не хватает». Остался велосипед, на котором они ездят всю жизнь.

В первый велопоход с палаткой отправились в 2000 году в Великобритании, взяв с собой 9-летнего сына. Впечатления отменные: «Великобритания имеет густую сеть отличных местных дорог с прекрасным покрытием и слабым автомобильным движением». GPS-навигация была еще не развита, поэтому маршрут прокладывали по картам, оказавшимся очень подробными и точными.

С 2004 года начали ездить по Ленинградской и Псковской областям, где, не без юмора замечает Александр, «кемпингов не наблюдалось, а по отдельным дорогам, отображенным на автомобильных картах, последний раз трактор проезжал лет 15 назад…»

В 2011 году, оказавшись на берегу Чудского озера, решили готовиться к путешествию в Эстонию, а через два года осуществили задуманное.

Стартовали от своего дома в деревне в Волосовском районе. Дом расположен в 65 км от Нарвы, которая и стала их воротами в Эстонию. Тогда, в 2013-м, Александр и Ирина остановились в гостинице Central, где отметили серебряную свадьбу, а затем двинулись вдоль берега моря на запад до Таллинна.

Так Эстония и отчасти Латвия сделались для наших велотуристов излюбленными местами, где они путешествовали в 2014–2017 годах, осваивая новые интересные маршруты и при необходимости пользуясь поездами, «прекрасно приспособленными для бесплатной транспортировки велосипедов».

Александру Конареву 61 год, он доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории сельскохозяйственной энтомологии ВИЗРа.

Мы встретились с Александром и Ириной в Нарве, в конце лета, буквально перед входом в редакцию «Нарвской Газеты» как раз перед их отъездом в Россию. Времени для полноценного общения тогда не хватило, «договаривали» уже по интернету.

— В каких местах Эстонии вы побывали этим летом?

— В начале августа 2017 года с использованием нескольких погодных сайтов чудом удалось выгадать неделю без дождей для короткого посещения Эстонии. Погода не благоприятствовала отдыху в палатке и мы выбрали ленивый стиль отпуска — останавливались в апартаментах в Нарве и Силламяэ и ездили до пляжа на велосипедах: до Нарва-Йыэсуу или Тойла. Купались и загорали каждый день, с непривычки даже обгорели. Вода в этом году оказалась, конечно, не как парное молоко, но успокаивало то, что когда-то давно в Ла-Манше она была еще холоднее…

— Где останавливались: в кемпингах или гостиницах?

— В предыдущих походах останавливались в кемпингах, например, если хотелось принять душ или зарядить многочисленные гаджеты. Когда встречалось «дикое» место с уединенным пляжем, выбирали его. Часто лимитирующим фактором для дикой стоянки являлось наличие чистой воды – для нормальной ночевки нужно литров 6–8. Хорошо оборудованы стоянки RMK в заповедниках, там многое предусмотрено — столы, навесы или даже домики, дрова, топоры, кострища, но источников воды поблизости зачастую нет. Для осмотра городов останавливались в гостиницах или апартаментах на две-три ночи.

(Говоря о «предыдущих походах», Александр имел в виду маршруты 2014–2016 годов, а именно: Нарва — Чудское озеро — Тарту — Вильянди — Пярну — Хаапсалу; Таллинн — Палдиски — Хаапсалу — о-в Хийумаа — о-в Сааремаа — Курессааре; Отепя — озеро Пюхаярв — Валга — Латвия — Валмейра — Цесис — Сигулда — Рига — Юрмала).

Ирина — технический специалист того же института. Живут в Царском Селе, активно путешествуют с 1976 года, много раз одолевали горные перевалы на Кавказе, Тянь-Шане, Алтае, ходили в походы на байдарках и каноэ.

— Что вам больше всего понравилось в Эстонии?

— Приветливые люди как на востоке, так и на западе. Их доброжелательное настроение утраивалось, когда узнавали, что мы из Петербурга. Мужчины за 45 неизменно вспоминали воинскую службу под Ленинградом, свои тогдашние звания и прочие приключения. Длительный период сосуществования народов и хорошее знание многими местными жителями истории и русской литературы зачастую выливалось в продолжительные и захватывающие дискуссии. Важно подчеркнуть, что многие туристические объекты в Эстонии представляют интерес, в первую очередь, для российских туристов, поскольку тесно связаны с деятелями искусства, коммерсантами и историческими фигурами России. Как пример этому - замок в Сангасте.

— Что запомнилось этим летом, какие встречи?

— По Эстонии проходит несколько международных велосипедных маршрутов, что дает возможность встретить велопутешественников из разных стран. Особенно запомнилась американка из Калифорнии по имени Su, лет приблизительно 85-ти, странствующая вдоль Балтийского побережья на маленьком велосипеде, к которому приделан специальный прицеп с чемоданом. Довелось помочь ей с погрузкой на паром. Бабушка источала энергию и оптимизм, возраст назвать отказалась, сказала, что не помнит! При общении с французскими велотуристами вызвала бурную овацию, бодро спев Марсельезу, а у меня выпытывала о возможности поездки по России.

Обменялись впечатлениями с бельгийцем, совершавшим пробег вокруг всего Балтийского моря, и парочкой студентов из Швейцарии, уже несколько сезонов путешествующих по Европе (девушка оказалась коллегой — биохимиком, мы даже нашли сферу общих научных интересов). Оставили сильное впечатление две 66-летние голландки, «пролетавшие» с полным снаряжением (с палаткой) по 90 км в день на пути из Польши в Санкт-Петербург.

Как оказалось, в Эстонии есть свои велопутешественники-ветераны. Осталась в памяти встреча с 77–летней жительницей Таллинна, преодолевающей на велосипеде по 70-80 км в день. С приятным акцентом она рассказала о своем богатом опыте странствий в командировках и экспедициях еще по Советскому союзу. Ездит налегке, без лишних вещей, при невозможности остановиться в гостинице ночует на автобусных остановках, любит посещать всевозможные культурные мероприятия в разных городах.

— Как оцениваете наши дороги, природу, достопримечательности, Нарву, в частности?

— Большинство дорог в Эстонии пригодны для безопасного передвижения на велосипеде. Особенно впечатлили роскошные трассы на островах с минимумом автомобилей. В информационных центрах можно получить хорошие, в том числе бесплатные, карты местности.

Привлекательны живописные ландшафты, хутора и исторические центры городов. Интересны местные музеи, в том числе частные с предметами из ушедших эпох.

Приятные воспоминания остались о национальных парках с прекрасной природой и оборудованными стоянками.

Нарва с обретением променада определенно вышла на новый уровень. Мы с удовольствием приезжаем сюда просто погулять, да и искупаться можно между двух крепостей.

Широкий выбор гостиниц и апартаментов на любой вкус и кошелек, а также их относительная доступность в летнем сезоне. Важно отметить, что велосипед - не автомобиль, и четкое планирование поездки зачастую невозможно из-за погоды, самочувствия и прочего. За пять велосезонов в Эстонии еще ни разу не пользовались банковской картой для предварительного бронирования гостиниц (что усложнило бы возможную отмену), так как почти всегда можно было найти подходящую гостиницу в день приезда.

— А что вам здесь не понравилось?

— В ряде интересных мест стенды с информацией — исключительно на эстонском языке, даже без английского, что, конечно, ограничивает туристический потенциал объекта.

В лесах, особенно на островах, высока вероятность стать жертвой клещей, предупреждения о которых мы нигде не встретили. На деле нужно просто быть осторожным в малопосещаемых местах среди кустов и в высокой траве. Эстонские медики, впрочем, вытаскивают клещей весьма ловко (проверено на себе).

В Силламяэ водопроводная вода явственно пахнет сероводородом, который улетучивается лишь при кипячении. Надеюсь, что ничего опасного, но такого еще нигде не встречали…

— Были ли у вас проблемы с языком?

— Практически повсеместно люди среднего и старшего возраста, к которым мы обращались с вопросами, отвечали на вполне приличном русском. Даже на Сааремаа, который, согласно путеводителям, является «заповедником» всего эстонского. С молодежью на западе страны общались по-английски, однако не все эстонцы им владеют. Вне зависимости от языкового запаса все встретившиеся нам молодые люди охотно показывали дорогу и даже иногда провожали до искомого места.

— В чем, на ваш взгляд, прелесть велопутешествия?

— Велосипедный туризм — отличный вид активного отдыха. Из походов мы возвращаемся бодрыми и слегка похудевшими. Конечно, существенный фактор — погода. Иногда неделями приходится ждать благоприятного прогноза, а бывало, что и возвращались домой из-за проливных дождей. В предыдущих походах по Эстонии погода нам благоприятствовала. Остается надеяться, что на следующий год она исправится. А вообще, пора избавляться от стереотипов — на велосипеде можно ездить круглый год. Я не расстаюсь со своим «найнером» и зимой. Езжу на работу и катаюсь по выходным в парках Пушкина и Павловска — здесь регулярно чистят аллеи от снега, есть утоптанные дорожки. За 6 лет зимнего катания ни разу не отменял поездку из-за погоды. Нужно только правильно одеться и обзавестись хорошей шипованной резиной, тогда никакие морозы и лед не страшны. Надеюсь когда-нибудь покататься и по зимней Эстонии.

Беседовал Сергей ТРОХАЧЕВ